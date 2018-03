Hová tűnt az arany a pénzünk mögül?

Évezredes vonzalom

Azért van aranyunk, mert nem bízhatunk a kormányokban

Az ember feltehetően azóta rajong az aranyért, amióta úgy nagyjából 8000 éve rátalált. Először főként ékszerekként használtuk, de a ritkasága miatt később fizetőeszköznek is remekül bevált. Erre a legkorábbi nyomokat Kis-Ázsiában (a mai Törökország területén) találtuk, ahol is oroszlánfejekkel díszített arany és ezüst ötvözetű pénzérméket használtak az időszámításunk előtti 6. század körül.

- jelentette ki 1933-ban Herbert Hoover, az USA 31. elnöke. Hat elnöki ciklussal később, Richard Nixon, ezzel megfosztva e nemesfémet a történelmünkben addig betöltött különleges szerepétől. Miért és hogyan jutott erre a sorsa ez a jellegzetesen sárga és lágy fém?

Miután az ókori emberek megunták az arany folyamatos méregetését a tranzakcióknál, megpróbáltak aranyérméket készíteni. A kép a legkorábbi próbálkozásokat mutatja az időszámításunk előtti 7-6. századból. Forrás: Wiglaf.org

Hogyan keletkezik az arany? Az arany egy földönkívüli anyag: a csillagok belsejében lejátszódó nukleoszintézis során keletkezik. Ez a folyamat hoz létre új atommagokat, és a nagyméretű csillagok szupernóva-robbanása szórja szét ezeket az elemeket az univerzumban. Az arany így feltehetően már jelen volt abban a porfelhőben is, amiből a mi naprendszerünk alakult ki.



Ugyanakkor a Földünk kezdeti olvadt állapota miatt ez az ősi arany akkor egészen a magig süllyedhetett. Emiatt az emberek által kiásható arany a Föld történetének egy valamivel későbbi szakaszában kerülhetett ide, főként aszteroida becsapódások által. Aranyat bár mesterségesen is létre lehet hozni a fent említett elemátalakítási folyamatok imitálásával, de ez nagyságrendileg többe kerülne, mint amennyit a létrehozott produktum ma érne.



Eddig az emberiség megközelítőleg 200 ezer tonna aranyat termelt ki a Földből. Mára a nyugati országokat megelőzve Kína bányássza ki a legtöbb aranyat, ugyanakkor továbbra is az USA bír a legnagyobb aranytartalékokkal: több mint 8000 tonnányival.

Az aranypénz születése

Ezüst, arany vagy mindkettő?

A korai újkorban tehát a legtöbb ország pénzrendszere az arany, az ezüst, vagy pedig a kettő kombinációján alapult. Hangsúlyozandó, hogy az arany egyáltalán nem volt egyeduralmi helyzetben még ebben a történelmi korban. Sőt, a 19. század előtti időkben az ezüst sokkal több országban szolgált a pénz alapjául, mint az arany. Az arany igazi előretörését, illetve a globális pénzügyi rendszerben való egyeduralmát főként az 1880 és 1914 közötti időszakra tehetjük. Ez a 34 év jelentette a klasszikus aranystandard "aranykorát".

Az időszámításunktól kezdve már jobban dokumentált a történelmünk, és azt látjuk, hogy szinte folyamatosan elő-előbukkant az arany mint fizetőeszköz. A római, illetve később a bizáncinevezetű aranypénz például egy rendkívül stabil fizetőeszköz volt, amit előszeretettel fogadtak el Európa nyugati és keleti féltekén egyaránt. A muszlim aranydinárt pedig később az ő mintájára tervezték.Ezeknek a pénzeknek a sorsát általában az egyes birodalmak bukásai pecsételték meg, de. Így például a római ezüst dénár helyét nagyon hasonló ezüstpénzek vették át Európában, de hasonló generációváltásokat láthattunk az aranyérmékben is, noha a súlyuk és az ábrázolásaik gyakran megváltoztak az idők során.Az arany pénzként való térnyerése főként abban rejlett, hogy. A banki tevékenység megjelenéséig a pénz funkcióit az arany és más ritka nemesfémek kiválóan be tudták tölteni és ez nagyban megkönnyítette a gazdasági tranzakciók lebonyolítását.A banki váltó és a papírpénzek megjelenése pedig kezdetben egyáltalán nem jelentett fenyegető kihívást az arany szerepére nézve. A papírpénzek ugyanis csak azt képviselték, hogy egy bank adott mennyiségű arannyal tartozik nekünk. A pénz maga a nemesfémekkel jelentett egyet. A középkori és a kora újkori pénzügyi rendszerben éppen az tartotta kordában a privát bankok papírpénz-kibocsájtását, hogy azokat bármikor aranyra vagy éppen ezüstre lehetett váltani.Ebben az időben még csak a bankrohamoktól való félelem miatt nem bocsájtottak ki túl sok papírpénzt a bankok. Aki a megfelelő fedezet nélkül ezt megtette, sokszor bajba is került. A pénzmennyiség tehát szorosan kötődött az egyes gazdaságokban fellelhető arany és ezüstmennyiséghez., ilyenkor ugyanis a kilyukadó költségvetéseket néha, néha pedigpróbálták meg betömködni. Általában nem sok sikerrel.Az aranystandard kialakulásának persze voltak különös előfutárai is, mint például a britek. Az ő esetükben már. Ekkor történt ugyanis, hogy Sir Isaac Newton, aki a brit királyi pénzverde vezetője volt akkoriban, úgy határozta meg az arany-ezüst értékarányát, hogy attóla szigetországból. A legendás fizikus e különös tettét az alábbi cikkünkben dolgoztuk fel részletesen:A klasszikus aranystandard előtti időknek, vagyis a 19. század első felének a fő jellemzője az ipari forradalom Észak- és Nyugat-Európából való továbbterjedése, illetve a nemzetközi kereskedelem erőteljes felfutása volt. Ebben az időben gyorsabb ütemben bővült a kereskedelem, mint ahogy általában a gazdaságok egésze nőni tudott, és mindez a nemzetközi pénz- és tőkemozgásokat is jelentősen fellendítette. A nemesfémekhez kötött árfolyamok stabilitása kulcsszerepet játszott ennek a kornak a gazdasági fellendülésében, noha az sem volt elhanyagolható, hogy a nemzetközi politikai színtér is viszonylag nyugodtnak számított ebben az időben.A 19. században összesen. Az aranyblokkba a britek és a kolóniáik, illetve a portugálok tartoztak. Az ezüstblokk ekkor még jóval népesebb volt, ebbe ugyanis a német államok többsége mellett a hollandok, a dánok, a norvégok, a svédek, a kínaiak, az indiaiak és a japánok is beletartoztak a fontosabb országok közül. Az aranyat és az ezüstöt vegyesen használók között pedig a franciákat, a belgákat, az olaszokat, a svájciakat és az amerikaiakat találhattuk.Mai szemmel megdöbbentő, hogy ennyire különböző országok hogyan tudtak ilyen nagyfokú monetáris együttműködést fenntartani egymás között. Márpedig az országok közötti árfolyamok rendkívül stabilan alakultak, annak köszönhetően, hogy az arany és az ezüst értékaránya egy jó ideig stabil volt a világpiacon. A rögzített árfolyamok ráadásul azt is kibírták, hogy jelentős arany és ezüstlelőhelyeket tártak fel ezekben az időkben, amik pénzkínálati sokkot jelentettek.

A 19. századi USA-ban kisebb társadalmi őrületet szült az aranykeresés, ugyanis sok olyan helyet találtak, ahol még viszonylag egyszerűen, például a patakok és folyók medreiből is ki tudták mosni ezt az értékes anyagot, ahogy ez a kép is szemlélteti. Később ugyanakkor sokat fejlődött a módszer, és ez nagyban hozzájárult a kitermelt aranymennyiség látványos emelkedéséhez. Forrás: Shutterstock

A korszak tudósai szerint a kettős (bimetál) pénzrendszerek jelenléte nagyban hozzájárult a teljes országközösség árfolyamstabilitásához. Ennek a tükrében meglepő fordulatot hozott a 19. század második fele, amikor is. Ez az ezüststandardot tartó országok devizáit leértékelési nyomás alá helyzete, és kellemetlen reálgazdasági következményekkel is járt volna, ha nem álltak volna át az aranystandardra.