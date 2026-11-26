Rosszul nézzük az Anthropicot?

"Számomra az a kérdés, hogy az Anthropic az micsoda. Azt mondjuk, hogy olyan, mint az OpenAI, de valószínűleg nem" – kezdi az adást az elmúlt időszak egyik legforróbb témájával Duronelly Péter, aki szerint az Anthropic jövője egészen akár más irányt is vehet a jövőben, mint amit a jelenlegi működéséből feltételeznénk. Ehhez elég a technológiai szektor korábbi sikertörténeteire gondolnunk példaként: a Google keresőszolgáltatásként indult, majd többek között fejlett felhőszolgáltatásokat és adatelemzési megoldásokat kínáló vállalattá nőtt. Az Amazon online könyvkereskedőből vált olyan meghatározó platformmá, amely a vállalati alkalmazások működtetésétől a szórakoztató tartalmakig számos területen jelen van.

Ezért az Anthropicot sem feltétlenül érdemes egyszerű "tokengyárként" elképzelni Duronelly szerint. Az Anthropic vállalati fókusza fontos különbséget jelent például az OpenAI-hoz képest: a cég szolgáltatásai mélyen beépülnek a vállalatok informatikai működésébe, hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban a Microsoft megoldásai váltak nehezen megkerülhetővé. Ennek egyik lehetséges területe az informatikai biztonság.

Mi van akkor, ha az Anthropicnak van olyan modellje, ami nem nyilvános, amit csak ő használ, és olyan IT security szolgáltatásokat tud nyújtani majd, amit a nagy nyelvi modellek világában és ebben a sérülékenységi térben senki más?

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Nem engedhetjük meg magunknak a tartósan egyensúlytalan költségvetés luxusát

A műsorban Madár István az euróbevezetés ígéretére is kitér: az elemző szerint a cél

egyszerre jelent kapaszkodót a pénzpiacoknak és irányt a gazdaságpolitikának, amely így "egyrészt kölcsönvesz hitelességet, másrészt pedig végre tudja hajtani azt a költségvetési normalizációt", amely egyébként is elengedhetetlen.

A rendrakás szükségessége tehát nem az euróból következik: Madár szerint Magyarország mérete és gazdasági kitettsége miatt "egyszerűen nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy tartósan ennyire egyensúlytalan költségvetése legyen". A korábbi válságokat felidézve arra figyelmeztet, hogy a felborult költségvetésből rendre baj lett, a magas adósság és a hiány beszűkítette az ország mozgásterét.

Duronelly Péter szerint az euró ígérete nemcsak a költségvetésről szól, hanem egy szélesebb európai integrációs fordulat része, ezért a befektetői bizalom erősödése sem kizárólag a közös pénzhez köthető.

Az, hogy visszahozzuk az európai uniós forrásokat, az azt is jelenti, hogy az intézményeinket rendbe rakjuk, mert különben nem kapnánk meg a zsét

– mutat rá. Az euróbevezetés vállalása erre épül rá: azt jelzi, hogy Magyarország uniós integrációja, amely "nyilvánvalóan az intézményeket is érinti", újra lendületet vesz. A közös pénz tehát nem csupán egy későbbi pénznemváltás ígérete, hanem az intézményi működés és a gazdaságpolitika tartósabb irányváltásának jelzése is.

Az itt elérhető teljes adásban szó volt még arról is, hogy

milyen nemzetbiztonsági kérdéseket vetnek fel az Nvidia kínai kapcsolatai;

hogyan hatnak a közel-keleti olajszállítások az európai inflációs kilátásokra;

miért nem feltétlenül a működésképtelenség jele az uniós döntéshozatal lassúsága;

hol találhatna még magának költségvetési mozgásteret a Tisza-kormány.

Címlapkép forrása: Portfolio