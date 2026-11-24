A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

KÖVESS MINKET

Hírek röviden

Folytatódik az amerikai-iráni ütésváltás (1:58)

Jemenben sem csitulnak az indulatok (2:45)

Durvul a járványhelyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban (3:35)

Népirtásnak nyilvánította a Nemzetközi Büntetőbíróság a rohingyák elleni mianmari akciókat (4:41)

Kis-Benedek József: lehet rendszert találni Trump ukrajnai ténykedésében? (5:43)

Nem Putyin javára billen a NATO-Oroszország mérleg (9:22)

Semmi újat nem hozott Sencsen (28:18)

Egy valamit mégis elért Putyin (33:46)

A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.

Korábbi epizódjainkat ide kattintva lehet visszanézni.

Addig is iratkozz fel a Portfolio YouTube-csatornájára és kövess be minket a közösségi médiában, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein, hogy biztosan ne maradj le a legközelebbi műsorunkról!

Címlapkép forrása: Portfolio