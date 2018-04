Hogyan növekedhet a bérünk?

A szerző első állítása, miszerint a közgazdaságtan keretében egyetértés van arról, hogy a bérek tartósan csak a termelékenység javításával növelhetőek. Cobb-Douglas termelési függvényből kiindulva (ahogy például Kónya [2015 és 2017] is teszi), könnyen belátható, hogy a reálbér nem csupán a termelékenység, hanem a tőke/munkaerő arányának vagy a bérhányad (a bérek jövedelmeken belüli aránya) emelésével is növelhető. Előbbi elsősorban technológiai tényező, adott terméket adott tőke- és munkamennyiség felhasználásával lehet előállítani, azonban a beruházási ráta növelésével változatlan amortizációs ráta mellett ez az arányszám is növelhető. Ezzel szemben a bérhányad esetén jelentős felzárkózásra van lehetőség európai uniós viszonylatban.

Az AMECO adatai alapján 2017-ben a bérhányad Magyarországon volt a negyedik legalacsonyabb az Európai Unióban. Az Uniós átlaghoz viszonyítva 7,6 százalékpont, míg Németországhoz 8,7 százalékpont volt a hazai lemaradás. Azonban ez is az elmúlt két év gyors béremelkedésének eredménye, mivel 2015-ben még 10,2, illetve 11 százalékpont volt a lemaradásunk a két gazdaságtól. Ezek alapjánGondoljunk abba bele, hogy az Eurostat legfrissebb statisztikáit alapul véve a V4 ország-csoport és Németország között termelékenységben kettő és félszeres, addig a bérekben három és félszeres különbség mutatkozott, míg a magyar és német viszonylatban ezek az arányszámok rendre háromszoros és négyszeres különbségről tanúskodnak.

A csökkenő bérhányad és így a termelékenység és a bérek növekedésének egymástól való elszakadása azonban nem csak Magyarország és a régió jellemzője. Az USA-ban például 1973-ig közel hasonló ütemben nőtt a termelékenység és az órabérek (rendre 96,7 és 91,3 százalékkal), azonban 1973 óta a két mutató elszakadt egymástól: amíg a termelékenység 73,7 százalékkal, addig az órabérek csupán 12,3 százalékkal nőttek. Vagyis az USA-ban a munkavállalók jelentős hányada szinte semmit nem érzékelt az elmúlt több mint 40 évben a gazdasági és technológiai fejlődésből, amely alapján nem is annyira meglepő Trump választási győzelme, hiszen a globalizáció veszteseit szólította meg kampányában.Ezen felül a Dedák István által a közgazdasági gondolkodás alapjának tekintett folyamat nem csak úgy következhet be, hogy a termelékenység növekedése majd a béralkukon keresztül emeli a béreket, hanem fordított irányba is végbemehet: vagyis, ahogy a Makronóm gazdasági blogon a Neumann János Egyetem munkatársai összefoglalták , a bérek emelkedése is növelheti a termelékenységet. Magasabb bérszínvonal a vásárlóerő növekedésén keresztül beruházásra ösztönzi a vállalatokat, amely javítja a termelékenységet, míg az adóbevételek növekedésén keresztül lehetőséget biztosít a kormányzatnak az oktatás és az egészségügy fejlesztésére, nem is beszélve arról, hogy a magasabb bérek a munkavállalót is többlet-erőfeszítésre ösztönzik.A kedvezőtlen termelékenységi arányszámot nem vitatjuk, bár pontosabb termelékenységi mutató adódna, ha a kormányzati szektor számait nem vennénk figyelembe, tekintve hogy a kormányzati szektorban nincs piaci ár, így ezek az ágak a GDP becslése során költségalapon kerülnek beszámításra. Azonban ez leginkább módszertani szempont, így mivel mi nem az adatokkal, hanem azok értelmezésével nem értünk egyet, ezért ettől most eltekinthetünk.A termelékenység kiszámításához mi a munkaerőpiaci felmérésből indultunk ki, ezek alapján számítottuk a hazai elsődleges munkaerőpiacon (vagyis nem közfoglalkoztatottként) dolgozó munkavállalók számát, amellyel a 2005-ös áron számolt GDP-t osztottuk le. A termelékenység alakulásán ez érdemben nem változtat: 2012 óta minimális, 3 százalékos növekedés, azonban összességében 2008 óta stagnáló termelékenységarány adódik. Azonban Dedák a hazai folyamatok ismertetése során nem vette figyelembe a munkaerőpiac átalakulását, amellyel együtt a stagnáló termelékenység már kisebb meglepetést jelent.

A vállalatok minden esetben megpróbálják a legmagasabb termelékenységű munkavállalót felvenni és őket a vállalatnál tartani. Ezért például 2002 és 2007 között, amikor a foglalkoztatottak száma 3,9 millió fő körül stagnált az egy foglalkoztatottra jutó reál GDP folyamatosan emelkedett összesen 17,8 százalékkal. Ezzel szemben 2008-tól a válság kitörésének következtében a vállalatok igyekeztek a legalacsonyabb termelékenységű munkavállalót elbocsátani, így a termelékenységnek érdemben növekednie kellett volna, azonban a válság következtében figyelembe kell még venni a kapacitás kihasználtság szerepét. Vagyis hogy a vállalatok a munkavállalói létszámot a keresletnél kisebb mértékben csökkentik, mivel a jó minőségű munkaerő megtartása hosszú távú érdekük. A visszaeső kereslet következtében azonban csökkentik kibocsátásukat, így az egy munkavállalóra jutó kibocsátás még csökkenhet is.2010-től azonban az új kormány gazdaságpolitikája új helyzetet teremtett. Folyamatosan emelkedett a nyugdíjkorhatár, a még 2009-ben meghozott intézkedések révén, megszűntek a korkedvezményes nyugdíjak, korlátozták a szociális ellátórendszerhez (munkanélküli segély) való hozzáférést, így egyre többen jelentek meg a munkaerőpiacon. Ennek következtében az aktivitási ráta a 2010-es 61,9 százalékról (amely közel megegyezik a 2006-os adattal) 2017-ig 71,2 százalékra az Európai Unió átlaga fölé emelkedett a 15-64 éves korosztályban.A globális és a hazai konjunktúra megindulásával tehát folyamatosan nőtt a vállalatok munkaerő-kereslete, azonban az új pozíciókat csak rosszabb termelékenységű munkavállalók felvételével tudták betölteni (mivel a vállalatok először jellemzően a magasabb termelékenységű munkaerőt alkalmazzák, így ők már korábban is dolgoztak), akik részben a kormányzati intézkedések révén jelentek meg a munkaerőpiacon. Ahogy tovább folytatódott a munkaerőpiac bővülése ez a hatás még inkább felerősödött, amely helyzetet tovább rontotta a közfoglalkoztatottak számának felfutása (akiket a nemzetközi definícióknak megfelelően foglalkoztatottnak kell tekinteni). Őket a termelékenység alakulásába beszámítani abból a szempontból sem szerencsés, mert a programok célja nem a hatékonyság, hanem a munkavállalók visszavezetése a munka világába, a korábbi segélyezési rendszer megszűntetésével. Sőt kiemelt szempont, hogy a közfoglalkoztatás keretében előállított termékek nem kerülhetnek piaci forgalomba, nem járhatnak piactorzító hatással.Így ezt célszerű a termelékenységhez viszonyítani. A reálérték kiszámításához azonban nem a fogyasztói árindexet, hanem a GDP-deflátort vettük alapul, mivel ez mutatja meg a gazdaságban előállított összes termék és szolgáltatás árváltozását. Ez alapján, míg a nettó reálbérek 2010 és 2017 között 30,1 százalékkal emelkedtek, a reál munkaerőköltség csupán 17,5 százalékkal. Az eltérésben a kormányzati intézkedések (szja és szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkentése, amelyre a fehéredő gazdaság teremtett lehetőséget), valamint a külföldről importált alacsony infláció (amely a fogyasztói árindexben igen, de a GDP-deflátorban nem jelenik meg) is közrejátszott.Ezek alapján a termelékenység és a munkaerőköltség alakulása csak az elmúlt közel két év során szakadt el egymástól, abban az időszakban, amikor a bérhányad növekedése miatt is növekedne a reálbér. Emellett meg kell még említenünk a Munkahelyvédelmi Akciótervet is, amely a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű, vagyis általában alacsonyabb termelékenységű munkavállalók foglalkoztatását segíti elő a munkaerőköltség csökkentésével, azonban erre vonatkozóan statisztikai adat nem áll rendelkezésre.Ha a munkaerőköltség alakulását vizsgáljuk régiós összevetésben, akkor nem látszik jelentős eltérés a visegrádi országok között. Euróban számolva a reál munkaerőköltség Magyarországon 2010 óta 29,5 százalékkal emelkedett, míg Lengyelországban és Szlovákiában 26,5 százalékkal, Csehországban pedig 21,1 százalékkal. Ha pedig 2008-hoz viszonyítunk, akkor a hazai 30,1 százalékos munkaerőköltség növekedés a legalacsonyabb a régióban.

Lengyelországban 5,6 százalékkal, Csehországban 5,8 százalékkal, Szlovákiában 8,3 százalékkal, míg Magyarországon 18,1 százalékkal nőtt a belföldi rezidensek körében a foglalkoztatás 2010 és 2017 (első három negyedév átlaga) között. Ezzel szemben az utóbbi időben sokszor régiós példaként emlegetett Romániában mindösszesen 0,7 százalékkal növekedett a foglalkoztatás (2008-hoz viszonyítva viszont 500 ezer fővel, 6 százalékkal kevesebben dolgoznak keleti szomszédunknál).A gazdaságpolitika eredményeinek áldozata egy mutatószám lett, az egy munkavállalóra jutó reál GDP, amelyet jelentősen befolyásol a munkaerőpiaci helyzet, így csak korlátozottan alkalmas a hazai folyamatok leírására, emellett semmit nem mond a jóléti, illetve vagyoni helyzetről, amelynek javítása a gazdaságpolitika fő célja. Valóban szükség van a termelékenység növelésére, mert annak segítségével növelhető a reálbér és így javítható a háztartások jövedelmi helyzete, azonban az eddigi gazdaságpolitika nem nevezhető kudarcnak és nem zsákutcába vezet, csupán a korábbi problémákat és egyensúlytalanságokat kezdte el kezelni.Végezetül fontos kiemelnünk, hogy a szerző, mint sok, a témában megjelent cikk (de ez inkább a közgazdasági gondolkodás általános problémája) abból a feltevésből indul ki, hogy korábban a magyar munkaerőpiacon egyensúlyi helyzet volt. Vagyis a munkavállalókat pontosan a hozzáadott értéküknek/termelékenységüknek megfelelően fizették és az utóbbi időszak béremelései ebből az egyensúlyi pontból mozdítják el a munkaerőpiacot. Azonban ez a feltételezés nincs alátámasztva sehol, így az is lehetséges, hogy korábban a munkavállalók nem a termelékenységüknek megfelelően voltak megfizetve, így ebben az esetben a jelenlegi folyamatok (termelékenységnél gyorsabb ütemben növekvő bérek) az egyensúly elérését segítik elő.