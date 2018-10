Heti 130 milliárdot buknak a britek a szavazásuk miatt

Egy rossz választás következményei

Jó kérdés persze, hogy mégis honnan lehet ezt ilyen biztosan tudni? Nos, nyilván nem lehet visszamenni az időben és megnézni, hogy mi lett volna akkor, ha mégsem szavazzák meg a Brexitet. Ezért tökéletes összehasonlítás ilyen esetekben sosem létezik. De van helyette egy olyan közgazdasági módszer, ami mégis lehetőséget biztosít a károk megbecslésére.

A brit hasonmás

Egy friss kutatás szerint a brit gazdaság lefordult a korábbi pályájáról a Brexit-szavazás óta, vagyis a GDP-jük láthatóan egyre kevésbé nő. A legfrissebb adatokon alapuló becslések szerint emiatt igen tetemes összegtől esik el a szigetország: nagyjából, méghozzá. Ez összeadva nagyjábólfontot tesz ki eddig, vagy forintban nézve kb. 12 950 milliárdot: a tavalyi magyar GDP harmadát, a briteknek pedig a 2 százalékát.Nem kis összeg ez még a britek számára sem, ráadásul mindez pusztán a szavazás tényéhez köthető. Vagyis egy fokkal pontosabban a szavazás által okozott károkhoz, amik igen sokféleképpen nyilvánulhatnak meg: például visszaesik a beáramló FDI, gyengül a kereskedelem, a cégek elhalasztják a beruházásaikat, vagy éppen teljes cégközpontok döntenek az elköltözés mellett.Persze ezt az összeget azért nem úgy kell elképzelni, hogy azt valaki kivette a britek zsebéből. Ez ugyanis valójában azt takarja, hogy ennyivel lett volna több a GDP-jük, ha nem történik meg ez a bizonyos incidens. Vagyis még így is növekszik a brit GDP, csak éppen sokkal jobban is mehetne a szekér, ha nem szavazzák meg ezt az üzleti szempontból igencsak káros kilépést.Az ötlet azon alapszik, hogy megkeressük, melyik gazdaságok teljesítettek hasonlóan a britekhez az elmúlt években, ebből pedig leképezzük a szigetország hasonmását. Egyszóval nem pusztán arról van szó, hogy mondjuk egy szomszédos ország teljesítményéhez viszonyítunk, hanem egy algoritmus választja ki azt az országmixet az összehasonlításhoz (30 OECD ország 1995 óta mért teljesítménye alapján), ami a lehető legjobban adja vissza a britek eddigi gazdasági teljesítményét.Ez a fajta megközelítés egyébként komoly előrelépést jelent a korábbi vizsgálatokhoz képest, amelyek más módszerekkel próbálták a Brexit költségeit felbecsülni. Itt ugyanis nincs szó előrejelzésről, vagy a gazdasági hatások modellezéséről, amelyek mindenképpen nagyon bizonytalanok volnának. Ezek helyett csak egy egészen objektív összehasonlítás történik, ami rámutat az eddig elszenvedett költségekre.Hogy lássuk grafikusan is, hogy ez miként is néz ki, tekintsük át az alábbi ábrát:

Forrás: Voxeu.org

Jól látszik, hogy a módszerrel képzett brit hasonmás mennyire hasonló növekedési pályát fut be az elmúlt 20 év során, majd pedig a Brexit-szavazás után hirtelen kettéválik a két idősor. Egy kicsit közelebbről nézve így mutat ez a szakadás:

Forrás: Voxeu.org

Mindebből tisztán látszik az is, hogy a britek egyre jobban lemaradnak a korábbi énjükhöz képest, és ezáltal idén év végére már több mint 60 milliárd fontjukba fog fájni a Brexit megszavazása.

A történet slusszpoénja egyébként az, hogy a Brexit-pártiak a szavazáskor éppen azzal kampányoltak, hogy az országuk 350 millió fontot utal az EU-nak hetente, és ehelyett inkább az NHS-t (az egészségügyet) kéne támogatniuk. Mint most kiderült, a heti 350 milliós szám rendben van, csak éppen úgy, hogy valójában ennyit bukik az országuk a szavazás miatt.

Igen érdekes eredmények ezek, hiszen tetemes veszteségeket látunk még úgy is, hogy lényegében csak a szavazás történt meg, a kilépés egyelőre nem. Sőt, csupa bizonytalanság övezi, hogy pontosan miként is megy majd végbe. Könnyen elképzelhető, hogy az igazán nagy veszteség majd csak akkor éri az országot, ha már tényleg kiszakad az unióból. Addig mindenesetre ezzel a módszerrel folyamatosan követhetjük, hogy mekkora kárt okoztak az országuknak az EU-ellenes britek.

A Brexit-kampány hirdetése a heti 350 milliós összegről, ami ma már igencsak másik értelmezést nyert. Forrás: Independent.co.uk