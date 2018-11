Azért keresel keveset, mert egyszerűen rosszkor álltál munkába

Nehéz fiatal évek

Jól dokumentált tény, hogy a recessziókat leginkább a fiatalok sínylik meg: ők lesznek a legnagyobb arányban munkanélküliek, amikor ínség köszönt a gazdaságra és a munkaerőpiacra. Ilyenkor hirtelen óriási hátránnyá válik a tapasztalat hiánya, és jóval kevesebb új munkahely jön létre, amit megpályázhatnának az iskolából kikerülő fiatalok.

Több mint félévnyi fizetésed bánhatja

Az ember első munkahelye fontos mérföldkövet jelent az életében, hiszen tulajdonképpen innentől kezdve válik függetlenné. A fiatalok első évei az új munkahelyükön általában nagyon produktívan telik, sokuk hamar feljebb is lép a ranglétrán és magasabb fizetést szerez. Csakhogy ez a fiatal réteg az, amely eközben a leginkább ki van téve a gazdasági viharoknak.Az ilyen nehéz időszakok ráadásul tartósan visszahúzzák a pályakezdőket, akik ebből a csapdából még később is csak nagyon nehezen tudnak kimászni. A hosszan tartó munkanélküliségből ugyanis hatványozottan nehéz visszakerülni a piacra. Mindez pedig akár egy életre meghatározhatja a karrierjüket, sőt, korai megbetegedésekhez és nehézkes családalapításhoz is vezethet egyes tanulmányok szerint.Egyre több olyan kutatási eredmény született az elmúlt évek során, amik rámutattak a fiatalság munkaerő-piaci küszködésére. Kiderült, hogy már az átmeneti állástalanság is tartós jövedelemcsökkenéshez vezethet, amit aztán nagyon nehéz leküzdeniük. Mindezért egyértelműen a gazdasági ingadozások, illetve az átmeneti recessziók tehetők felelőssé. Az egész jelenség pedig éppen a leginkább kiszolgáltatott, nehéz sorsú fiatalokat érinti a legnagyobb mértékben. Egy friss kutatás most azt tárta fel , hogy pontosan mennyit is veszít egy fiatal, amikor éppen egy recesszióban kezdi meg a karrierjét. Hannes Schwandt és Till M. von Wachter kutatók amerikai adatokon vizsgálták, hogy a fiatalok egymást követő kohorszaiban a kezdeti jövedelmi helyzet mennyire fejt ki tartós hatást. A tanulmányuk azközötti időszakot fedi le, amiben több, kisebb-nagyobb recesszió is volt.A nagymintás adatokon végzett elemzésükből kiderült, hogy bizony nagyon erős és tartós különbségek adódhatnak a munkába állás időzítéséből. Amikor egy viszonylag enyhe recesszióban kezdi el valaki a karrierjét, akkor átlagosan, mint azon egyenrangú társai, akik jobb időkben léptek ki a munkaerőpiacra.

A recesszió (és a vele járó munkanélküliség) hatása az éves jövedelmekre a munkába állástól számított években. Ebből az összesített eredményeket bemutató grafikonból igen jól látszik, hogy mennyire tartósan befolyásolja az emberek jövedelmi helyzetét az, ha éppen rosszkor álltak munkába. Forrás: Hannes Schwandt, Till M. von Wachter, NBER

Mindennek a kumulált hatása pedig az éves jövedelmük 60 százalékára is rúghat a vizsgált időhorizonton. Hangsúlyoznánk, hogy ez a súlyos veszteség pusztán azért következik be, mert egyesek egyszerűen rosszkor állnak munkába. Az emberi tényezőkből adódó különbségekre természetesen kontrolláltak a kutatók.

Ezek az empirikus eredmények egyben azt is bebizonyították, hogy bizony van olyan, hogy valakinek egyszerűen peche van az életben. Hiába tanulunk keményen és vetjük be magunkat óriási lelkesedéssel a munkába, ha éppen recesszió tombol a gazdaságban, akkor nem sok jóra számíthatunk. A rossz időzítéssel nagyon pórul lehet járni.

Felhívnánk a figyelmet még arra is, hogy itt átlagos hatásokról beszélünk, amelynél bizonyos csoportoknál még nagyobb számok jöttek ki. Azok például, akik még a középiskolát sem fejezték be, jóval rosszabbul jártak, míg a diplomások pusztán fele akkora veszteséget szenvedtek el, mint az átlag.A kutatók úgy találták, hogy a recessziók nagyban okolhatók a fiatalság problémáiért, ugyanis nem kevesebb mint 5 évig növelik meg a szegénységi rátájukat. Egyszóval a külső gazdasági körülmények nagyon erősen meghatározhatják, hogy az iskolapadból kikerülők miként tudnak majd boldogulni az életben, amire a döntéshozóknak különösen oda kellene figyelnie.