Azt hiszed, hogy durva a kamatok csökkenése? Pedig 500 éve ez megy

Mit mond nekünk 700 év?

Amikor a kamatokról van szó, a leggyakrabban azt hallhatjuk, hogy rendkívüli a mai helyzet. Nulla körül járnak a kamatok, sőt vannak olyan kötvényhozamok, amik még a negatív tartományt is megjárták. Az elmúlt évtizedet nézve bizonyára nagy változásnak tűnhet mindez, de mi van akkor, ha az elmúlt 700 évet vizsgáljuk?Nos, egy bizonyos Paul Schmelzing, aki a Harvard Egyetemtől ment a Bank of Englandhez vendégkutatónak, úgy találta, hogy nem is annyira különös a reálkamatok csökkenése. Sőt,Állítása szerint bár rengetegen foglalkoztak eddig is azzal, hogy mégis mi történt a reálkamatokkal, miért torzultak ennyire el, a legtöbbször hiányzott a hosszútávú szemlélet a párbeszédből. A leggyakrabban csak a Bretton Woods-i rendszerig tekintenek vissza a kutatók, vagy esetleg a két világháború közötti időkig, amikor a reálkamatok dinamikáját próbálják megérteni. Tisztelet a kivételnek persze, mert Barry Eichengreen például már egészen a 19. századig elemzi a történetet Schmelzing tehát azt állítja, hogy a reálkamatokról, illetve a tartós stagnálásról () szóló éles vita nem veszi figyelembe kellően a mélyebb történelmi összefüggéseket és a hosszú távú tendenciákat. Ezért arra vállalkozott, hogy összeállítsa a reálkamatok 700 éves idősorát és azonosítsa a meghatározó trendet, illetve a fel-felbukkanó ciklusok viselkedését.Nyilván nem lehet csak a kötvények visszakövetése alapján ilyen hosszú idősorral előállni, ezért ő azt az ötletet vetette be, hogy mindig felkereste, hogy mi volt az adott időben a meghatározó kockázatmentes instrumentum. Egészen a 14. századi itáliai városokban fellelhető kamatokig ment vissza, de vizsgálta utána a spanyol, holland, német és végül az amerikai piacokat is. A fellelt nominális kamatokat pedig különböző kutatásokból származó inflációs becslésekkel korrigálta, hogy a gazdasági élet szempontjából igazán releváns reálkamatok történelme táruljon elé.

Klikk a képre!

A reálkamatok alakulása az elmúlt 700 évben, és a trendek iránya (szürke: hétéves mozgóátlag, kék: 100 éves mozgóátlag, piros: lineáris trend). Forrás: bankunderground.co.uk

Úgy találta, hogy e rendkívül hosszú időtáv teljes átlagában 4,78 százalék volt a reálkamat mértéke. Az utóbbi 200 évben viszont ez az érték 2,6 százalékra süllyedt. Kijelenthető tehát, hogy történelmi viszonylatban meglehetősen nyomott a mai kamatszint.

Nincs itt semmi különös, ez egy ősi trend

Amennyiben kicsit közelebbről vizsgáljuk az adatokat, akkor viszont az derül ki, hogy a reálkamatok trendje az elmúlt 500 évben folyamatosan lefelé mutat. Az 1980-as évektől számított "friss" fejlemények pedig ettől egyáltalán nem jelentenek érdemi elszakadást. A kutató ezért arra a megállapításra jut, hogy a reálkamatok csökkenése, és a tartós stagnálás jelensége valójában egy sokkal régebbi történet része.A reálkamatok megugrása általában geopolitikai feszültségekkel járt együtt a történelem során, de a hosszútávú csökkenő trendet az elmúlt idők legvadabb eseményei sem tudták megtörni. A trend mellett ugyanakkor kilenc ciklust azonosít ezen a 700 éven a kutató. Ezek nagyságát (bázispontban számolva) és hosszát (évben számolva) az alábbi ábra mutatja be:

Klikk a képre!

A reálkamatok kilenc nagy ciklusa az elmúlt 700 évben. Az y tengely a reálkamat-csökkenés mértékét mutatja, míg az x tengely az időbeli hosszát. Forrás: bankunderground.co.uk

Az események vizsgálata arra is rámutatott, hogy ezekben a ciklusokban a reálkamatok általában igen váratlanul, és meglepően gyorsan emelkedtek. A kutató ezért egyetért azzal a Greenspan-i kijelentéssel, hogy amikor a kamatok végre megfordulnak, akkor onnantól kezdve egészen gyorsan fognak emelkedni.

Ez itt a Portfolio Prof! A Portfolio

A Portfolio legújabb rovatában a napi hírek helyett a tudományos ismeretterjesztésre helyezzük a hangsúlyt. Magyarázó cikkekkel és érdekes történetekkel jövünk, amikkel bemutatjuk a szerintünk leginkább fontos gazdasági és pénzügyi jelenségeket. Nem megyünk el szó nélkül a legforróbb pénzügyi technológiák és újdonságok mellett sem, sőt, ezen felül rajta tartjuk a szemünket az ígéretes kutatásokon is. Kövesd a Portfolio Prof-ot a Facebookon!

Az 1984 óta számolt trendszerű reálkamat-csökkenés a második leghosszabb időszakot jelenti a kilenc ciklus közül. A mértéke ugyanakkor egyáltalán nem kirívó a korábbiakhoz képest, sőt az 1325-1353 közötti 1700 bázispontos csökkenéshez képest szinte enyhe.