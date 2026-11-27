Az arany árfolyamának elmúlt évekbeli jelentős emelkedése után megtorpant a lendület, és a lakossági befektetők vásárlási kedve is visszaesett. Miközben azonban a kisbefektetők egy része kivár, a jegybanki kereslet továbbra is erős, és több visszafogottabb elemzői prognózis is az arany árfolyamának hosszabb távú emelkedésével számol. Ebben a környezetben a befektetések diverzifikálása érdekében érdemes lehet akár kisebb összegekkel, rendszeres vásárlásokkal is építeni az aranybefektetést, legyen szó magán-, intézményi vagy éppen vállalati befektetési döntésekről. Eközben az online platformok az aranykereskedelmet is átalakítják: ma már néhány kattintással, akár 100 ezer forintnál kisebb összegből is vásárolhatunk befektetési aranyat, személyes átvétellel.

Miért éppen most bizonytalanodnak el a kisbefektetők? Milyen lehetőségeket és korlátokat rejt az online aranykereskedelem, és vásárolhatunk-e a jövőben akár előfizetéses rendszerben is aranyat? És vajon mi a kapcsolat az aranyba és a műtárgyakba történő befektetés között? A BÁV ART 88. Művészeti Aukciója kapcsán évtizedek után előkerült festményekről, különleges műtárgyakról és történelmi vonatkozású ritkaságokról is szó esik. Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával 2026. november 13-án beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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A podcast a BÁV Zrt. támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio