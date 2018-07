Csak Donald Trump ezt meg ne tudja!

Egy különleges kapcsolat

33 milliárd fontra rúg az eltérés (ami Magyarország GDP-jének nagyjából a harmada). Ebből akkori jelentésük szerint pusztán 4 milliárdot tudtak megmagyarázni. A dolog súlyát természetesen a statisztikusok is érzik, ezért nagy erőkkel kutatják, hogy mégis hogy történhetett meg mindez. Idén év elején arról nyilatkozott a brit statisztikai hivatal , hogy éppen(ami Magyarország GDP-jének nagyjából a harmada). Ebből akkori jelentésük szerint pusztán 4 milliárdot tudtak megmagyarázni.

Nem áll össze a kép

Az elmúlt évtized során többször is előállt az az igen furcsa, és egyben teljesen ellentmondásos, helyzet az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között, hogy mindketten külkereskedelmi többletet jelentettek egymással szemben. 2016-ban például a britek állítása szerint, csak az áruk tekintetébenjött nekik össze, vagyis ennyivel exportáltak több terméket az USA-ba, mint amennyi importot onnan fogadtak. Csakhogy az amerikaiak szerint meg náluk volt a többlet, egészen pontosanértékben. Pedig ezek fizikai áruk, amik számbavétele nem kéne, hogy gondot okozzon.Ha már ez sem megy, akkor talán nem meglepő, hogy a szolgáltatások követése még súlyosabb hibáktól hemzseg. A két ország egymásnak nyújtott szolgáltatásait annyira másként (vagy rosszul) számolják, hogy egészen konkrétankülönbség látszik. Erre szokás mondani, hogy valami nem stimmel.Természetesen közel sem ismeretlen jelenség, hogy két ország valamilyen okból kifolyólag (vagy néhol akár szándékosan) rosszul vezeti a külkereskedelmi számláit, és emiatt eltéréseket látni a kétoldali kapcsolatokban. Alapvetően azt gondolhatnánk, hogy ez a jelenség inkább a fejlődő világra jellemző, mint a nyugati nagyhatalmakra. De a helyzet mégis az, hogy az OECD-országok közül a brit-amerikai esetben látjuk a legnagyobb eltéréseket.A brit statisztikai hivatal részletes elemzést is készített a témában , aminek a legfontosabb grafikonját az alábbiakban tekinthetjük át. Jól látható, hogy mekkora eltérésekről van szó már évek óta:

Az amerikai-brit kereskedelmi asszimmetria a szolgáltatások esetén bemutatva. Brit export (ONS-alapján) és amerikai import oldaláról (BEA-alapján) vizsgálva, csoportok szerinti bontásban. Értelmezéshez: az ONS a brit forrást, a BEA az amerikai forrást jelenti. Az eltéréseket milliárd fontban látjuk. Grafikon forrása: ONS

"Deficitallergia"

Milliárdok nyomában

A legfrissebb hírek szerint ez a furcsa helyzet eddig nem nyomta rá a bélyegét a tárgyalásokra. Donald Trump idén júliusban arról nyilatkozott, hogy az amerikai-brit kereskedelmi megállapodás " abszolút lehetséges ". Vicces kérdés, hogy ez vajon minek köszönhető: lehet, hogy a brit tárgyalók kizárólag amerikai adatokra hivatkoztak? Csak aztán Donald Trump meg ne tudja!

Mindez pedig nem pusztán a statisztikusoknak kínos, hanem már a britek legfelsőbb politikai döntéshozóinak is. A szigetország ugyanis éppen kilépni készül az Európai Unióból, amit követően új kereskedelmi megállapodásokat kell majd kötnie a partnerországaival. Ehhez pedig nem ártana megérteni, hogy pontosan hányadán is állnak ezen a téren. A számok mélyére ásva ugyanis a látványos amerikai-brit eltérések mellett találunk még több tíz milliárd dolláros eltéréseket más országokkal szemben is (a konkrét számok a hivatkozott tanulmány első táblájában láthatók ).A dolog pikantériáját az adja, hogy Donald Trump amerikai elnök meglehetősen érzékeny az országa külkereskedelmi helyzetére. Bár közgazdasági értelemben nem jelent önmagában rosszat az, ha egy ország külkereskedelmi deficittel bír, az elnök kijelentései alapján arra következtethetünk, hogy ő másként gondolja. Leginkább úgy, hogy az ilyen esetekben "újra kell tárgyalni" a kereskedelmi megállapodásokat. A nem titkolt cél pedig az, hogy csökkenjen az USA külkereskedelmi hiánya.A közgazdászok így aztán hiába érvelnének azzal, hogy egy esetleges megállapodás szempontjából nincs értelme a külkereskedelmi deficittel foglalkozni, mert ha egyszer az erősebb alkupozícióval bíró USA így gondolja, akkor nincs mit tenni. Márpedig a britek számára ez egy kritikus kérdés, hiszen éppen abban reménykednek, hogy az EU elhagyását követően (ami után már formálisan is köthetnek új megállapodásokat), az USA-val hoznak majd létre szabadkereskedelmi megállapodást.Nagyon nem mindegy tehát, hogy az erről szóló tárgyalásokon az-e a kiinduló helyzet, hogy az amerikaiaknak, vagy éppen a briteknek van többlete a másikkal szemben. Ennek a fényében nem túl meglepő, hogy mit javasolnak a brit kormány tanácsadói. Ahogy a Financial Times idéz egy szakértőt , a helyes stratégia az, hogy a kétoldali tárgyalásokon kizárólag az amerikai statisztikákra hivatkozzanak (ami ugye az USA-nak mutat többletet). Csak nem arról van szó, hogy félnek Trump "deficitallergiájától"?A brit statisztikai hivatalon tehát a szokásosnál is jóval nagyobb nyomás van, hogy megmagyarázza az eltéréseket. A probléma csak az, hogy máig nem igazán értik, miből ered ez a dolog. A fentebb említett 4 milliárd, amit "megtaláltak", lényegében módszertani különbségekből adódik. Ez ugyanakkor nagyon kevés a teljes összeghez képest, így tovább kell folytatniuk a milliárdok utáni kutatást.A módszertani különbségeken túl, egy másik lehetséges magyarázat azzal kapcsolatos, hogy pontosan mit vesznek számba az egyes felek. Ugyanis abból is komoly eltérések születhetnek, hogy az amerikaiak olyan területek statisztikáit is figyelembe veszik, amiket a britek nem. Ilyen például a Csatorna-szigetek esete, ami bár egészen 1066 óta a brit korona fennhatósága alá tartozik, de valójában nem képezi az Egyesült Királyság részét (gazdaságilag önálló, külpolitikáját tekintve viszont nem). Persze az ilyen területekkel való korrekció egyáltalán nem biztos, hogy elég lesz az ügy lezárására.