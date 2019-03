A pénz a tárcádban nem más, mint valaki adóssága

Hogyan kíván fizetni, tisztelt Mammon?

Végre megjött a pénz a számlámra, úgyhogy most megyek is az ATM-hez felvenni

- hangzik el egy hétköznapi helyzetben ez a teljesen átlagosnak tűnő kijelentés. Talán mindenki mondott már hasonlót, anélkül hogy bárki is kérdőre vonta volna ezért. De most ennek vége. Ezennel eláruljuk, hogy ez az állítás pénzelméleti szempontból egyáltalán nem állja meg a helyét. A továbbiak felvezetéseképpen most egy elborult pénzelméleti kötekedéssel indítunk, majd végül segítünk megérteni és kontextusba helyezni a jelenséget.Ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor több ponton is olyat mond a fent idézett állítás, amely pontosítása szorul. Először is: itt valójában a pénz egyik altípusáról van szó, a, ami nem más, mint a bank. Továbbá az egyáltalán nem jött valahonnan át a számlánkra, hanem pusztán egy könyvelési művelet eredményeként került oda.Még ha másik bankból is utalták, akkor is csak a kereskedelmi bankok jegybanknál vezetett számláinál idézett elő valamiféle átrendeződést. De az a mozgás valójában a pénz egy másik formájában ment végbe: a. A mi kis számlánkra azért kerül bármi is, mert a bankunk azt egyszerűen odaírja, elkönyvelve a felénk való tartozását. Ennél fogva amikor elmegyünk az ATM-hez, hogy felvegyük azt a bizonyos összeget, akkor valójában nem teszünk mást, minthogy törlesztésre kényszerítjük a bankunkat. A végső csavar pedig az, hogy a készpénz, amihez hozzájutunk, már megint egy újabb formája a pénznek: úgynevezett

Az a bizonyos készpénzfelvétel az ATM-nél. Forrás: Shutterstock

Mindez megdöbbentő lehet sokak számára, elvégre nem kevesebbet állítunk, minthogy háromféle pénz létezik. Sőt, azt is mondjuk, hogy a számlapénzünk tulajdonképpen nem más, mint egy olyan könyvelési elem, ami tartozást takar. Amivel a bank tartozik, az a mi követelésünk. De a helyzet még ennél is furcsább: igazából a modern pénz minden egyes formája egy időkorlát nélküli tartozási elismervénynek tekinthető. Ezt az angol szakirodalomban IOU-nak hívják (I owe you: én tartozok neked), amely a különféle követelésekre egy remek gyűjtőfogalom.

Egyáltalán mi az, hogy pénz?

A modern pénznek ma három alapvető típusa létezik:

Számlapénz

Készpénz

Jegybanki számlapénz

A pénz természetével kapcsolatos fő állításunk pedig a következő: e három pénzforma mindegyike tartozást fejez ki (úgynevezett "IOU"). Mind a készpénz, mind a számlapénz, mind pedig a jegybanki számlapénz a gazdaság különböző szereplői között fennálló tartozik és követel viszonyt tükröznek. A modern pénzrendszerünk tehát nem más, mint hitelpénzrendszer.

Tartozik és követel

Ha tehát a világban minden ember egyberakná a pénzügy eszközeit - a pénzt is beleértve! - és a tartozásait, akkor azok kiegyenlítésével nem maradna más a világon, csak a nem pénzügyi eszközök. A termésünk, a házunk, és az egyéb reáljavaink. Furcsa egy világ lenne.

Ki tartozik kinek?

Ha ezek után mindenki gyanakodva néz bele a pénztárcájába, vagy netán elkezd késztetést érezni arra, hogy kivegye a pénzét a bankból, akkor most szólunk: ne tegye! A pénznek valóban különös egy természete van, de ez teljesen normális. Sőt, a gazdaság számára így optimális, amiről majd még beszélünk a cikksorozatunk egy következő részében. A továbbiakban egyelőre csak próbáljuk meg kibogozni és megérteni az előbbi állításokat, feltárva, hogy tulajdonképpen mi is a pénz.A modern gazdaságunk működéséhez elengedhetetlen, hogy használjunk pénzt. Ez az eszköz a mikroökonómia levezetése szerint tetemes költségmegtakarítást adott az emberiségnek, hiszen látványosan megkönnyítette a gazdasági tranzakciók létrejöttét. A pénz természete és megjelenési formája ugyanakkor rendkívül sokat változott a történelem során. Erről egy kellően részletes áttekintést adtunk a cikksorozatunk egyik korábbi részében, ahol aegészen ajutottunk.Az a pénz, amit ma használunk, merőben különbözik az őseink által ismert pénzformáktól. A tízezres papírfecni a pénztárcánkban igazából semmire sem jó önmagában. Immár aranyra sem válthatjuk be a jegybanknál, vagyis semmiféle kézzelfogható fedezet nincsen mögötte. Azért van csak értéke, mert a többi ember elfogadja árukért vagy szolgáltatásokért cserébe.. Kialakult ugyanis egy társadalmi konszenzus a használatáról, amit a hatalom különféle törvényekkel kíván minél jobban elősegíteni.Az elsőt, míg a másodikat és a harmadikatlehet nevezni. Messze a legtöbb pénz számlapénz formájában van jelen a gazdaságban, a készpénz hozzá képest szinte teljesen eltörpül. A számlapénz százalékos aránya a pénzmennyiségen belül a legtöbb országban bővenfölött van.Itt fontos megjegyezni azt az általános tényt is, hogy igazából nemcsak a pénz, hanem egyenesen. Vagyis a pénzügyi eszközök kivétel nélkül mindig valakivel szembeni követelést fejeznek ki. Ez a valaki pedig lehet egy személy, egy vállalat, egy bank, de akár maga az állam is. Furcsának hangozhat ez az osztályozás, de tulajdonképpenA pénzügyi eszközöket olyanok hozhatják létre, akik már birtokolnak egy nem pénzügyi eszközt. Ha nekem például van egy földem, amit nem akarok megművelni, akkor bérbe adhatom másnak. Ezzel egy követelésem keletkezik - egy pénzügyi eszköz - a földből származó haszonra. Régen ezt egy földbirtokos talán még terményben kérte volna el, de ma már természetesen pénzben számolnak el egy ilyen helyzetben is. Egyszóval a pénzügyi eszközök ma szinte mindig egy másik pénzügyi eszközzel szembeni követelést fejeznek ki. Mivel minden ilyen követelés másik oldalán is állnia kell valakinek, ezért a pénzügyi eszközök összmennyisége mindig egyenlő kell, hogy legyen a pénzügyi tartozások mennyiségével (egy zárt gazdaságban vagy globálisan).Ebből remekül érzékelhetjük, hogy mennyire egy bonyolultáll a mai gazdaságunk mögött. A pénz lényege ebben a történetben pedig éppen az, hogy erre az elképesztően összetett tartozási problémára választ adjon. Egy mindenki által elfogadott pénz nélkül ugyanis képtelenség volna kezelni ezt a helyzetet. Hogyan számolnánk el és rendeznénk a tartozásokat? Hogyan bízhatnánk így meg abban, hogy valaki majd pont úgy egyenlíti ki az adósságát, ahogy azt mi szeretnénk?Európában a középkori kereskedők valójában egy darabig tényleg azzal próbálkoztak, hogy a különféle tartozásokat egy nagy könyvben gyűjtötték össze, majd pedig azt időnként megpróbálták kiegyensúlyozni. Hatartozikegy adott összeggel,pedigugyanannyival, akkor akártartozásával is fizethetne. Már ha Cecil megbízik Annában. Ha nem akkor baj van. De akkor is gond van, ha túl sok a szereplő., amit mindenki elfogad. (Persze ennek az elérése sem éppen könnyű.)A pénzben való bizalmat sokáig az volt hivatott garantálni, hogy nemesfémekhez kötötték az értékét. Ha egy bank kibocsátott egy bankót, akkor arra rá volt írva, hogy hány uncia aranyra váltható be. Az aranyat pedig már elfogadták az emberek, mint érték. Az ilyen pénzek tehát a kibocsátó intézmények aranyban kifejezett tartozását fejezték ki.során ugyanakkorés általánosan elterjedté vált a fedezet nélkülia világon. (Megjegyzendő, hogy a történelem során már korábban is fel-felbukkant a fiat pénz, de általában csak rövidebb időszakokra.) Ez a pénz már nem váltható be aranyra, és így adódik az a nehéz kérdés, hogy akkor tulajdonképpen milyen hitelviszonyt is tükröz egy ilyen modern pénz. Mire váltható be az a bizonyos tízezres a tárcánkban? A válasz furcsán fog hangzani:. A fiat pénzek fedezete nem más, mint maga a fiat pénz. Így működik a modern hitelpénzrendszerünk.A jegybank, amely szerepét itthon a Magyar Nemzeti Bank tölti be, adós nekünk azzal az értékkel, amivel a tárcánkban lévő készpénzünk bír. Csakhogy őt felhatalmaztuk rá, hogy ezen tartozását további fiat pénzzel - ez esetben jegybankpénzzel - rendezze, amely kibocsátása felett monopóliummal bír. Ha éppen lejár a pénzünk egy újabb fajta tízezres kibocsátása miatt, akkor bemehetünk az MNB-be, hogy cserélje ki. Nehéz ezt befogadni, de pénzelméleti szempontból igazából ezzel rendezi a felénk való tartozását. Más ellentételezést pedig nem kérhetünk számon rajta.

A Magyar Nemzeti Bank épülete. Forrás: Shutterstock

Amikor számlapénzről van szó, akkor a helyzet annyiban más, hogy a kereskedelmi bankunk már csak jegybankpénzben képes rendezni a tartozását felénk. Például amikor elfáradunk ahhoz a bizonyos ATM-hez. Számára az a legkényelmesebb, ha nem vesszük ki készpénz formájában a pénzünket, hanem mindig csak az ő könyveiben létező számlapénzzel fizetünk.

Pénzek mérlege

Ott tartunk tehát, hogy ez a háromféle pénz a gazdasági szereplők egymással szembeni tartozásait tükrözi: a jegybank a készpénzen keresztül a lakosságnak tartozik, a jegybanki számlapénzen keresztül pedig a kereskedelmi bankoknak (illetve még azon körnek, akinek lehet ilyen számlája). A kereskedelmi bankok a számlapénzen keresztül a lakosságnak tartoznak, a tartalékok által pedig a jegybank felé van követelésük. Ezt a felállást az alábbi sematikus ábrán mutatjuk be a három szereplő mérlegtételein keresztül.

Neki az elképzelhető legideálisabb helyzet pedig az, amikor egyazon bankon belül fizetünk, hiszen ekkor pusztán annyit kell tennie, hogy az egyik ügyféllel szembeni tartozását átírja egy másik alá. Amikor mégis egy másik bank ügyfelének fizetünk, akkor a bankunk már kénytelen elrendezni a dolgot a versenytársával, ami a jegybanknál vezetett, jegybanki számlapénz terhére valósul meg.Szintén ezen tartalékai ellenében kérhet a bankunk több készpénzt a jegybanktól, ha az ügyfelei netán túl sokat vennének fel belőle. A jegybank az ilyen kéréseket általában gond nélkül teljesíti, és ha kell, akkor nyomtat némi készpénzt, amit aztán megfelelő ellentételezésért cserébe át is ad. A jegybanknál elhelyezett tartalékok tehát ismét csak a jegybank tartozását jelenítik meg a kereskedelmi bankokkal szemben, de ezt ő gond nélkül elő tudja teremteni, hiszen a jegybankpénz létrehozásában szabad keze van (természetesen a monetáris politikai megfontolásokat szem előtt tartva).Ebből a helyzetből jól kitűnik az az érdekes mellékszál, hogy a pénzmennyiség alakulása felett - aminek a legnagyobb része számlapénz - valójában egyáltalán. Sőt, egyenesen, amely a hitelezési folyamatuk eredménye. Ennek a működéséről ebben a korábbi cikkünkben írtunk:

Ebben a tartozik-követel hálózatban a legérdekesebb szereplő maga a jegybank. Ő az ugyanis, aki a fiat pénzrendszernek köszönhetően semmilyen fizikai korlátba nem ütközik, amikor készpénzre van szüksége. Nem kell már ugyanis tekintettel lennie az aranybányák kitermelési kapacitására, egyedül a monetáris politikai céloknak kell megfelelnie. A kereskedelmi bankok mérlege ennél már jóval kevésbé alakulhat szabadon, őket ugyanis nemcsak a prudenciális szabályozás, hanem a profitabilitási szempontok is kötik a hitelezésük folyamán. Ráadásul a hitelezésük alakulása nemcsak az ő kínálatukon múlik, hanem a háztartások és vállalatok keresletén is.Meg kell jegyezni, hogy a jegybank, a pénzkibocsátásban bár szabad kezet kapott, valójában őt is több tényező visszatarthatja attól, hogy a kénye kedve szerint alakítsa a mérlegét. A felelőtlen monetáris politika, mint például az állami költekezések direkt finanszírozása, ugyanis megrendíthetné a jegybankpénzbe vetett bizalmat, ezzel akár hiperinflációt is okozva a gazdaságban.A modern jegybanki gyakorlatban a monetáris politika alakítói valójában nem foglalkoznak kiemelten a jegybankpénz mennyiségével, az főként aszerint alakul, hogy a gazdasági szereplőknek mennyire van szüksége. A modern eszköztár a kamatokon keresztül fejti ki hatását a pénzügyi szférára, ami végső soron átgyűrűzik a reálgazdaságba is. Mert bár a kereskedelmi bankok teremtik a pénz döntő részét, végső soron a jegybank kamatpolitikája az, ami meghatározza, hogy miként alakulhat a pénzteremtéssel járó hitelezés.

Egy nagy rakás jegybankpénz. Forrás: Shutterstock

Modern pénz, hitelpénz

A pénzügyi rendszerünk ezen berendezkedése ugyanakkor temérdek félreértést, sőt, ártalmas összeesküvés-elméletet szült, amik máig nagyon mélyen gyökereznek a hazai közbeszédben. A fenti összefüggések átlátásával ugyanakkor belátható, hogy nincs semmiféle ördögi csavar a hitelpénzrendszerünk mögött.

Cikkünk végéhez érve a továbbiakban a legfontosabb állításainkat foglaljuk össze, ezzel is segítve a pénzről elmondottak megemésztését. Beláttuk, hogy. A legegyszerűbben ezt a számlapénz esetében lehet megérteni, ahol a pénzügyi szektor tartozik az ügyfeleinek.Amennyiben mégis valamiképpen azt szeretnénk, hogy a bankunk rendezze ezt a tartozását, akkor felvehetjük tőle a pénzünket. A számlapénzt ilyenkor egy másik fajta pénzben, úgynevezett jegybankpénzben kaphatjuk meg, amit a hétköznapi nyelv csak készpénzként ismer. Bár gyakran előfordul még Budapesten is, hogy olyan üzletbe botlunk, ahol csak jegybankpénzt fogadnak el (bár ha így fogalmazunk a pultnál, akkor általában őrültnek néznek), de ez egyre kevésbé jellemző.Amikor ezt tesszük akkor igazából csak könyvelési műveletekkel követik a fizetéseinket a bankok. Egymás között pedig a jegybanki számláikon elhelyezett tartalékokkal számolnak el. Ez a jegybanki számlapénz, ami ilyenkor mozog, úgyszintén tartozást fejez ki. Ennek a szemléletes bemutatása már egy fokkal nehezebb, amióta fiat pénzen alapul a pénzügyi rendszerünk. A jegybank ugyanis többé már nem fogja aranyban rendezni a fennálló tartozását, hanem legfeljebb újabb fiat pénzben teszi azt meg. Például úgy, hogy a kereskedelmi banknak a tartalékai terhére készpénzt ad.A lakosok felé azon túl nem rendezi a tartozását egy jegybank sem, hogy mondjuk kicseréli a lejárt bankókat. De az emberek (vagy a vezetőik) úgy döntöttek, hogy ezt a felállást elfogadják, és nem várják többé el, hogy fedezet legyen a pénzük mögött. Mindez jóval nagyobb mozgásteret enged a jegybank számára, hogy így minél rugalmasabban, a gazdaság igényeit szem előtt tartva alakíthassa a monetáris politikáját.