Hogy jutottunk idáig, hogy már a BMW is minket választ?

Hogy jutottunk idáig?

Suzuki, Opel, Audi, Mercedes, és most már BMW is

A 90-es évek elején sokan úgy gondolták, hogy a piacgazdaságra csak akkor tudunk sikeresen átállni, ha rengeteg külföldi tőkét vonzzunk az országba. Az érvelés úgy szólt, hogy csak ez a beáramló FDI lesz képes véghezvinni a szükséges gazdasági modernizációt. Kelet-Európa országait így arra sürgették, hogy minél inkább nyissanak külföld felé, hiszen csak így lehetnek majd igazán versenyképesek.Az autóipar ennek a történetnek a középpontjában volt: a külföldi nagyvállalatok hamar átvették a régiós cégek feletti irányítást, majd pedig szépen be is integrálták azokat az európai, illetve globális hálózatukba. A térségünk jelentősége pedig látványosan nőtt ennek hatására: míg 1989-ben aligautót gyártott le a közép-kelet-európai régió, ez a szám 25 év alatt. Az európai autógyártásban betöltött szerepünk pedig ez idő alatt négyszer akkora súlyú lett. Sőt, mindemellett megjegyzendő, hogy a régiós autóipari beszállítóink még az autógyártásnál is jobban megerősödtek, mivel temérdek új kapcsolat épülhetett ki a nyugat-európai cégekkel.Magyarország már a kezdetektől fogva az autóipari beruházások célpontjába került. Sőt, a rendszerváltás után konkrétan az elsők voltunk, ahol ilyen megvalósult. Először a Suzuki és az Opel választott minket a 90-es évek elején, majd ezt követően az Audi is gyárat alapított Győrben, ahol 1994-ben indult meg a termelés.Ezeket a nagy cégeket sok nemzetközi autóipari beszállító követte, mivel közel akartak lenni a termeléshez. A térbeli távolságoknak ugyanis igen komoly jelentősége van ezen a piacon. Majd 2012-ben már a Mercedes (Daimler) is megkezdte termelését Kecskeméten, és ezáltal a magyar járműipar egészen kimagasló pozíciót foglalt el a gazdasági szerkezetünkben.

Miket gyártanak? A teljesség igénye nélkül: az elmúlt években a győri Audi gyárban főként a TT Coupé, a TT Roadster, az A3 Limousine és az A3 Cabriolet autókat gyártották, de immár a Q3-as SUV is felkerült a palettára. A kecskeméti Mercedesnél eddig főként a B és a CLA osztályú járművek álltak elő. Eközben az esztergomi Suzuki gyár 2013-tól SX4 S-CROSS-t kezdett gyártani, majd 2015 márciusától már a magasabb árkategóriájú Vitarát is sorozatgyártásba vették.

A magyar autóipar elképesztő szárnyalását egyedül a pénzügyi válság tudta megakasztani. Az eladás és a gyártás is 30-40 százalékkal esett vissza a válságot követő két évben. Ez márpedig akkora pofon, hogy az egész nemzetgazdaság is megérezte. Maguk az autógyártók és a beszállítóik is rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, több körben is ijesztő tőkekivonást, illetve átszervezéseket terítékre véve.

Az elmúlt két évtizedben a járműipari vállalkozások szinte minden évben jelentősen növelték a termelésüket, ami a tartós exportkeresletnek volt köszönhető. Az autóipari FDI-állomány a válság előtti egy évtizedben (1998-2008) 866 millió euróról egészen 6,4 milliárdra nőtt ( a továbbiakról lásd Petr Pavlinek elemzését ). Ahogy pedig a KSH megállapította , 2011-tőlA jegybank adatai szerint 2011-ben 7,8 milliárd euró távozott a szektorból, majd 2012-re némi tőkebeáramlást követően 2,5 milliárd eurón stagnált az FDI-állomány. Vagyis jó nagy hullámvasúton ment keresztül a hazai autógyártás. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy egyes elemzések szerint ( lásd: Antalóczy - Sass, 2014 ), az autóipari FDI elképesztő ingadozását az Audi speciális tőkemozgatása is okozhatta, jelentősen felnagyítva a tényleges tőkekivonást a piacról. Ettől függetlenül az autóipar egyértelműen, és látványosan megszenvedte a gazdasági válságot, rányomva a bélyegét a magyar növekedésre is.A szektor ugyanakkor rendben talpra tudott állni a következő években. Míg 2011-ben a járműgyártás a feldolgozóiparunk közel ötödét adta, mára ez az arány a 30 százalék közelében van, amivel egyértelműen a legnagyobb alágról beszélhetünk. Ezt az ipari átalakulást az alábbi ábrán tekinthetjük át, ahol a járműipar súlyát piros színnel jelöltük:

Mitől ilyen vonzó Magyarország?

Jó a földrajzi elhelyezkedésünk (közel vagyunk Nyugat-Európához)

Adott képzettségű munkaerő relatíve olcsóbban megszerezhető nálunk

Beruházás-ösztönző kedvezményeket kínálunk a nagy szereplőknek

Magyarország még talán nem tart itt, de a szomszédos Szlovákia már igen. Ők világelsők az egy főre eső autógyártásban, és emiatt sokan az ország achilles-sarkának tekintik ezt a szektort. Az autóipar ugyanis nagyon komoly átalakulás előtt áll , ami biztosan tartogat még meglepetéseket. Bízzunk benne, hogy a nálunk megtelepedő, főként német vonal kerül majd ki győztesen az új ipari "forradalomban".

Elmondhatjuk tehát, hogy Magyarország és a nemzetközi autógyártás között egy igen szoros kapcsolat alakult ki, amiben a szálakat a külső kereslet mozgatja. Ennek a történetnek pedig úgy tűnik, nincs vége: idén július 31-én kiderült, hogy a BMW is minket választ . Egészen pontosan Debrecen városát.Magyarország, és úgy általában véve a közép-kelet-európai régió, meglehetősen vonzó célpontjává vált a nemzetközi autógyártóknak. Ennek pedig alapvetően három meghatározó oka lehet:Mindenképpen kiemelendő a fentiek közül a harmadik pont, ami tulajdonképpen egy versenyhelyzetről szól. Hiszen a szomszédjaink viszonylag hasonló adottságokkal rendelkeznek mind földrajzi lokáció, mind pedig bérköltség tekintetében. Így aztán felértékelődik, hogy az adott ország mit tud ígérni akár támogatások, akár speciális képzések indítása, vagy éppen rugalmas munkaerő-piaci szabályozás tekintetében. A tények azt mutatják, hogy a több mint egyéves tárgyalás során megnyertük a BMW-t, Románia nagy sajnálatára . Ezzel pedig hazánk még szorosabbra fűzi a járműipari kötelékét.Zárszóként egy fontos gondolatnak ágyaznánk meg ebben az autóipari történetben. Mégpedig annak, hogy a nyilvánvaló előnyök mellett az egésznek van egy kevéssé taglalt árnyoldala is. Mégpedig az, hogy a gazdaságunk szerkezete ezzel a fejlődési iránnyal éppen a több lábon állás (diverzifikáció) ellen megy. Minél kiegyensúlyozottabb a gazdasági szerkezetünk, annál ellenállóbbak lehetünk az egyes iparági sokkokkal szemben. Ellenben, ha túl nagy súlyt képvisel egy adott szektor, akkor annak minden nyűgje lecsapódhat az országunk megítélésében is.