Kákonyi Dávid 2026. november 27. 08:00

A digitális világban otthonosan mozgó fiatalok számára egyre könnyebb elindítani egy vállalkozást, egy működő alkalmazás vagy egy jó ötlet azonban még nem jelent fenntartható üzletet. Miközben a mesterséges intelligencia a termékfejlesztés számos lépését felgyorsítja, a fizetőképes célközönség megtalálása, a megfelelő árazás és a működés pénzügyi hátterének megteremtése továbbra is az alapítók feladata. Bogyó Sándor története jól mutatja ezt az utat: több alkalmazás fejlesztésének tapasztalatával, korábbi kudarcokból tanulva jutott el egy saját nyelvtanulási problémára adott megoldástól a közel egymillió felhasználónál tartó, immár anyagilag is fenntartható nyelvtanuló alkalmazásig.