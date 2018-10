Ez volna a Nobel-díj titkos üzenete?

2018.10.17 10:50 Az ötlet, amiért 280 milliót adnak

Weitzman és Nordhaus pedig éppenséggel évek óta komoly vitában állnak egymással a klímaváltozás kezelésének kérdése kapcsán. Weitzman ugyanis elveti azt a Nordhaus-féle megközelítést, hogy mérlegeljük a széndioxid-kibocsátás visszaszorításának társadalami költségeit, és úgy határozzuk meg az arany középutat.

A két neves tudós tehát abban egyetért, hogy az államoknak aktívan tennie kell a globális felmelegedés megakadályozása érdekében, csak éppen a beavatkozás erősségéről eltérő véleménnyel vannak. Nordhaus relatíve visszafogottabb reakciót ajánl a helyzet kezelésére, míg Weitzman a radikálisabb megoldásokat tartja helyénvalónak.

Az egész jelenség egyébként kezd nagyon forróvá válni : az ENSZ tudósai nemrég arról publikáltak, hogy éppen a leggyorsabb klímaváltozás zajlik a jégkorszak óta. Ahhoz pedig, hogy ezt megfékezzük, nagyon gyorsan kellene cselekedni, 2050-ig gyakorlatilag le kellene állítani a szénerőműveket és a többszörösére kellene emelni a megújuló energiába való beruházásokat. A lapda tehát már rég nem a közgazdászoknál, hanem a politikusoknál pattog.

Az idei közgazadasági Nobel-díjat két amerikai tudós kapta, akik munkája a hosszútávú makrogazdaságási elemzéshez kapcsolódik, de más és más szempontból.a klímaváltozás közgazdaságtanával foglalkozott a pályája során, míga technológiai változásnak a növekedésben betöltött szerepét tárta fel. Nordhaus összetett, interdiszciplináris modelleket alkotott meg, amelyek lehetővé tették a klímaváltozás költség-haszon elemzését, illetve alternatív forgatókönyvek felállítását.Romer pedig a gazdasági növekedés természetét segített kiismerni, és úttörő munkájának gyümölcseként létrejött az endogén növekedéselmélet. Mind a ketten kiváló tudósok, akik eredményei nagyban hozzájárultak az emberiség talán legfontosabb problémájának, a tartósan fenntartható fejlődésnek a megértéséhez. Ugyanakkor minden ilyen esemény kapcsán elő szokott kerülni a nem díjazottak esete is. Pontosabban az, hogy miért pont ők, és miért nem valaki más kapta az idei Nobel-díjat, illetve hogy ez vajon milyen belső üzenettel bírhat.Peter Dorman amerikai közgazdász professzor az Econospeak nevű blogján éppen ezt a kérdést veszi elő , megjegyezve, hogy szerinte ugyanannyira fontos kinyilatkoztatás a Nobel-bizottság részéről, hogy kiket nem díjaztak éppen. A szokásosnál pedig azért sokkal érdekesebb most ez a felvetés, mert a környezet-gazdaságtanban, illetve a klímaváltozás közgazdaságtanában volt egy másik nagyon-nagyon erős jelölt is:a Harvard Egyetemről.Emlékeztetőül: a díjazottak munkásságát bemutató cikkünkben elmagyaráztuk , hogy Nordhaus megközelítésében egy optimalizációról van szó. Modelljeivel ő arra kereste a választ, hogy mennyire érdemes megadóztatni (visszafogni) a széndioxid-kibocsátást az emberi jólét maximalizálásához. Közgazdasági megfogalmazásban:. Vagyis, szerinte a klímaváltozásnak is van egy optimális mértéke, és ennek az elérését kellene megcélozni mondjuk egy jól kitalált adópolitikával.Nos, ez az, amit Weitzman elvet. Ő jóval drasztikusabb fellépést szeretne a globális felmelegedés ellen, mivel szerinte már. Ehhez a nézethez fontos adalék, hogy a természettudósok szerint elképzelhető olyan mértékű széndioxid-koncentráció az atmoszférában, ami már visszafordíthatatlan hatásokkal bírna a környezetünkre nézve. A probléma persze az, hogy nem tudjuk biztosan, hol van ez a határérték, és mekkora a veszély. De Weitzman szerint nem racionális ezt a kockázatot bevállalni, ezért sokkal agresszívebb bevatkozásra lenne szükség.A Nobel-díj kihirdetése előtt sokan egyébként egyenesen arra számítottak, hogy talán kettőjük megosztva nyerhet majd idén, és eképpen a téma súlyát és a vita hasznosságát ismerik el. Hát nem így lett. Romer mellé Nordhaust választotta a Nobel-bizottság 2018-ban, és ezzel tulajdonképpen nem kizárt, hogy a Weitzman-Nordhaus vitáról is véleményt mondtak. Ezt persze sosem fogják elismerni, ha így volt, de a gondolat nem teljesen légből kapott. Persze az is elképzelhető, hogy valójában nem is volt semmi olyasfajta szándék a döntésük mögött, amit az írásában Peter Dorman pedzegetett.Könnyen lehet tehát, hogy a Nobel-bizottság kifezettten Nordhaus módszertani eredményeit kívánta elismerni, és nem konkrétan a közgazdász gazdaságpolitikai ajánlásait méltatni. Bárhogyan is van, Nordhaus személye nem számít meglepetésnek vagy furcsa választásnak, hiszen szakmai körökben régóta esélyesnek (és méltónak) tartották a Nobel-díjra. A klímaváltozás közgazdaságtana pedig mára egy vitathatatlanul fontos és életbevágó területté nőtte ki magát.