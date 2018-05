Azt hiszed, hogy 5 év múlva jobb lesz az életed? Van egy rossz hírünk

Elégedett vagy az életeddel?

A boldogságot nem készen kapjuk - tetteinkből fakad.

Középkorúak válsága, Kelet-Európa szomorúsága

Ezt a jelenlegi, tizennegyedik dalai láma, Tendzin Gyaco mondta egyszer. Jól megragadja azt, amit ezer másik híres idézet is állít a boldogságról: ha keményen megdolgozunk érte, akkor egyszer biztosan elérjük. Szép és motiváló ez a hozzáállás, csak sajnos a valóság úgy tűnik, hogy nem így gondolja.Idén márciusban jelentette meg a jóléti közgazdaságtan területén végzett kutatási eredményeit Angus Deaton, Nobel-díjas közgazdász. Ebben a Gallup cég adataira támaszkodva vizsgálja a világ különféle tájain élő embereknek az önbevallásos jóllétét. Ez lényegében az élettel való elégedettségünknek, illetve a boldogságunknak feleltethető meg. A több mint tíz éve futó felmérésekben (Gallup World Poll) az emberek az aktuális közérzetük mellett arról is beszámoltak még, hogy a jövőben mire számítanak.Óriási adatmennyiségről van szó, hiszen a Gallup az összes országot reprezentatívan akarta lefedni, amihez ezerfős mintákat vettek. A sztárközgazdász Deaton így több mintmegfigyelésre támaszkodva állt nekielemzésének. Jegyezzük meg, hogy összesen 195 ország van a világon, vagyis nem túlzás azt állítani, hogy ezzel tényleg az egész emberiséget vizsgálta (a Gallup szerint a felnőtt emberek 98 százalékát tudják reprezentálni).Ebben a rendszeres felmérésben arra kérik a megkérdezetteket, hogy képzeljenek el egy tízfokú létrát, amin a legfelső pont jelenti a számukra elképzelhető legjobb életet. Majd pedig mondják el, hogy most éppen hol állnak ezen a létrán, illetve tippeljék meg azt is, hogy öt év múlva hol fognak. Fontos, hogy ez a kérdés nem utal az anyagi helyzetükre, hanem a lehető legáltalánosabban próbálja megragadni az emberek jóllétét. Mindenkinek más a fontos, és mást érthet boldogság alatt, de azzal, hogy a saját maguk által elképzelt legjobb helyzethez viszonyítanak a különféle emberek, elméletileg összehasonlíthatóvá válnak a válaszaik.Térjünk is rá az emberek aktuális jóllétét bemutató eredményekre, amiket a lenti ábracsoport összegez. Hogy értsük miről van szó: 0-10-es skálán helyezték el magukat az emberek, amiben a 10-es jelenti a lehető legjobb életet. A vízszintes tengelyen pedig az egyes korcsoportok átlagértékeit látjuk.

A piros vonal a nőket, a szaggatott kék a férfiakat jelöli. 2006 és 2016 közötti adatokból számolt átlagok. Magyarország az Ex_Comm kategóriába lett sorolva. Forrás: Angus Deaton, NBER

Egy kicsit beszéljük a számokról: a világátlag 5,5 körül van, míg a fejlett világot magába foglaló angolszász országokban, illetve Európában ez az érték 7 körül alakul. Afrikában ezzel szemben pusztán 4 körüli átlagértékeket látunk az egyes korcsoportokban.

A gazdag országok lakosai boldogabbnak mondják magukat a szegényekhez képest. Míg Afrikában általában a létra negyedik fokán látják magukat az emberek, addig Európában és az angolszász világban a 7. és 8. lépcsőfokon állnak. Kvantitatív kutatásokból azt is tudjuk, hogy lineáris kapcsolatban állnak a válaszok az egy főre jutó, vásárlóerőparitáson számolt GDP logaritmusával.

A nők (piros vonal) általában jobbnak értékelik a helyzetüket, mint a férfiak (szaggatott kék vonal), de ezek a nemi különbségek jóval kisebbek, mint amiket a térségek között látunk. A leginkább Európában, az angolszász világban és Kelet-Ázsiában érzik jobban magukat a nők, mint a férfiak.

Az életkor is számít, de egyrészt nem annyira hangsúlyos, másrészt nehezen általánosítható az országhatárokon túl. Óvatosan annyi kijelenthető, hogy a világon általában a középkorú emberek a legboldogtalanabbak az életben. Kelet-Európában, és a posztszovjet térségben viszont az idősek érzik magukat a legrosszabbul, bár a helyzetük javulni látszik, ha a 2006-2011 közötti időszakot hasonlítjuk a 2012-2016-os évekhez. Magyarországról egyébként több mint 10 ezer válasz szerepel ebben az összesített (Ex_Comm) grafikonban.

Menthetetlenül optimista az ember

A számok áttekintése után a következő három szembetűnő felismerés tárul elénk:Ahogy említettük, a felmérés arról is megkérdezte az embereket, hogy mit gondolnak, miként változik majd a jövőben az életük. Az országokon átívelő általános válasz pedig az volt, hogy nyilván jobb lesz.

A zöld vonal az 5 év múlvai várakozást, a szaggatott kék pedig az emberek aktuális helyzetértékelését mutatja. 2006 és 2016 közötti adatokból számolt átlagok. Magyarország az Ex_Comm kategóriába lett sorolva. Forrás: Angus Deaton, NBER

Általános jelenség, hogy a fiatalok optimizmusa a kor előrehaladtával fokozatosan kiveszik belőlük. Minél idősebb lesz valaki, annál kevesebbet vár a jövőtől. Mire az emberek elérik a nyugdíjas kort (65 év körül), a többség már nem is számít jobb életre. Sőt, a gazdagabb országok nyugdíjasai egyenesen rosszabbra számítanak.

Mennyire biztos, hogy ez így van?

Egyrészt, hogy a gazdagabb országokban jobban érzik magukat az emberek, de a közpépkorúak átmeneti válságon mennek keresztül. Nálunk, Kelet-Európában ez utóbbi annyiban más, hogy itt az öregemberek a legboldogtalanabbak.

Másrészről, az adatokból az is kiderül az emberi természetről, hogy makacsan optimista. A sorozatos csalódások ellenére, egészen idős korunkig bízunk a szebb jövőben. A boldogságérzetük viszont sosem éri el a fiatalkorban megálmodott szintet, helyette a várakozásaink alkalmazkodnak mire nyugdíjba megyünk.

Remekül illusztrálja a dolog érzékenységét, hogy amikor a jólléttel kapcsolatos kérdés előtt egyszer rákérdeztek az adott ország helyzetére is, rögvest másként válaszoltak az emberek. Méghozzá általában sokkal pesszimistábban. Vagyis amint elgondolkodtak az országuk helyzetén, rögvest elromlott a hangulatuk. Ha viszont ennyire könnyű befolyásolni a válaszadást, akkor mégis mennyire megbízható ez az egész?

Nos, ezt a kérdést természetesen sokan feltették már az ilyen önbevalláson alapuló adatokkal kapcsolatban. Nincs teljes konszenzus a tudósok között, de alapvetően azért tartják mégis sokan hasznosnak az ilyen fajta adatgyűjtést, mert azonos módszerrel, különböző időpontokban is hasonló eredmények jönnek ki. Ha évről évre ugrálnának az átlagok, és abból a fentieknek ellentmondó konklúziót lehetne leszűrni, akkor nyilván hiteltelenné válna az egész. Egyelőre ugyanakkor nem ezt látjuk, vagyis az önbevalláson alapuló adatokról nem indokolatlan azt gondolni, hogy hasznos betekintést adnak az emberek életébe. Ezek alapján még persze nem tudjuk, hogy mi a boldogság receptje, de hogy az ilyen nagymintás kutatások közelebb visznek az igazsághoz, az egészen biztos.

A Portfolio Prof rovatában a napi hírek helyett a tudományos ismeretterjesztésre helyezzük a hangsúlyt. Magyarázó cikkekkel és érdekes történetekkel jövünk, amikkel bemutatjuk a szerintünk leginkább fontos gazdasági, pénzügyi és társadalmi jelenségeket. Ha szereted a tudományt és a közgázt, akkor tarts velünk és küldj egy támogató lájkot a Facebookon.

Vegyük észre, hogy az a különbség, ami az emberek aktuális érzete, és a jövővel kapcsolatos várakozása között tátong, mennyire tartósan nagy. Ebből ugyanis az derül ki, hogy az ember bárhol is éljen a Földön, természetszerűleg nagyon optimista. Hiába szembesül az élete során folyamatosan azzal, hogy nem lett igazából jobb neki, akkor is kitartóan hisz az élete jobbra fordulásában. Márpedig az idősebb korukban sem lesznek soha annyira elégedettek az emberek, mint ahogy azt korábban várták, de a folyamatos csalódás csak nagyon lassan vezet kiábránduláshoz.Elképzelhető, hogy ez az emberi optimizmus elengedhetetlen az életünkhöz. Daniel Kahneman, világhírű pszichológus (aki közgazdasági Nobelt is nyert), úgy érvel, hogy ez a jövővel kapcsolatos optimista elfogultságunk egyenesen a kapitalizmus hajtóerejét adja. Enélkül nem törnénk magunkat azzal, hogy például új vállalkozásokba kezdjünk. Tehát valószínű, hogy ez az optimista hozzáállás az egészséges a számunkra, és nagy bajt okozna, ha megszűnne. Egyszóval kifejezetten jót tesz, hogy a realitásokra fittyet hányva, irracionálisan optimista az ember.Összefoglalva a fenti gondolatokat, ez a nagyszabású kutatás két nagyon fontos dolgot állít az emberi életünkről:Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy mégis mennyire megbízhatóak ezek az eredmények. Nyilván nagyon körülményes az emberek jóllétét vagy a boldogságérzetét felmérni, hiszen ez alatt mindenki másra gondolhat. Nem véletlen, hogy az erre vonatkozó kérdést patikamérlegen kell beállítani, és nagyon meg kell fontolni, hogy miként tesszük fel.