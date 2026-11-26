Az elmúlt évek szélsőségei világossá tették, hogy a magyar szántóföldi növénytermesztés komoly alkalmazkodási kényszerben van. Nemcsak a termesztéstechnológián kell azonban változtatni, hanem azon is, hogy milyen növényeket és milyen genetikai adottságú fajtákat vetünk. De vajon milyen mozgástere van Magyarországnak ebben a helyzetben úgy, hogy közben a hazai nemesítés is jelentősen vesztett korábbi fényéből. És milyen lehetőségei vannak a szakmai támogatásban a MATE-nak mint a hazai agrárium egyik meghatározó tudományos-szakmai tudásközpontjának? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk az Alapvetés podcastban Gyuricza Csabával, a MATE rektorával.

Az elmúlt évek aszályai, hőhullámai és szélsőséges időjárási eseményei megmutatták, hogy a jól megszokott fajokat, fajtákat, termesztési gyakorlatokat gyakorlatilag el kell felejteni. Amint arra Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora az Alapvetés podcastban rámutatott,

mára nem az lett a legfontosabb kérdés, hogy mit termeljünk, hanem az, hogy mit csináljunk a földdel? Növénytermesztésre használjuk, vagy művelési ágat váltsunk és gyephasznosításra, állattenyésztésre vagy legeltetésre használjuk az adott területet?

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A következő években tehát fel kell készíteni az ágazatot és magunkat arra, hogy a szántók területét akár egymillió hektárral csökkentsük, ami művelésiág-váltással fog járni.

Lesz tehát nagyon sok olyan terület, ahol nem lehet, nem szabad erőltetni tovább a szántóföldi növénytermesztést. Nemcsak a hagyományos kultúrákat, tehát a kukoricát vagy a kalászosokat kell elengedni, hanem területhasználat-váltásban is gondolkodni kell

– tette hozzá a MATE rektora, aki a beszélgetésben a következő kérdések kapcsán is kifejtette álláspontját:

Képesek lehetünk-e újra olyan vetőmagokat előállítani, amelyek a magyar mezőgazdaság versenyképességét szolgálják?

Hogyan változtatja meg a magyar vetőmagágazat lehetőségeit, és ezen keresztül a szántóföldi növénytermesztés kilátásait az, hogy az EU idén zöld lámpát adott a génszerkesztési technikáknak?

Miben kellene átalakulnia a magyar szántóföldi növénytermesztés vetésszerkezetének ahhoz, hogy kevesebb vízzel is fenntartható legyen a termelés?

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