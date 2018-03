Egy szűk csoport ezzel a módszerrel örökre tönkreteheti a bitcoint

Célkeresztben a digitális arany

Nem adja magát olyan könnyen

Igen szembetűnő, hogy Nakamoto mekkora hangsúlyt fektetett a bitcoin tervezése során a biztonságos működésre. A legfontosabb ötletek mind ahhoz kapcsolódnak, hogy ne lehessen megmásítani a múltbeli tranzakciókat, és létrejöjjön a konszenzus a rendszer becsületes használói között. Ez utóbbi jelenti azt, hogy csak a hiteles tranzakciók kerülhetnek be a blokklánc leghosszabb ágába, míg például a kettős fizetéses támadások nem. A múlt védelmét az egymásra mutató hashekből szőtt blokklánc, míg a lánc helyes irányát az elosztott konszenzus protokoll éri el. Ez a két kiemelten fontos elem garantálja a technológia alapvető működését, így a rendszer tönkretételéhez egy ezekre irányuló támadásra van szükség. Hogyan lehetséges ez?

Mit nyerhetünk a bitcoin eltérítésével?

El tudja-e lopni a többiek pénzét a támadó?

El tud-e hallgattatni egyeseket a rendszerben, figyelmen kívül hagyva bizonyos tranzakciókat?

Meg tudja-e változtatni a blokképítésért járó jutalmat?

Képes-e megrendíteni a bizalmat a bitcoinban, mint fizetési rendszerben?

Így lehetne tönkretenni

A negyedik kérdés mutat viszont rá a legsúlyosabb problémára. Ugyanis egy olyan helyzetben, amikor valaki folyamatosan kettős fizetéses kísérletekkel vagy mások tranzakcióinak az elnyomásával támad, az könnyen a rendszer széthullásához vezethet, még ha nem is direkt módon és nem is azonnal. Mivel a támadó nem lesz hajlandó a blokklánc helyes ágát folytatni, ezért a közösség úgy láthatja majd, hogy immár elvesztette decentralizált működését a bitcoin, ami ezért sokak kiszállását, és az árfolyam összeomlását eredményezheti. Ez a bizalomvesztés jelentheti a legnagyobb veszélyt a bitcoin számára, amennyiben egy támadó képes megszerezni a rendszerben a számítási kapacitások több mint 50 százalékát.

Mi történik, ha betiltják?

Ráadásul a bitcoin hálózata peer-to-peer elven működik, vagyis nincs egy kitüntetett szerver, amire le lehetne csapni. Lényegében elmondható, hogy az állam képtelen magát a rendszert leállítani, vagy a tranzakciók létrejöttét megakadályozni. Amit viszont tehet, hogy a bitcoin tőzsdékre rászáll, és megakadályozza, hogy a bitcoint devizákra váltsák az emberek az ő területén. Ez ugyanakkor nem akadályozná meg a bitcoin devizapiaccal való összeköttetését, pusztán más országba száműzné, ahol azt nem tiltják. Az összes konvertibilis devizával rendelkező országban le kéne csapni ezekre a tőzsdékre, hogy az átváltást érdemben hátráltassák, de ilyen összehangolt támadás nem éppen reális.

Nem fog váratlanul megszűnni

Beláthattuk tehát, hogy a bitcoint elméletileg nem lehetetlen tönkretenni azáltal, ha valaki rossz szándékkal szerzi meg a számítási kapacitások több mint 50 százalékát. Erre ugyanakkor már nagyon kevés szereplő lehet csak képes, ezért inkább az államok hozzáállására lehet érdemes figyelnie a bitcoin közösségének.

Közel kétszáz milliárd dollárt ér jelenleg a bitcoin, ami több pénz, mint amennyit Magyarország egy egész év alatt képes előállítani. A legnagyobb kriptopénz terjedésének ugyanakkor nem biztos, hogy mindenki örül. Mind az államok felől, mind akár rosszindulatú csoportok felől érheti támadás, és nagyon nem mindegy, hogy ezekkel szemben mennyire ellenálló a rendszer. Az alábbiakban ezért azt tekintjük át, hogy miként lehet egyáltalán a bitcoint megtámadni, és mivel lehetne elérni az összeomlását.A továbbiakban nem térünk majd ki minden lehetséges támadásra, mivel ezek közül sok olyan van, amelyik inkább az egyes felhasználókkal, és nem a rendszer egészével szemben irányul. Érdemes továbbá a rendszer rosszakaróit és a támadások módját két különböző csoportra bontani. Igen különbözhet ugyanis az egyéni támadásoktól az állam ellenséges viselkedése. Az előbbiek támadásai főként a technológiát célozhatják, míg az államok a működés ellehetetlenítésével próbálkozhatnak.Az előbbieket nevezhetjük direkt támadásoknak, amik a technológiában és a működési elvekben keresik a sérülékeny pontokat. Ezen a téren mind állami, mind államtól független szereplők is megpróbálhatnak kárt okozni, de a támadások második kategóriáját már döntően csak az államok lehetnek képesek véghez vinni. Ez utóbbi alatt ugyanis főleg jogi megoldásokat értünk, mint például a bitcoin tőzsdék bezárását, vagy mondjuk a kriptopénz kereskedelmi forgalomból való kitiltását.A támadási lehetőségek tárháza igen széleskörű, de természetében ez a fentebb vázolt két forma jelentősen különbözik egymástól., vagy egy hasonló technológia. Ezzel szemben a technológiát érő támadások már sokkal beszédesebbek lehetnek ebből a szempontból, ezért érdemes a vizsgálódásunkat ezzel kezdeni.Azt kell elérnie egy támadónak, hogy a tranzakciókról szóló konszenzusos döntésekben az ő szava legyen az erősebb. A blokkok úgy születnek, hogy egymegoldásán versenyeznek az úgynevezett bányászok, és mindig a nyertes építheti a blokklánc következő elemét. Amennyiben egy rossz szándékú bányász nyer, akkor megpróbálhat fals tranzakciókat betenni az új blokkba. Csakhogy a tíz percenként ismétlődő versenyt legközelebb már nem biztos, hogy ő nyeri meg. Ekkor pedig a jó szándékú bányászok már nem az ő blokkját fogják tovább építeni.(ezt nevezzük egyszerűen csak 51 százalékos támadásnak). Arra van tehát szüksége a támadónak, hogy a hash-puzzle versenyében nagyobb számítási kapacitással bírjon, mint a közösség többi része. Ilyen esetben hiába próbálnák a többiek a helyes tranzakciókat jóváhagyni, egyszerűen többször jutna szóhoz a támadó, és az övé lenne a konszenzus szerinti leghosszabb lánc.Mivel a bitcoin rendszere óriásira nőtt, ezt a számítási kapacitást rendkívül nehéz elérni, ugyanakkor nem lehetetlen.Vizsgáljuk meg tehát, hogy pontosan milyen károkat is okozna egy ilyen támadó, aki átvette az irányítást a bitcoin felett. Az alábbi életbevágó kérdések merülhetnek fel ebben a helyzetben:Egy 51 százalékos támadó kettős fizetéses támadások sorát tudja indítani, de az első kérdésre már nemleges a válasz:. A konszenzus protokoll eltérítése ugyanis nem egyenlő azzal, hogy a rendszer kriptográfiai megoldásait is legyőzi. Hiába hoz létre egy olyan csaló blokkot, amiben például a mi bitcoinjainkat utalja át magának, annak az aláírása hamis lesz, és ezt a rendszer többi szereplője látni fogja. Tehát annak ellenére, hogy ő készíti a leghosszabb láncot, a többi szereplő külön építi majd a hiteles tranzakciók láncát. Mivel feltételezhetően a kereskedők is a hiteles láncot fogadják majd el, ezért nem lesz képes a meghamisított pénzünkkel fizetni.Tehát az 51 százalékos súly nem elég a bitcoinok ellopásához, ehhez magát az aláírások kriptográfiáját kéne feltörnie. Ez ugyanakkor a mai informatikai eszközökkel szinte lehetetlen feladat. A bitcoin SHA-256-ot és ECDSA kriptográfiai algoritmust használ, amiEnnek a legyőzése csak sokkal gyorsabb számítógépekkel lesz lehetséges valamikor a távoli jövőben.A második felvetésre a válasz már igen:Például bármikor amikor fizetnénk valakinek, egyszerűen figyelmen kívül hagyja ezt a szándékunkat a támadó, illetve ha egy őszinte kereskedő azt mégis elfogadta, ő majd nem építi tovább a leghosszabb láncban. Azt ugyanakkor nem tudja megakadályozni a támadó, hogy egyáltalán megkíséreljünk fizetni, tehát hogy a bitcoin hálozat felé sugározzuk ezt a szándékunkat. Ez a fajta támadás sikeres lehet, ugyanakkor a közösség számára nyilvánvaló lesz, hogy megtörtént.A harmadik kérdés azzal kapcsolatos, hogy képes-e megváltoztatni egy ilyen 51 százalékos súlyú támadó a rendszer szabályait. Megpróbálhatná például a blokkok után járó jutalmat drasztikusan megemelni, hogy azonnal meggazdagodjon.Hozzá kell tennünk azért, hogyElképzelhető például, hogy a bitcoin szabályait módosítanák egy ilyen esemény elkerülése érdekében, és a közösségben nagy volna az összhang a védekezés során. Mindebből pedig azt a következtetést szűrhetjük le, hogyRáadásul órási pénzügyi áldozatot kéne hoznia a támadónak ahhoz, hogy ekkora kapacitásokat szerezzen csak azért, hogy ártson a rendszernek. Azok, akik ma nagy számítási kapacitásokkal bírnak, feltehetően nem tervezik magukra dönteni a rendszert, amibe ennyit invesztáltak. Az elméleti lehetőség viszont adott, de ez megítélésünk szerint már akkora erőfeszítést igényelne (közvetlen haszon nélkül), hogyEgy állam ugyanakkor más eszközökhöz is nyúlhat akkor, ha nem tetszik neki a bitcoin térnyerése. Sokkal olcsóbb, indirekt módszer erre a jogi szabályozás vagy tiltás, ami szintén eltántorító hatással bírhat.A bitcoin rendszerében publikus kulcsokként látszanak az egyes egyének, vagyis az állam nem fogja egykönnyen megtudni, hogy pontosan kik is állnak a tranzakciók mögött (persze némi munkával bizonyos egyének a viselkedésük alapján azért beazonosíthatóak).Azt viszont jóval könnyebben elérheti egy ország, hogy nem engedélyezi a kereskedőknek, hogy nyilvánosan bitcoint fogadjanak el. Ebben az esetben ugyanakkor egyedül azt érné el, hogy a fehér gazdaságban ne érvényesüljön a bitcoin, a szürkegazdaságban továbbra is virágozhatna az ilyesfajta üzletelés (ahogy ez jelenleg is így van). Elmondható tehát, hogy egy állam indirekt eszközökkel bár tudná hátráltatni a bitcoin terjedését a saját gazdaságában,Egyelőre azt látjuk a világban, hogy néhány kivételtől eltekintve nincs is igazán állami törekvés arra, hogy betiltsák, vagy akadályozzák a bitcoin terjedését. Eddig a világ 195 országából pusztán 12 esetben láttunk valamifajta próbálkozást arra, hogy a bitcoint és a kriptopénzeket betiltsák, vagy valamilyen módon korlátozzák. Ezek érdekes módon többnyire fejlődő országok voltak. Ez az országlista egyelőre így néz ki: Kína, Brazília, Indonézia, Izrael, Vietnám, Marokkó, Bolívia, Algéria, Ecuador, Kirgizisztán, Banglades és Nepál. Fontos, hogy ők sem mind teljesen ellenségesek a bitcoinnal szemben, hanem sokszor csak bizonyos szempontból akarták korlátozni a működését.A tiltások bár igen sokféle formáját alkalmazták, és igen különböző okok álltak a dolog mögött, a bitcoin használatát egyik esetben sem tudták teljesen megakadályozni. A fentiekben kifejtett működési mechanizmus tükrében ez nem is túl meglepő. Eközben a fejlett országok nagy része még nem foglalt egyértelműen állást a bitcoinnal kapcsolatban. Sok helyen nem tekintik pénznek és ezért egyelőre nem is érzik úgy, hogy szabályozói lépésekre volna szükség.Érdekes módon eddig a fejlődő országok voltak a leginkább ellenségesek a bitcoinnal szemben, de ők sem tudtak igazán kárt tenni benne. Ugyanakkor egy olyan fejlett ország, mint az Egyesült Államok, már biztosan komolyabb hatást érne el, de a rendszert leállítani még ő sem tudná. Annak ellenére, hogy az illegális piacokon mennyire elterjedté vált ez a fizetési mód, egyelőre emiatt nem zavartatják különösebben magukat a fejlett országok. Amíg pedig ez így van, addig a bitcoin szerelmesei nyugodtan alhatnak.