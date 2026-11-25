Bankmonitor Mennyi lesz a 2027-es minimálbér és mire lehet elég ez az összeg egy hitelfelvételkor? Megállapodtak a 2027-es minimálbér összegéről: a bruttó 347 ezer forintos összeg 7,5 százalékos emelést jelent az idei évhez képest. Hogyan változik a bérminimum? A minimálbér növekedése

Grandio Blog Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés? A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás

Holdblog A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at

Holdblog Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos

Holdblog Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák

Grandio Blog Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése? Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában

RSM Blog FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz