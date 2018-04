Amire azt hitted, hogy megvan a válasz, most kiderült, hogy kínos tévedés

A tudás receptje

Az a jó a tudományban, hogy igaz, akár hiszel benne, akár nem.

Publikálj vagy eltűnsz

Mekkora a baj?

1500 tudóst kérdeztek meg, akiknek a 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy futott már bele olyan sikertelen próbálkozásba, ahol mások kutatását próbálta volna megismételni. Sőt, a felük még azt is bevallotta, hogy volt olyan is, amikor a saját kísérletének a reprodukálásával vallott kudarcot. Hogy pontosan mekkora problémával is állunk szemben, azt a Nature című, rendkívül rangos tudományos folyóirat derítette ki 2016-ban. Több minttudóst kérdeztek meg, akiknek aszázaléka nyilatkozott úgy, hogy futott már bele olyan sikertelen próbálkozásba, ahol mások kutatását próbálta volna megismételni. Sőt, a felük még azt is bevallotta, hogy volt olyan is, amikor a saját kísérletének a reprodukálásával vallott kudarcot.

- mondta egyszer Neil deGrasse Tyson, amerikai asztrofizikus, aki szerintünk óriási tiszteletet érdemel a tudományos ismeretterjesztésben tett erőfeszítéseiért. Az állítása igen találó, hiszen a tudomány valóban nem várja el tőlünk, hogy higgyünk benne. Az egy olyan gondolati rendszer, amiben a magyarázatok tesztelhetőek (jó, a matematikában nem), és ideális esetben mentesek mindennemű elfogultságtól. Egyedül az igazság megismerése számít.Ez mind nagyon szépen és hősiesen hangzik, de természetesen a tudományt is emberek művelik, ami miatt egyáltalán nem mentes a csetlésektől és botlásoktól. Ma az egyik legnagyobb nyűgje pedig éppen azzal kapcsolatos, hogy amit korábban tudományosan feltártak, az valóban megállja-e a helyét. Vagyis, hogy Neil deGrasse Tyson mondatára visszautaljunk: a kérdés az, hogy tényleg a színtiszta igazságot és az univerzum valódi természetét fedeztük-e fel. A kellemetlen helyzet pedig az, hogy nagyon sok esetben nem jönnek ki újra a korábban feltárt eredmények.Ahogy mondtuk, a tudomány azért állhat más gondolati rendszerek felett, mert nem kell benne hinni. Sőt, tulajdonképpen elvárja, hogy megkérdőjelezzük. Egy tudományos elmélet minél több próbát áll ki, annál hitelesebbé válik. A probléma csak az, hogy a tudósok - mivel ők is emberek - sokkal szívesebben foglalkoznak új problémákkal, mint a régiek tesztelésével. Pedig a tudományos eredmények legfontosabb ismérve, hogy megismételhetőek, vagyis teszteléskor ugyanarra az eredményre vezetnek.A kutatóknak otthont adó egyetemek és kutatóközpontok ugyanakkor azt írják elő, hogy minél inkább új ötleteket publikáljanak a munkatársak. Emiatt sajnos nincs túl nagy elismerése annak, ha csak megerősítik egy korábbi állításról, hogy az tényleg úgy van. Az ilyesmit a rangosabb folyóiratok általában nem is közlik, márpedig mindenki oda akar (és sok helyütt oda kell) bejutni.Akadémiai körökben van egy találó mondás a tudósoknak erre a kényszeres helyzetére: "publikálj vagy eltűnsz". Ez jól tükrözi, hogy a velük szemben támasztott elvárások szinte lehetetlenné teszik, hogy mondjuk replikációkkal (mások kutatásainak a megismétlésével) töltsék az idejüket. Könnyen belátható, hogy ez a felállás rögtön kétféle problémát is okoz. Egyrészt soha nem látott mértékű publikációs számhoz vezet, másrészt ennek a nagy mennyiségű anyagnak a későbbi tesztelését is ellehetetleníti.Természetesen, amikor egy neves folyóirat befogad egy anyagot, akkor azt független bírálók elé tárja. Csakhogy ez az elbírálási folyamat, bármilyen szigorú is, önmagában nem elegendő. A kérdés ugyanis sokszor az, hogy az adott kísérlet vajon később is ugyanazt az eredményt hozza-e. Vagyis tényleg feltárt-e valami összefüggést a világban, vagy csak a véletlen (netán tervezési hiba) miatt ítélkeztek úgy a hipotézisükről. A kísérleti terep mindig nagyon ingoványos és számos buktatóval bír. Emiatt még a legjobb szándék, a legnagyobb minta és a legalaposabb módszertan mellett is félrecsúszhat a dolog. Az igazi minőségbiztosításhoz ezért elengedhetetlen a kísérletek megismétlése.Ezek miatt a felmérésében résztvevő tudósok, hogy válságos a helyzet. Sőt, több mint a felük szerint kifejezetten súlyos válságról van szó:

Klikk a képre!

A válaszok megoszlása arra a kérdésre, hogy van-e replikációs válság a tudományban. Forrás: Nature

Mi lehet a megoldás?

A Nature szakfolyóirat tizenegy erre vonatkozó ötletről kérdezte meg a tudományos közösséget, és azokat szinte mindenki kivétel nélkül helyeselte. A leginkább azzal értettek egyet, hogy az alkalmazott statisztikai módszereken, a kutatási terveken és a mentoráláson kellene fejleszteni, hogy kevesebb hibás és reprodukálhatatlan eredmény szülessen.

Azon túl ugyanakkor, hogy mindenki számára világos volt, hogy egy válsággal áll szemben a tudomány, a helyzetet már meglehetősen sokféleképpen értékelték a tudósok. Abban például a megkérdezetteknek már csak a harmada értett egyet, hogy a replikáción megbukott tanulmányok biztosan hibásak is. Sok esetben ugyanis annyira nehézkes egy korábbi kutatást megismételni, hogy emiatt sokan inkább csak a körülményeket hibáztatták.A replikáció problémáját régóta ismeri a tudományos közösség, ugyanakkor csak a 2010-es évektől kezdve került igazán a figyelem középpontjába. Az, hogy melyik tudományterület mennyire érintett, csak szórványos kutatásokból, és igen homályosan rakható össze. Néhány terület ugyanakkor élen jár az önvizsgálatban. Óriási hírként robbant 2015-ben, amikor a pszichológia 100 jelentős tanulmányát vette szemügyre kutatók egy jelentős csoportja, és arra jutottak, hogy pusztán 36 százalékuk állta ki a próbát. Ráadásul azokban az esetekben, ahol sikerült is replikálni a tanulmányokat, az eredetileg publikáltnál jóval gyengébb hatásokat találtak.Egy másik ismert replikációs kutatás a rákkutatást vette szemügyre, és jutott még a pszichológiánál is gyengébb eredményre. Itt ugyanis a vizsgált kutatási eredményeknek pusztán a 11 százalékát sikerült megerősíteni. A terület mentéségre szóljon, hogy a preklinikai kutatások különösen nehezek, de ettől függetlenül is komoly megdöbbenést váltott ki az önvizsgálat. Mindig felmerül természetesen, hogy talán technikai problémák, vagy apró megközelítésbeli különbségek okozzák a replikációk sikertelenségét. Csakhogy, még ha ez így is van, és a publikációknak valójában kisebb hányada problémás, a megismétlések bukása önmagában is nagy bajt jelent. Hiszen megerősítés csak innen származhat, ez ugyanis a tudományosság egyik sarokköve.Nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni, hogy a világról alkotott tudásunk felépítésében mennyire fontos ez az önellenőrző mechanizmus. Az, amit úgy tűnik, hogy a súlyához mérten nagyon ritkán csinálunk. Az erre vállalkozó tudósok sorra megjegyzik a tanulmányaikban, hogy mennyire nehéz dolguk is van, amikor le próbálják ellenőrizni tudóstársaik korábbi munkáit. Az hagyján, hogy a replikációs eredményeknek nincs egy általánosan elfogadott mutatója, hanem egyedi megközelítést igényel minden kiértékelés (hiszen sokszor igen különböző módszertannal készülnek a tudományos munkák). Az igazán nagy akadályt az adatok megszerzése és a kísérleti körülmények megismerése jelenti. Ez ugyanis az eredeti szerzők közreműködése nélkül hatványozottan nehéz.Ahogy a fentiekben láthattuk, a probléma nem pusztán azzal van, hogy egyes kutatók nem kellően alaposak, hanem azzal is, hogy a hibák feltárására kevesen vállalkoznak. Ezekre természetesen külön-külön kell választ találnia a tudományos közösségnek, de az ötletekből úgy tűnik, nincs hiány. Az utóbbira egyszerű megoldást jelenthet a pénz, vagyis az, hogy olyan alapokat hoznak létre, amelyek kifejezetten az ilyen célú vizsgálatokat finanszírozzák (mostanra már több is létrejött). Az előbbire, vagyis a munkák minőségének garantálására, viszont jóval nehezebb egy átfogó választ adni.

Klikk a képre!

Sorrendben a leginkább jónak tartott ötletek arra, hogy a replikálhatóságot miként javítsák a tudományos életben. Forrás: Nature

Szigorúbb szignifikanciát?

Pedig ez a válság, akármilyen kínos is, pontosan annak a bizonyítéka, hogy az igazság igenis kiderül a tudományos világban, vagyis a recept működik. Ahogy a kezdő idézetünkben írtuk: itt nincs helye hitnek, tekintélynek vagy hatalomnak. Ha egyszer az jön ki, hogy az eredmények nem reprodukálhatóak, akkor azok bizony mehetnek a kukába. A tudományos módszernek pontosan ebben a tesztelésben rejlik a lényege, és akkor lenne csak igazán baj, ha minden gyanúsan jól menne.

Ez itt a Portfolio Prof! A Portfolio legújabb rovatában a napi hírek helyett a tudományos ismeretterjesztésre helyezzük a hangsúlyt. Magyarázó cikkekkel és érdekes történetekkel jövünk, amikkel bemutatjuk a szerintünk leginkább fontos gazdasági és pénzügyi jelenségeket. Nem megyünk el szó nélkül a legforróbb pénzügyi technológiák és újdonságok mellett sem, sőt, ezen felül rajta tartjuk a szemünket az ígéretes kutatásokon is.

A Portfolio legújabb rovatában a napi hírek helyett a tudományos ismeretterjesztésre helyezzük a hangsúlyt. Magyarázó cikkekkel és érdekes történetekkel jövünk, amikkel bemutatjuk a szerintünk leginkább fontos gazdasági és pénzügyi jelenségeket. Nem megyünk el szó nélkül a legforróbb pénzügyi technológiák és újdonságok mellett sem, sőt, ezen felül rajta tartjuk a szemünket az ígéretes kutatásokon is. Kövesd a Portfolio Prof-ot a Facebookon!

Vannak persze ennél radikálisabb változásért kiáltó hangok is. Egy tudóscsoport például azt irányozta elő , hogy egészen egyszerűen meg kell változtatni a jelenlegi gyakorlatot arról, hogy mi számít statisztikailag elfogadható eredménynek. Szerintük a statisztikai szignifikanciához felállított gyakorlati határ (P < 0,05) túlságosan laza, ezért ők ezt jelentősen megszigorítanák (erre: P < 0,005). Ez az érték egyszerűen megfogalmazva azt tükrözi, hogy manapság amennyiben csak 5 százalék esély van rá, hogy valamilyen kimutatott hatás pusztán a véletlen műve (nincs valós összefüggés), akkor az már elfogadható és publikálható. A szigorítás ezt a határt a tizedére, vagyis fél százalékra csökkentené.Véleményük szerint a jelenlegi felállás túlságosan sok fals eredményhez vezet (összefüggést látnak ott is, ahol nincs), míg a szigorítással ez lényegesen csökkenne, és általa könnyebbé válna az eredmények reprodukálása is. (Mellékesen jegyezzük meg, hogy emiatt a publikációs dömping is visszafogottabbá válhatna.)Egyelőre ugyanakkor csak ott tart a tudományos közélet, hogy a problémát a döntő többség elismeri és különféle válaszokat javasol a kezelésére. Az akadémiai világ persze nem arról ismert, hogy sebtében döntene ilyesmiről, ráadásul ebben a kérdésben a tudósok közötti konszenzusra is szükség lesz, hiszen ezen a téren nem létezik egy központi döntéshozó hatalom.A tudományos élet szempontjából akármilyen kínosak is a gyenge replikációs eredmények, a feltárásuk rendkívül előremutató. Azt bizonyítja, hogy a tudományos gépezetben a rendszerszintű hibák végső soron kiderülnek, és ezt a közösség nemcsak elismeri, de még reagál is rá. A tudomány a története során ennél súlyosabb válságokat is átélt már, és a legtöbb esetben csak jobbá vált a folyamat végére.A mai világban az áltudományos ostobaságok szabadon garázdálkodnak a közéletben és a tudományt magát is gyakran támadják sarlatánok. Mondhatni, nagyon rosszkor jön a kutatási eredmények ilyesfajta válsága, hiszen emiatt sokan elveszíthetik a bizalmukat a tudományban.