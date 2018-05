Ez egy nagyon is komoly kérdés: lemondanál ötmillió forintért az internetről?

Mennyit ér neked a facebookozás?

A válaszokból az derült ki, hogy az emberek leginkább a keresőoldalakat tartják értékesnek, azokról ugyanis csak 17 530 dollárért mondanának le (ez volt a válaszok mediánja). Bárhogyan is nézzük, ez egy óriási összeg, hiszen még az USA-ban is nagyjából háromhavi átlagbért tesz ki. Forintban kifejezve pedig 4,6 millióról van szó, noha ez az összeg az amerikai fogyasztóknak megközelítőleg csak feleannyit ér, mint nekünk. Jó kérdés, hogy amennyiben itthon végezték volna el ezt a felmérést, akkor mennyivel jött volna ki alacsonyabb összeg.

Képzeljük el, hogy valaki odajön hozzánk és megkérdezi, hogy mennyiért mondanánk le a facebookozásról egy hónapra. Elmondaná, hogy ellenőriznék majd a dolgot, és csak akkor fizetne, ha tényleg felhagyunk vele. Hogy ezért ki mennyi pénzt tart elfogadhatónak, nyilván emberfüggő. Ennek a cikknek az írója például alig kérne valamit, mivel már eleve szép idézetekre cserélte a hírfolyamát az időpazarlás elleni harc jegyében. Van ugyanakkor olyan ember is, akinek az életével annyira összenőtt a facebookozás, hogy csak temérdek pénz kompenzálhatná a hírfolyam görgetésének elhagyását.Nade milyen lehet a tipikus fogyasztó? Nos, három közgazdász pontosan ennek járt utána , és a Facebook esetében úgy találták, hogy az emberek (ez esetben véletlenszerűen kiválasztott amerikai fogyasztók) általában már 38 dollárért, vagyis kb. 10 ezer forintért lemondanának a Facebookról egy hónapra. Mellékes érdekesség, hogy a nők és az idősebb felhasználók ennél a mediánértéknél érdemben többet kérnének, vagy különben nem hagynák el a közösségi média legnépesebb színterét.Természetesen az interneten nem kizárólag a közösségi médiát használják az emberek, hanem még egy sor egyéb dologgal is foglalkoznak. A leggyakrabban ugyanakkor az internet alábbi nyolc (tágan értelmezett) alkalmazását használják, amit a Google Consumer Survey adatai alapján tudunk:Az idézett kutatásban a Facebookos eredményeken túl arra is kíváncsiak voltak, hogy ehhez a nyolc kategóriához mennyire ragaszkodnak az internetező emberek. Ebben az esetben már egyéves lemondást kellett mérlegelnie a fogyasztóknak, és az alapján mondani egy számukra elfogadható összeget.

Nagyon értékes, csak éppen nem számolunk vele

Az ingyenes technológiák elszámolását ugyanakkor nem lehet egykönnyen megoldani. Az ilyen termékek és szolgáltatások értéke ugyanis szubjektív, vagyis dönteni kéne róla, hogy miként becsüljük. Ráadásul az értékbecslések önmagukban is bizonytalanok, így sokszor ellehetetlenítik, hogy magabiztosan beszéljünk az éves változásukról. A problémával mindenesetre már nagyban foglalkoznak a közgazdászok, és elképzelhető, hogy egyszer majd oda jutunk, hogy még a Facebook-görgetéssel is növelhetjük a GDP-t.

A második helyen egyébként az e-mailezés végzett, 8414 dolláros (2,2 millió forintos) értékkel. Feltehetően azért rendelnek ekkora összeget az emberek ezekhez a digitális javakhoz, mert csak nagyon körülményesen lehetne őket mással helyettesíteni. Gondoljunk csak bele, hogy a szokásos napi e-mailjeinket állandóan postára kéne adnunk, a magyar-amerikai vásárlóerő-paritást pedig valamelyik könyvünkből kéne kibogarásznunk. Nyilván körülményes volna. Sőt, ha a munkavégzésünket akadályozná, akkor már egyenesen pénzben mérhető hátrányt okozna.Ezeken az eredményeken természetesen ne csak azért gondolkodjunk el, hogy felkészülten várjuk az őrült kutatót, aki fizet majd az internet-diétánkért. Hanem sokkal inkább azért, mert fontos rálátást szerezhetünk az internet nyújtotta lehetőségek tényleges értékére. A legtöbb internetes termék ingyen van, ugyanakkor a fenti kutatás remekül bizonyítja, hogy milyen nagyságrendű értéket is tulajdonítunk nekik.A probléma itt pedig az, hogy a gazdaságunk talán legfontosabb mérőszámában, a GDP-ben ezek az ingyenes technológiák nem tudnak megjelenni. Abban ugyanis csak akkor kerülnének elszámolásra, ha az emberek pénzt fizetnének értük. Sok közgazdász emiatt úgy véli, hogy a GDP alapján mért fejlődésünk egyre távolabb kerül a valóságtól. Az eddig taglalt ingyenes technológiáknak hála ugyanis jelentősen javulhatott az életminőségünk, amit így végső soron egyre nehezebb lesz a GDP-ből származtatott mutatók alapján vizsgálni.