258 év kell a nők felzárkózásához a fizikában

Még az ükunokáink sem élik meg

Ebből nemcsak azt tudták megállapítani, hogy mekkora a női szerzők aránya az egyes területeken, hanem még egy egyszerűbb idősoros következtetést is tettek a jövőre vonatkozóan. Úgy találták, hogy a jelenlegi trendek alapján, nagyjából 16 évre van szükség, hogy a nők felzárkózzanak a férfiakhoz a tudomány világában. Már ami a publikációk puszta számát illeti.

258 év?

A férfiak és a nők között feszülő társadalmi különbségek rendkívül sokfélék, és jelenlétük alapvetően káros az emberiség boldogulására nézve. Ma ott tartunk, hogy a különbségek méretét, illetve azok okát tárjuk csak főként fel. A válaszlépések pedig még meglehetősen kezdetlegesek, sőt, nem ritkán nagyon ügyetlenek is Sejthető, hogy a tudomány világa sem jelent kivételt ezen a téren, ahol nemrég meg is jelent egy tanulmány, ami a nők helyzetét próbálja objektíven felmérni. Ehhez pedig Luke Holman, Cindy Hauser és Devi Stuart-Fox , a Melbourne-i Egyetemen majdnem 10 millió tanulmányt gyűjtött össze az elmúlt 15 évből (globálisan).Ma, és néhány helyen kifejezetten súlyos a különbség. Fizikában például annyira, hogy konkrétan 258 év kellhet, mire utolérik a nők a férfiakat. De hasonló a helyzet matematikában és informatikában is. Ráadásul jegyezzük meg, hogy a megfigyelések ingadozása még óriási bizonytalanságot is visz ebbe az egészbe. Az sem kizárt, hogy a jelenlegi felállásban soha nem megy végbe érdemi közeledés a két nem között.Vannak azért szerencsére olyan területek is, ahol nem ennyire rossz a helyzet. A Portfolio Prof rovatunk szempontjából különösen releváns társadalomtudományokban például egészen jól állnak a nők. Hasonlóan a pszichológiában és a viselkedési tudományokban is, ahogy az az alábbi ábrán látható.

Az ábra jobb oldalán külön színnel látjuk az egyes tudományterületekre vonatkozó, évente megfigyelt női-férfi publikációs arányokat. Forrás: Luke Holman

A tanulmány adatai szabadon és interaktív formában böngészhetők ezen a linken . Külön érdekesség, hogy Magyarországra is szűrhetünk, ahol a vizsgálatba került területek mindegyikében férfiuralom van jelenleg.

A statisztikai területeken ugyanakkor már újra visszaköszön az az általános jelenség, hogy a nők meglehetősen alul vannak reprezentálva. Fontos még azt is megjegyezni, hogy a publikációk egyenlő száma egyáltalán nem feltétlenül jelent egyenlő státuszt is a tudományos életben. Nagyon nem mindegy, hogy hányadik szerzőként vannak jelen a nők, illetve hogy milyen rangú folyóiratban jelenik meg az írásuk (majd pedig azt hányan hivatkozzák).