Felháborítóan sok pénztől esünk el, de mégis feladtuk a multik megadóztatását

Ha a dolog mélyére ásunk, akkor az derül ki, hogy a nagy multinacionális vállalatokat igazából nem annyira érdeklik ezek az adócsökkentések. Nem látni egyértelmű jelét annak, hogy az alacsony adókulccsal bíró országok ma sikeresebbek lennének a tőke bevonzásában. Sőt, valójában nincs is igazán olyan sok szabadon mozgatható tőkéjük a nagy multiknak, hogy emiatt annyira érdemes volna harcolni.

Amikor a nemzetközi nagyvállalatokról és az adózásukról hallunk, akkor általában két dolog juthat az eszünkbe. Egyrészt, hogy az államok miként versenyeznek minél alacsonyabb adókulcsokkalal a megnyerésük végett. Másrészt pedig, hogy milyen sokszor derül ki, hogy óriási profitmennyiséget csatornáznak ki a multik különféle adóparadicsomokba. Egyszóval kissé egyoldalú a helyzet: az államok egyszerűen nem tudják hatékonyan megadóztatni az ilyen nagyvállalatokat. Egy friss kutatás pedig újfajta makrogazdasági adatok elemzése során arra jutott, hogy igazából az egész adócsökkentési hullám mögött az áll, hogy az államok egyszerűen feladták a harcot. Valahogy úgy lehet ezt értelmezni, hogy inkább leviszik a cégeket érintő társasági adókulcsot, csak legalább valami pénz folyjék be hozzájuk is. A tények azt mutatják, hogy 1985 és 2018 között az átlagos társasági adókulcsa világban (49 százalékról 24 százalékra esett az átlag).Az általános vélemény ennek az adócsökkentési hullámnak a kapcsán eddig az volt, hogy igazából a globalizáció folyománya az egész. Hiszen az országok egyre erősebben versenyeznek a nemzetközi tőke megszerzéséért, amitől új munkahelyeket, és ezáltal nagyobb gazdasági növekedést remélnek. Ez a nézet sok döntéshozó fejében szöget ütött, például az USA éppen idén csökkentette a saját társasági adókulcsát 35-ről 21 százalékra. De tényleg annyira jó lépés ez?A helyváltoztatások helyett ugyanis sokkal inkább azt csinálják az ilyen nagy cégek, hogy ügyes számviteli trükkökkel máshol mutatják ki a profitjukat. A techóriás Google anyacége, az Alphabet példáulbevételt mutatott ki Bermudában két évvel ezelőtt. Bermuda egy kicsi szigetcsoport az Atlanti-óceánon, ahol természetesen semmiféle érdemi beruházást nem hajtott végre a Google, sőt, alig dolgozik ott pár embere. Csakhogy a társasági adó ott éppenséggel nulla százalék. Igen, jól olvasták:Thomas Torslov, Ludvig Wier és Gabriel Zucman közgazdászok kutatása szerint ez a fajta profitátjátszás játssza az igazi szerepet abban, hogy az országok kétségbeesetten csökkenteni próbálják az adókulcsaikat, hátha elérnek vele némi pénzt. Becsléseik szerint a multik külhoni profitjának közel, hogy aztán ne kelljen utánuk adót fizetni.A kutatók újfajta makrogazdasági adatokat (statisztikák) alapul véve rendkívül látványosan ki tudják mutatni a multiknak ezt a fajta trükközését. Kiszámolható ugyanis, hogy mekkora adózás előtti profitrátával rendelkeznek az egyes országokban, és lám, hát éppen az adóparadicsomokban látunk, míg az átlagos adókulccsal bíró országokban ennek csak a töredékét. Ezt a szisztematikus és elképesztő mértékű torzítást láthatjuk az alábbi ábrán:

Adózás előtti vállalati profitráták a belföldi székhelyű cégek és a külföldi multinacionális vállalatok esetében az egyes országokban. Forrás: gabriel-zucman.eu

Még a statisztikákat is át kellene emiatt írni

Talán nem esik mindenki hanyatt a meglepetéstől, de most empirikusan is kiderült, hogy a nulla százalékos adókulccsal nem lehet versenyezni.

Ezeknek az eredménynek, az óriási pénzbeli súlya miatt, még a makrogazdasági statisztikákra nézve is jelentősége lehet. Hiszen a számviteli trükkökkel átjátszott vállalati profitokat érdemes lehet korrigálni, ez pedig egy halom kapcsolódó gazdasági mutatószámra is kihatással lehet. A kutatók igéretei szerint rendszeresen publikálják majd ezeket a kimutatásokat, hogy mindenki okulhasson belőlük.

Ezen statisztikák alapján kiszámolható, hogy pontosan mekkora összegtől is esnek el a nem adóparadicsomnak számító országok. Úgy találták, hogy, illetve a fejlődő gazdaságok. A multik ilyesfajta adóelkerülésének köszönhetően az uniós országok társasági adóbevételei konkrétan, ami óriási összeget jelent. A kutatók azt is kimutatták, hogy egyébként leginkább azcégek trükköznek az adóelkerüléssel.Mindezen felül az adatokból még az is kimutathatóvá válik, hogy az országok adócsökkentései igazából mennyit is segítenek a helyzetükön. Mint kiderült, annyit tudnak csak elérni, hogy egymástól veszik el az adóbevételek bizonyos részét, de az adóparadicsomokból nem tudják visszacsalogatni a pénzt. Érthető okokból.