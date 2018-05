Hány éves vagy? Megmondjuk, hogy mennyire kell neked a pénz

Mennyire értékeled a pénzt?

Mindenkinek fontos a jó fizetés, de azért tudjuk, hogy nem teljesen egyforma mértékben. Nyilván sejthető az is, hogy aki családalapítás előtt áll, annak jobban számít a pénz, mint annak aki még otthon él a világmegváltó gondolataival. Intuitív módon az is kitalálható, hogy az életkornak biztosan szerepet kell ebben játszania, hiszen az határozza meg, hogy milyen élethelyzettel is állunk szemben. Egy friss kutatás pedig rá is mutatott, hogy tényleg nem mindegy, hány évesen kapunk több pénzt.Angus Deaton, Nobel-díjas közgazdász a jóléti közgazdaságtan kutatása közben nemrég megbecsülte , hogy miként is függ össze az életkorunkkal a kapott pénz fontossága. Kicsit másként fogalmazva: miként változik a jövedelmünk határhaszna, ha öregszünk.Nyilván, ezt rengeteg tényező képes befolyásolni, mint például a családalapítás, ahogy arra fentebb is utaltunk. Csakhogy a modern statisztikai módszereknek hála, képesek vagyunk elkülöníteni és kiszűrni az ilyesmit, hogy végül tisztán lássuk az életkorral módosuló hozzáállásunkat a pénzhez. Az alábbi ábra mindezt nyersen és szűrve is bemutatja:

Klikk a képre!

Forrás: Angus Deaton, NBER

A férfiaknak fontosabb

Az életkor szerinti bontás talán ennél is meglepőbb, hiszen abból az látszik, hogy egyáltalán nem az életük megalapozásán dolgozó fiataloknak a legfontosabb a plusz pénz. Bár a görbe meredeken emelkedik az életünk elején, a legmagasabb értéket a középkorúaknál (50-59 éveseknél) látjuk. Végül a nyugdíj felé közeledve, az extra keresetnek tulajdonított haszon is csökken, ami már teljesen érthető.

Ez itt a Portfolio Prof! A Portfolio legújabb rovatában a napi hírek helyett a tudományos ismeretterjesztésre helyezzük a hangsúlyt. Magyarázó cikkekkel és érdekes történetekkel jövünk, amikkel bemutatjuk a szerintünk leginkább fontos gazdasági és pénzügyi jelenségeket. Nem megyünk el szó nélkül a legforróbb pénzügyi technológiák és újdonságok mellett sem, sőt, ezen felül rajta tartjuk a szemünket az ígéretes kutatásokon is.

A grafikon felső részében látható folyamatos vonalak azt mutatják, hogy a befolyásoló tényezők kontrollja nélkül, melyik korban mennyire értékeljük a plusz jövedelmet. A férfiak és a nők között a nyers adatokon még nem látszik akkora különbség, noha annyi azért igen, hogy fiatalon és idősebb korban is inkább a férfiaknak fontosabb az extra pénz.Az alsó szaggatott vonalak is hasonló alakzatot mutatnak, pusztán alacsonyabb értékekkel. Ennek az az oka, hogy itt már ki lettek szűrve az olyan befolyásoló tényezők, mint például a családi állapot, a gyermekek száma, vagy éppen az etnikai különbségek. Tehát ez a lenti vonal mutatja csak igazán tisztán, hogy miként is alakul át a korunk előrehaladtával a jövedelemhez való viszonyunk. Mindebből pedig már jól kitűnik, hogy összességébenFontos azért megjegyezni az eredmények kapcsán, hogy mindez amerikai adatokon jött ki. Bár nem elrugaszkodott feltételezés, hogy ehhez hasonló életkor szerinti alakzat látszana máshol is, valójában ezt nem tudjuk, vagyis a dolog úgynevezett külső érvényessége bizonytalan. Saját magunk esetében pedig feltehetően csak akkor tudjuk majd meg, hogy mikor igazán fontos a pénz, amikor már túlleszünk az életünk nehezén.