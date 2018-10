A Facebook semlegesítette Justin Bieber koleszterincsökkentő hatását

Minden mindennel összefügg. Vagy mégsem?

Nem hat ránk a józanság szava

Amióta megszületett Justin Bieber, elkezdett csökkeni az emberek koleszterinszintje. A kanadai énekes rendkívüli hatása pedig egészen hosszan tartott, mígnem, egyszer csak debütált a Facebook, és az egész folyamat megfordult. Hát véletlen volna ez a két egyértelmű fordulat?

Az emberiség feltehetően nem élt volna túl a természetben, ha nem vesz észre bizonyos összefüggéseket. A természetes szelekció segítségével pedig kifejezetten olyanok lettünk, hogy mindenütt keressük a mintázatokat, meg a különféle kapcsolatokat. Ez nagyon hasznos, csak éppenséggel ezt is túlzásba lehet vinni.Régen a csillagok együttállásából messzemenő következtetéseket vontak le a bölcsek. Amikor pedig néha véletlenül tényleg együttjárt valamilyen esemény a kémlelt természeti jelenséggel, akkor onnantól kezdve az teljes bizonyosságot nyert. Ez az ősi beidegződés pedig máig nem tűnt el belőlünk (ékes példája ennek a máig virágzó áltudomány: az asztrológia). Hányszor találkozunk olyannal, hogy egy ismerősünk fáradhatatlanul győzköd minket egy képtelen összefüggésről, mert az neki éppen bejött? Elolvasta mondjuk a legutóbbi horoszkópot, és pont az történt vele, amit jósoltak.Rendkívül körülményes ilyen esetekben azzal válaszolni, hogy hát drága barátom, attól hogy ez most éppen egybeesett, még nem biztos, hogy okozati kapcsolatot fedeztél fel. Mondhatnánk például, hogy: cum hoc ergo propter hoc . De nem biztos, hogy megértené, amire utalunk. Ezért jobb lehet ilyenkor azt szemléltetni, hogy bizony a világban néha egészen elképesztő együttállások vannak, amiket mégsem kell feltétlenül komolyan venni. A címadó példánk éppenséggel a következő:

Forrás: Buzzfeed

Az egy főre jutó mozzarella sajt fogyasztása szinte tökéletesen együtt jár az építőmérnököknek kiosztott doktori fokozatok számával.

Tegyük fel, hogy kedves barátunkat még ez a kiváló példa sem győzte meg a világ különös természetéről. Mi mást mutassunk hát, hogy belássa: nem mindig érdemes oksági kapcsolatot feltételezni a jelenségek között. Nézzük hát a következő esetet, ahol már folyamatos együttmozgást látunk:

Forrás: Tyler Vigen

A Miss America szépségkirálynők életkora szinte tökéletesen meghatározza a forró tárgyakkal és gőzzel való gyilkosságok számát... Sejtettük, hogy valami nincs rendben a modellszakma körül, de hogy ennyire?

Ki hitte volna, hogy a mérnök-mozzarella kapcsolat ilyen szoros? Hát véletlen volna? Na de akkor végezetül nézzünk egy még súlyosabb összefüggést:

Forrás: Tyler Vigen

Képtelen korrelációk

Zárszóként még annyit jegyeznénk meg, hogy a korrelációk noha önmagukban nem utalnak okozati összefüggésre, mégsem szabad őket zsigerből elvetni. Néha ugyanis tényleg rámutatnak a világ nehezen kiismerhető mechanizmusaira. Persze Justin Bieber koleszterincsökkentő hatásával azért nem ez volt a helyzet.

Portfolio Prof Szereted a tudományt és a közgázt? Akkor ez a rovat pont neked való.

Érdekesebbnél érdekesebb dolgokat osztunk meg a Facebookon.

Ide kattintva tudsz követni minket!

Szereted a tudományt és a közgázt? Akkor ez a rovat pont neked való.

Itt most meg is állnánk a remek példáinkkal. A tanulság az, hogy a világban nagyon gyakran látni képtelen korrelációkat. Rengeteg az olyan folyamat, amik úgy mozognak együtt, hogy az égvilágon semmi közük egymáshoz. Attól, hogy A korrelált B-vel, még egyáltalán nem biztos, hogy A okozza B-t. Simán lehet, hogy B okozza A-t, esetleg C okozza A-t is és B-t is, vagy éppen nincs bennük semmi közös. Az akadémiai világban az ilyen esetekben ezért mindig további vizsgálatra van szükség. Például véletlenszerű kontrollált kísérletek bevetésével.Nagyon fontos volna, hogy az emberek végre levetkőzzék azt az ősi szokásukat, mely miatt az együttállások mögé rögvest okozati szálakat látnak. Rendkívül könnyű ugyanis ilyen módon megtéveszteni az embereket, és bizony sokan élnek is vele. Hányszor hallottuk már politikusoktól, hogy azért teljesít jobban a gazdaság, mert ők vannak kormányon? Miközben lehet, hogy az ő intézkedésiktől az egy teljesen független folyamat eredménye, sőt, nem kizárt, hogy valójában éppen hátráltatták azt.