Eleged van a munkádból és sokat szeretnél keresni? Van egy tippünk, hogy mit tanulj

A jövő nyelve

A CIA is ezzel hackel

Az általa megalkotott nyelv az elmúlt három évtized alatt elképesztő utat járt be. Csak hogy néhány dolgot említsünk: ezt használja a Google a weblapok pásztázására, a CIA hackerkedésre, de még a Spotifyon ajánlott zeneszámok is egy Python kódnak köszönhetően találják olyan jól el az ízlésünket. Ez utóbbihoz kapcsolódóan már most megjegyeznénk, hogy úgy általában a mesterséges intelligencia világában is első számú programozási nyelvvé vált a Python.

Erősen felfutóban van a programozás népszerűsége a világban, és nincs ez másképp nálunk sem. Talán elterjedt a programozókról, hogy jól keresnek, vagy talán az lehet az oka, hogy ezzel akarják túlélni az emberek a robotizációt. De az is lehet, hogy mind a kettő. Bárhogyan is van, egyre többen érdeklődnek a programozás iránt, ami akár egy igazi fordulópontot is jelenthet abban, hogy milyen lesz a jövő munkavállalója.Ahogy az pedig a programozás világára is jellemző, itt is vannak időnként felkapott, sőt, egyenesen sztárolt programozási nyelvek. Ma pedig éppen ilyen a Python. A nyelv, amely a nevét a híres komédia-sorozatról, a Monty Pythonról kapta, amiből egyébként több poén is bekerült a használati útmutatóba.A Pythont egy bizonyos Guido van Rossum nevű holland programozó találta ki a 80-as években, majd pedig 89 decemberében kezdett hozzá, mint afféle karácsonyi projekthez. A nyelv fejlesztésében Rossum egészen máig jelentős szerepet töltött be, aminek elismeréseként a Python közösség tagjai (a pythonisták) az életre szóló "jóakaratú diktátor" címet adományozták neki. Rossum idén júliusban ugyanakkor elfáradt, és ezért élve diktátori címével, "tartós szabadságra" helyezte magát Persze nehéz pontosan felmérni egy programnyelv elterjedtségét, de a Stack Overflow szerint, ami az egyik leghíresebb programozói fórum, a profik körében olyan 40 százalékos súllyal bírhat . Vagyis ennyien használják már most is valamire, de további 25 százalékuk tervezi még, hogy kipróbálja.A Google keresési statisztikái is szépen tükrözik, hogy mennyire felkapottá vált mára a Python., míg a többi jelentős programnyelv esetében legfeljebb stagnálást (vagy néhol már visszaesést) láthatunk. Sőt, ma az Egyesült Államokban már többen érdeklődnek a Python iránt, mint a nagyágyúnak számító Java iránt:

Python: mindenki nyelve?

Ez utóbbi persze már nem csak a programozók preferenciáit tükrözi, hanem sokkal inkább az átlagemberét. A Python ugyanis egy olyan nyelv, amely rendkívül népszerű lett a programozással ismerkedő, vagy ismerkedni vágyó, emberek világában. Az Economist megszólaltatta a Codecademy nevű híres oktató céget, akik elmondása szerintA tömeges elterjedésében talán az játssza a főszerepet, hogy a Pythont egy kifejezetten felhasználóbarát, és viszonylag könnyen tanulható nyelvnek tervezték meg. Ez azt jelenti például, hogy a kódja egészen könnyen olvasható, mert például nem veszünk el a kapcsos zárójelek tengerében, és sokszor ugyanaz az utasítás jóval áttekinthetőbb Pythonban, mint más közismert nyelvekben. Ehhez a legtöbbször elővett példa az, amikor megmutatják, hogy Pythonnal mennyivel egyszerűbb kiiratni azt, hogy "Hello, világ!", mint mondjuk C-ben:

Ha egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor a Python egy olyan nyelv, ami nem annyira gyors, de cserébe rendkívül könnyen bevethető tulajdonképpen bármire. Ezt pedig mindenki szereti. Ráadásul elképesztő mennyiségű kiegészítővel bír, a legkülönfélébb felhasználási területeken.

Jó választás

Mindettől függetlenül a Python már most is egy nagyon értékes nyelvnek számít, ami ráadásul még könnyen is tanulható. Így aztán egy igazán ideális választás lehet azok számára, akik meg szeretnének ismerkedni a programozás világával. Akár csak egy jobban fizető karrier miatt, vagy akár azért, mert világmegváltó mesterséges intelligenciát akarnak programozni.

Az egyszerűség persze nem minden. Sőt, a programozás világában igen sokféle elvárással találhatjuk szemben magunkat. Ha például kifejezetten az számunkra a fontos, hogy gyorsan és hatékonyan fusson a programunk, akkor valószínűleg nem a Python jelenti a legjobb választást. A C-ben írt programok ugyanis rendkívül hatékony gépi kódra fordítódnak át, ami miatt bizonyos területeken sokkal jobbak. Egyszóval a Python egyszerűen nem lehet mindenkinek a versenytársa. A programozásban igazából nincs olyan, hogy egy nyelv mindenre jó, még akkor sem, ha bizonyos nyelvekről, így a Pythonról is, úgy tartják, hogy általános célú.A Python bár valóban általános célú, de egyben egy nagyon magas szintű programozási nyelv is. Ez a magas szintűség pedig a köznyelvvel ellentétben egyáltalán nem azt jelenti, hogy másoknál feljebbvaló lenne. Pusztán arra utal, hogy a gépi kódnál jóval "magasabban van", másként szólva: attól sokkalta elvonatkoztatottabb. Ezáltal sokkal érthetőbb lehet, de egyben jóval lassabban is fut. Persze ez a mai gépek számítási teljesítménye mellett sok esetben már nem jelent különösebb problémát.Mint ahogy említettük, a mesterséges intelligencia világában már annyi felhasználási formája, és annyi kiegészítője van, hogy szinte a terület standardjává vált. De hasonlóan nagyon praktikus eszköztárral bír az adatbányászat és az adatkezelés területén is, amit a közgazdászokon túl, az adattudósokon át, úgy általában minden adattal foglalkozó ember iszonyú hasznosnak találhat. Nem véletlen, hogy egyes nagybankok, mint például a Citibank, kifejezetten emiatt egy Python kurzust állított össze az elemzői számára. De pontosan emiatt az sem véletlen, hogy a Python nyelvtudással rendelkezőketAzt látjuk tehát, hogy a Pythont nagyon okosan tervezték meg, aminek köszönhetően rendkívül lendületesen terjed ma a világban. Persze ahogy kitértünk rá, nyilván nem fogja az összes terület felett átvenni a hatalmat, de az viszont elképzelhető, hogy az elkövetkező években olyan standarddá növi ki magát a programozásban, mint az angol az idegen nyelvtudásban. De emellett azért meg kell azt is jegyeznünk, hogy máskor is voltak már felkapott nyelvek, amik tündöklése később aztán mégis alábbhagyott. Ez pedig itt sem kizárt.