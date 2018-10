Az ötlet, amiért 280 milliót adnak

Természeti korlátok és emberi tudás

Mitől nő a gazdaság?

A közgazdaságtudományt nagyon régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy miért éppen adott helyen, és adott időben van nagyobb gazdasági növekedés. Egyáltalán mitől nő egy gazdaság? Nos, sokévnyi gondolkodás után arra jutottunk, hogy a tudásunkból fakadó technológiai fejlődés állhat leginkább a jelenség mögött.

Az endogén növekedéselmélet atyja: Paul Romer Paul Romer 1955-ben született amerikai származású közgazdász, az endogén növekedéselmélet megalkotója. Apja, Colorado állam korábbi kormányzója volt, így kiváló taníttatásban részesülhetett. Alapdiplomáját matematikából szerezte a Chicagói Egyetemen 1977-ben, majd a közgazdaságtudományt választotta mesterképzésen. Közgazdasági doktori tanulmányait is ugyanott folytatta, Chicagóban, és 1983-ban már le is doktorált. Külön érdekesség, hogy témavezetői között találjuk a világhírű és Nobel-díjas Robert Lucast.



Romer akadémiai munkásságának középpontjában a gazdasági növekedés áll, amelyben fontos ihletet merített a korábbi standardnak számító Solow-Swan modellből, és azt később jelentősen tovább is fejlesztette. Karrierje során az Egyesült Államok vezető egyetemein tanított (Chicago, Berkeley, Stanford), és erről a pályáról csak átmenetileg tért le, hogy megalapítson egy céget. 2016-ban a Világbank vezető közgazdászának nevezték ki, ahonnan 2018-ban mondott le egy furcsa vita kapcsán, ami Chile "Ease of doing business" rangsoráról szólt. Romer szerint politikai megfontolásból manipulálták a számokat, ami miatt összetűzésbe került többekkel.

A Time magazin 1997-ben Amerika 25 legbefolyásosabb embere közé választotta.



Csakhogy mint kiderült, az új ötletek felhalmozására ez nem jellemző. Azok a cégek, akik folyamatosan új ötletekkel és új innovációkkal állnak elő, akár tartós növekedést is elérhetnek. Ez pedig egy nagyon jelentős felfedezés a gazdasági növekedésünk nehezen kiismerhető természetéről.

Az emberi boldogulásunkhoz erőforrásokra van szükség, ami a Földön csak véges mennyiségben áll a rendelkezésünkre.. Ez a tudományterület tehát arról szól, hogy az emberek miként küzdhetnek meg a természeti korlátokkal és miként oszthatják be annak kincseit. Azt vizsgálja, hogy pontosan milyen akadályokkal is nézünk szembe, és mit kezdhetünk velük. Sokévnyi gondolkodás, kutatás és vita után már annyit jól látunk, hogy a két legnagyobb korlát a természethez és a tudáshoz kapcsolódik. A természet határozza meg, hogy milyen körülmények között élünk, a tudásunk pedig azt, hogy mit tudunk ezzel kezdeni.Idén két olyan tudós munkáját tüntette ki a Nobel-bizottság, akik e két tényezőt, a természeti korlátot és a tudást, úttörő szempontból közelítették meg. Arra keresték a választ a több évtizednyi munkájuk során, hogy a piacgazdaság miként befolyásolja a természetet, illetve az emberek tudását.ésolyan gazdaságelemzési eszköztárat fejlesztettek ki, amelyek pontosan ezt a két igen kritikus területet segítenek megérteni.Az emberek életminősége óriási mértékben javult a történelem során, amit kézenfekvő a végbement gazdasági növekedéssel szemléltetni. Az a néhány százalékos GDP-bővülés, amiről évről évre hallunk a hírekben, bizony évszázadok alatt teljesen átalakítja az életünket. Ugyanakkor ha kellően távolról nézzük ezt a történetet, akkor az is kiderül, hogy sem térben, sem pedig időben nem egyenletesen alakul ez a jólétnövekedés.Paul Romer az 1980-as években, amikor még a Chicagói Egyetemen írta a doktoriját, arra jutott, hogy ezek a technológiai változások igazából nem véletlenül vagy külső hatásra következnek be. Az akkori közgazdasági modellekkel ellentétben ő úgy vélte, hogy az emberi fejlődés szempontjából kritikus változások a piac tudatos tevékenységéből erednek. Ebből a felismerésből alkotta meg az endogén növekedés elméletét, ami immár megmagyarázza, hogy mitől van egyáltalán technológiai fejlődés a világon. Ez a szemléletváltás fontos szerepet játszott abban, hogy megértsük, mennyire nem mindegy, milyen piaci körülményeket teremtünk az új technológiák kifejlődéséhez.Romer fontos eredménye, hogy rájött, miként lehetne helyesen modellezni az új ötletek piacát. Látta, hogy az újonnan kifejlesztett termékek előállítása sokszor csak minimális változóköltséggel bír. Így pedig a kezdeti nagy fixköltséget csak akkor tudják kitermelni az innovatív cégek, ha kellő mértékű felárat tehetnek a találmányukra. Elengedhetetlen tehát, hogy a cégek bizonyos mértékű monopolisztikus erővel bírjanak, miután egy új terméket a piacra dobtak, és ennek a megértése kulcsfontosságú szerepet játszott a piac és a technológiai fejlődés megértésében, illetve annak szabályozásában.. A közgazdaságtudományban gyakran azonosítunk olyan helyzeteket, ahol csökkenő határtermék van jelen. Ez olyan felállásra utal, ahol ha eggyel növeljük valamely termelési tényezőnket, akkor az egyre kevesebb eredményt hoz. Ilyen például a tőke felhalmozása, ami egy szint után már csak jóval kevésbé járul hozzá a termelésünkhöz.Fontos ugyanakkor azt is belátni Romer szerint, hogy a piacok nem minden esetben ellentételezik kellően az innovációkat. A szabályozatlan piacokon sokszor olyan helyzet alakul ki, hogy a drága és fáradalmas technológiai újításokból nem jutnak kellő nyereséghez a cégek. Hiába nagyon hasznos a társadalom számára, amit létrehoztak. Emiatt Romer szerint, és esetenként aktívan be is kell avatkoznia, akár szabadalmi jogok megalkotásával, akár közvetlen szubvenciókkal.Az ehhez hasonló összefüggések megértése kritikus az emberi fejlődésünk és a jólétünk szempontjából. Ahogy Romer empirikus vizsgálatai is rámutattak,. Előfordul, hogy akár tíz százalékpontos eltéréseket is látunk, de valójában már egy pár százalékpontos különbség is ahhoz vezet, hogy néhány évtized elmúltával az egyik ország gazdagnak, a másik pedig szegénynek számítson.

Több mint 100 ország egy főre eső jövedelmi szintje 1960-ban (USA-hoz viszonyított arányszámként az X-tengelyen) és a rákövetkező két és fél évtized átlagos éves GDP-növekedési üteme. Jól látszik, hogy mennyire óriási különbségek vannak az egyes országok között, függetlenül attól, hogy milyen helyzetből indultak.

Forrás: The Royal Swedish Academy of Sciences

Arra természetesen máig nem tudjuk a végső választ, hogy miként tudnának a szegény országok felzárkózni a világ szerencsésebbik feléhez, de Romer munkássága komoly előrelépést hozott a probléma megértésében. Útmutatása később közgazdászok egész sorát inspirálta további kutatásra a gazdasági növekedés bonyolult természetéről. A téma súlya és Romer eredményei alapján pedig egyáltalán nem meglepő, hogy ezért Nobel-díj járt.

Robert Solow vállán Az idén kitüntetett két közgazdász gazdasági növekedéssel kapcsolatos munkássága nagyban épít egy náluk idősebb tudós, Robert Merton Solow eredményeire. Solow nevével a legtöbb közgazdász hallgató találkozik, amikor a gazdasági növekedésről tanul az egyetemen. Ő volt ugyanis az egyik úttörő alakja a nemzetgazdasági növekedés modell-szintű elemzésének. A kutatásaiból kinövő exogén növekedési modell egy nagyon hasznos eszköznek bizonyult, amelyre később közgazdászok sora építkezett. Munkásságáért Solow Nobel-díjat is kapott 1987-ben. Nagyságát pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy tanítványai közül később négyen is Nobel-díjasok lettek. Egyikük pedig éppenséggel nem más, mint William Nordhaus, akit idén tüntettek ki, és akiről ennek a cikknek a második része szól. Solow volt ugyanis Nordhaus doktori témavezetője a 60-as években.

A klímaváltozás közgazdaságtana

A fiatal tudóst annyira elragadta a téma, hogy az elsők között kezdett el foglalkozni a klímaváltozás közgazdaságtanával, amin belül modelleket alkotott a jelenség megértéséhez. Olyan eszközöket fejlesztett ki, amelyek segítségével a gazdaság és a klímaváltozás kölcsönhatásait érthetjük meg, illetve mindennek a társadalmi következményeit.

A klímaváltozás közgazdásza: William Nordhaus William Nordhaus 77 éves amerikai tudós, a Yale Egyetem közgazdász professzora. Apja német családból származott, akik még a 19. században vándoroltak be Amerikába. A fiatal Nordhaus a Yale-en tanulhatott és onnan is szerezte meg bachelor és mesterszakos végzettségét.



Doktori tanulmányait ugyanakkor már az MIT-n folytatta, ahol nem más, mint a Nobel-díjas Robert Solow volt a témavezetője. Doktori disszertációját 1967-ben fejezte be az endogén technológiai változás elméletéről. Élete során főleg az akadémiai szférában mozgott, de 2014 és 2015 között a Bostoni Fednél is szerepet vállalt. Feleségével New Havenben élnek.



Az első egy széndioxid-keringési modul . Ez azt írja le, hogy a globális széndioxid-kibocsátás miként befolyásolja az atmoszférában lévő széndioxid-koncentrációt. Vagyis egyszerűen szólva azt magyarázza meg, hogy a különböző köztes lecsapódási fázisok után, miként gyülemlik fel a széndioxid a levegőben. (Megjegyeznénk, hogy ez a modellrész a kémia diszciplínájához tartozik.)

. Ez azt írja le, hogy a globális széndioxid-kibocsátás miként befolyásolja az atmoszférában lévő széndioxid-koncentrációt. Vagyis egyszerűen szólva azt magyarázza meg, hogy a különböző köztes lecsapódási fázisok után, miként gyülemlik fel a széndioxid a levegőben. (Megjegyeznénk, hogy ez a modellrész a kémia diszciplínájához tartozik.) A második egy klíma-modul , ami azt magyarázza meg, hogy az atmoszférában felgyülemlő széndioxid a többi üvegházhatású gázzal karöltve miként hat ki a Földet érő és azt elhagyó energiaáramlások egyensúlyára. Vagyis leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy miért okozhat felmelegedést a vizsgált jelenség. (Ez a modellrész a fizika tudományágához köthető.)

, ami azt magyarázza meg, hogy az atmoszférában felgyülemlő széndioxid a többi üvegházhatású gázzal karöltve miként hat ki a Földet érő és azt elhagyó energiaáramlások egyensúlyára. Vagyis leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy miért okozhat felmelegedést a vizsgált jelenség. (Ez a modellrész a fizika tudományágához köthető.) A harmadik modul pedig a gazdasági növekedést integrálja be mindebbe. Azt írja le, hogy a piacgazdaság miként állít elő termékeket tőke, munkaerő és energia felhasználásával. Ez utóbbi, vagyis az energia tekintetében pedig különös figyelmet fordít az energiaforrások azon részére, amelyek széndioxid-kibocsátáshoz vezetnek. Így végső soron azt próbálja meghatározni, hogy az egyes energiapolitikai intézkedések (mint például az adóztatás vagy a karbonkvóták) miként befolyásolhatják a kibocsátás, és így a felmelegedés ütemét. (A modell ezen része tehát a közgazdaságtudományhoz tartozik.)

Ezek a modellezési eszközök nagyon jó szolgálatot tettek (és máig tesznek) arra, hogy megértsük, mi is lesz a Földön, ha minden úgy halad tovább, mint eddig. Sőt, arra is jók, hogy alternatív jövőképeket vizsgáljunk, és ez által megtudjuk, mennyit is ér egy beavatkozás.

Cikkünk második felében a másik díjazott, Willian Nordhaus munkásságáról lesz szó, amely szintén kapcsolódik a hosszútávú gazdasági növekedés vizsgálatához. Nordhaus ugyanakkor ezt egy teljesen más szemszögből vette terítékre:. Még az 1970-es években, a Yale Egyetemen töltött fiatal évei alatt kezdett el érdeklődni a klímakutatás iránt. Ekkoriban kezdtek csak el igazán gyűlni a bizonyítékok arról, hogy a Föld éghajlata furcsa változáson megy keresztül, és ehhez az emberek tevékenysége is hozzájárulhat.Nordhaus azon fáradozott, hogy kifejlesszen egy új modellkeretet, amely lehetővé teszi a klímaváltozás költség és haszonelemzését. A közgazdaságtudomány általában sosem egyoldalúan tekint a világ jelenségeire, hanem egyszerre próbálja azonosítani az előnyöket és a hátrányokat egy adott kérdésben. Talán sokaknak meglepő, de ezt jól lehet alkalmazni egy ilyen, alapvetően környezetvédelemhez kapcsolt kérdésben is.Ahogy Paul Romer, úgy Nordhaus is a Solow-modellből indult ki, csak ő immár beépítette a széndioxid-kibocsátás okozta klímaváltozást is a történetbe, mint externáliát. Igen sokat foglalkozott a téma természettudományos hátterével is, mert látta, hogy. Ennek az eredményeként születtek meg a téma integrált elemzését lehetővé tevő modellek, az úgynevezett IAM-ek (integrated assessment models).Hogy értsük, miről is van szó, az alábbiakban röviden bemutatjuk egy ilyen modell részeit. Meglehetősen összetett konstrukciókról van szó, amelyekben három egymásra ható, de különálló modul van jelen:Jól látható, hogy milyen összetett modellezésről van szó, ahol. Nordhaus ezen modellcsaládnak két külön fajtáját is kifejlesztette: az elsőt a RICE-modellnek hívják (Regional Integrated Climate-Economy), amelyben a közgazdasági modul nyolc különálló régiót foglal magában. A másodikat pedig DICE-modellnek (Dynamic Integrated Climate-Economy), amely némi egyszerűsítéssel élve csak egy régiót tételez fel a vizsgálat során.. Mindenki számára nyilvánvalónak kell lennie, hogy ez egy kompromisszumos kérdés. Hiszen ha azonnal felhagynánk a karbonemisszióval, akkor a világ szegényebbik felén embertömegek életét lehetetlenítenénk el. Az olyan modellek, mint a Nordhaus által kifejlesztett RICE és DICE, pedig éppen abban segítenek, hogy az ilyen kényes kérdésekben megtaláljuk az arany középutat.Nordhaus a kutatásai alapján arra jutott, hogy a globális felmelegedésrejelentheti a leghatékonyabb választ. Egy olyan adónem, amely a Föld minden országára egyaránt érvényes. A DICE legújabb verziójának segítségével pedig kiszámolta azt is, hogy pontosan miként kéne alakulnia az adó mértékének, hogy kordában tudjuk tartani a széndioxid-kibocsátást. Az alábbi ábra pontosan ezeket a lehetséges jövőbeli pályákat szemlélteti:

Globális széndioxid-kibocsátás az előrelátható jövőben négy forgatókönyv szerint, melyekben különböző mértékben adóztatják meg a kibocsátást. Nordhaus modellje alapján a piros vonal jelenti azt a pályát (dinamikusan változó adóval), amely bizonyos közgazdasági feltevések mellett maximalizálja az emberek jólétét. Vagyis egyszerűen szólva ez jelentené az arany középutat.

Forrás: The Royal Swedish Academy of Sciences

Bizonytalan jövő

Mind Nordhaus, mind pedig Romer tudományos eredményei nagyban hozzájárultak az emberiség előtt álló legsúlyosabb akadályok leküzdéséhez. Természetesen sem ők, sem pedig mások nem tudták eddig még megadni a végső választ a tartós és fenntartható gazdasági növekedés kérdésére. De az erőfeszítéseiknek köszönhetően egyértelműen közelebb kerültünk a válaszhoz, ami az emberiség jövőjét meghatározhatja. A jövő tudósainak az ő eredményeikre építve kell tovább dolgoznia, hogy egyszer végre megtaláljuk a fenntartható jövő receptjét.

A klímaváltozás kapcsán máig nagyon jelentős bizonytalanságokkal állunk szemben, legyen szó akár a téma természettudományos vagy társadalmi vonatkozásairól. A természettudósok nem tudják például biztosan, hogy. Hasonlóan, a közgazdászok sem látják tisztán, hogy. Egyszóval nagyon bizonytalan a jövő és nem vagyunk biztosak abban sem, hogy amit lépünk, az mit eredményez majd.Nordhaus modelljei sem szüntetik meg ezeket a bizonytalanságokat, de eközben mégis lehetővé teszik a téma objektív elemzését. Nagyban segítenek meghatározni, hogy miként gondolkozzunk a széndioxid-kibocsátás hatásairól, és hogy milyen árat lenne érdemes ahhoz hozzárendelni.A klímakutatásban egy nemrég végzett átfogó metaanalízis tökéletesen rámutatott, hogy mennyire égető problémával is állunk szemben. Nordhaus munkássága, amely a klímaváltozást a gazdasági szempontokkal integrálja össze, így rendkívül aktuális és fontos. A Nobel-díj odaítélése így az ő esetében sem vet fel kérdéseket.

