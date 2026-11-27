Holdblog Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban? Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh

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Bankmonitor Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20

ChikansPlanet Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke

KonyhaKontrolling Pénzügyi közvetítők karácsonya A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső

Kasza Elliott-tal Követett részvények - 2026. november Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért

Holdblog Így formálja a valóságot a percepció Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos