Ezért számolunk le az óraátállítással

Az elmúlt időszaki kutatások rávilágítottak, hogy az órák állítgatása bizony káros hatásokkal is járhat, és nem mellesleg az emberek jelentős része az egészet úgy utálja, ahogy van. Az EU politikusait feltehetően ez utóbbi győzhette meg igazán, hiszen amikor felmérték az uniós közvéleményt, rögtön kiderült, hogy durván a polgárok 80 százaléka eltörölné ezt az egészet.

A kérdés pedig mostantól már csak az, hogy az óraátállítás megszüntetésével végül a nyári vagy a téli időszámításra volna-e érdemes átállnunk. A magyar kormány egyelőre nem foglalkozott ezzel a kérdéssel mélyebben, noha előbb-utóbb választaniuk kell. Ezzel kapcsolatban valószínűleg érdemes lenne egyeztetnünk a közvetlen szomszédainkkal, mielőtt végleg letesszük az egyik mellett a voksot.

Az óraátállítás sokszora történelem során. Gondoljunk csak például Kína extrém esetére, ahol úgy határozott az autokrata vezetés 1949-ben, hogy az egész országban egységesen a pekingi időt kell mutatni. Nyilván mondanunk sem kell, hogy egy akkora területen, mint Kína, ez milyen következményekkel járt. A dolog eredményeképpen lett olyan tartomány, ahol ebédidőben már a naplementét nézhették az emberek.Emellett persze vannak olyan országok is, ahol félig praktikus, félig pedig politikai szempontok miatt akartak az órához nyúlni. Nagyjából 70 országban - főként Amerikában és Európában - máig rendszeresen átállítják az órát, hogy ezáltal alkalmazkodjanak az év során változó fényviszonyokhoz. Nos, ez az a gyakorlat, amiről az EU nemrég úgy szavazott, hogyAz egész történet anyúlik vissza, de igazán csak azsorán kapott erőre. Az ötlet az volt, hogy az óra átállításával talán spórolni lehet a szénfogyasztáson. Legalábbis ezt remélték tőle a britek, a franciák és a németek is, úgy gondolva, hogy ezzel is segíteni lehet a háborús célkitűzéseiket. Később aztán olyan érvek merültek még fel, hogy az óraátállítással az üzletek forgalmát lehet növelni, miközben a bűnözést a fényviszonyok megválasztásával egyben csökkenteni. A dolog máig jól hangzik, hiszen spórolhatunk az energiával és még egyéb kedvező hatásokat is látunk. De persze a történet egyáltalán nem ilyen egyszerű, a pro érvek mellé pedig az utóbbi években egyre több kontra érv került.Meg kell jegyezni egyébként, hogy tudományosan még nincs egyértelműen bizonyítva, hogy káros volna az emberek számára az óraátállítás. Vannak olyan részeredmények, amelyek szerint az egész egy kisebb jetlag-re ("időzónaváltás-szindrómára") hasonlít. Vagyis az órák átállítása miatt sokan fáradtabbak lesznek, ez pedig orvosi következményekkel, sőt, megnövekedett balesetszámmal járhat. A hatások pontos azonosítása ugyanakkor sosem annyira egyszerű, így nem szabadna azért ezen a téren sem túl hamar állást foglalni. Az EU mindenesetre ezt tette, úgy gondolva, hogy a pozitív és negatív hatások mérlege az eltörlés felé mutat.