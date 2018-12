Így csinálták a sikeres országok - Így kellene nekünk is

A technológiai gazdaság a növekedési stratégiák fókuszában

A tradability a javaknak és szolgáltatásoknak az a tulajdonsága, hogy a gyártás, előállítás helyétől milyen távolságra értékesíthetők. A tradability (export/bruttó output) közel kétszerese az úgynevezett globális technológiák és innovációk piacán (számítógép, félvezető és elektronika, orvosi és optikai eszközök), mint a globális innováció lokális piacán (vegyiáruk, gépjárművek, alkatrészek, elektromos gépek). (Lásd: McKinsey Global Institute, McKinsey Operations Practice: Manufacturing the future, The next era of global growth and innovation, 2012. november)

Az Egyesült Államok a technológiai gazdaság intézményi infrastruktúrájának létrehozója

Technológiai-üzleti értéklánc és emelőhatások

Az "early stage" a "seed" és a "later stage" között elhelyezkedő vállalkozásfejlesztési periódus. Ebben a szakaszban kezdődik el a termelés, illetve ebben kell realizálni az első értékesítési eredményeket. Ezt követi a "growth/expansion stage", amely már a tőzsdei bevezetésre való előkészületeket is magában foglalhatja. (Lásd: Policy Lessons from Financing Young Innovative Firms 2015.)

Az információ- és kommunikációtechnológiai szektor ma a világ GDP-jének 4,5%-át adja, ami 1992-ben még csak 2% volt. Az ICT szektor részaránya tizenöt éven belül várhatóan megkétszereződik, növekedése jelenleg kétszerese a gazdaság egészének. Az ICT szektor feldolgozóipari, kereskedelmi, és ipari szolgáltatási tevékenységeket foglal magában. A feldolgozóipari láb a gyors növekedés és a felzárkózás elősegítésében megkerülhetetlen tényezővé vált. Nem is csoda, hiszen kulcsszerepét az adja, hogy kimagasló mértékben járul hozzá az exporthoz, az innovációhoz és a termelékenység növekedéséhez. A hozzáadott érték 16%-át 2010-ben a feldolgozóipar adta, az összes foglalkoztatott 14%-ának alkalmazásával. Ugyanakkor ez a szektor 70%-ban járult hozzá az exporthoz, továbbá 77%-al a magán szektor kutatás-fejlesztéséhez. A high-tech feldolgozóiparban a kutatás-fejlesztésre fordított összegek általában magasabbak a vállalati árbevétel 8%-ánál.Paradox módon a technológia-fejlesztési "piacra" történő belépési korlát alcsonnyabbá vált, mint bármikor korábban. A technológiai vállalkozások jelentős részét - már a kezdeti időktől - el lehet indítani a háztartások erőforrásaival és nem feltétlenül kell az új termékeket bürokratikus nagyszervezetekbe becsatlakoztatni. A high-techre alapozott technológiák általában erős piaci potenciállal rendelkeznek, ezért gyors növekedés megalapozására képesek. A 2007-ben kezdődött pénzügyi válságban az is bebizonyosodott, hogy a technológiai ágak válságállósága is meglehetősen masszív. Az úgynvezett értékesíthetőség (tradability) követelményeit is leginkább a high-techre alapozott termékek képesek teljesíteni.A magas tradability-vel rendelkező termékek és szolgáltatások a felzárkózó gazdaságok számára az egyik legfontosabb emelőhatást biztosító stratégiai elemek.Magyarországon az ICT szektor aránya a teljes gazdaság hozzáadott értékéhez viszonyítva 2011-ben 7,3%, ami a negyedik legmagasabb a világban, megelőzve az Egyesült Államokat is. Akkor miért ennyire alacsony a magyar egy főre jutó GDP vagy általában a gazdasági növekedés, ha a technológiai szektor aránya a GDP-ben kimagasló? Miért nem rendelkezik a magyar gazdaság a felzárkózáshoz szükséges növekedési hajtóerővel, ami tíz éves perspektívában évi 6-7%-os növekedési követelményt jelentene?Egy ország infrastruktúrája - ha tág értelemben kezeljük - sokat elárul arról a gazdaságról, amelynek üzleti tranzakcióit támogatja. Nem ugyanaz az infrastruktúra támogatás szükséges az értékláncokban a jól strukturált, főként gyártási, manuális jellegű tevékenységekhez, mint a rosszul strukturált tevékenységekhez; gondoljunk a szellemi tőkeigényes tevékenységekre, például a kutatás-fejlesztésre, az üzleti modellek kialakítására, a termékkoncepció-, branding- és marketing munkákra, a szellemi termék-, költségmenedzsment-, piaci-és értékesítési stratégiák kialakítására. Az FDI-intenzív gazdaságok infrastruktúráinak alapját a villamosenergia ellátás, a hírközlés és a közlekedés, a szakmai oktatás és az ipari parkok rendszere képezik. Ezzel szemben a technológiai gazdaság infrastruktúrái az oktatás és a kutatás-fejlesztési tevékenység körül összpontosulnak. De mit is jelent pontosabban ez az utóbbi infrastruktúra? Az érthetőség kedvéért nézzük meg történetileg.A technológiai értékláncba eddig - mind nemzetgazdasági, mind vállalati szinten - legtöbb pénzt és tudást az Egyesült Államok fektetette be, és a legtöbb hozamot is ez a gazdaság realizálta. Ez a hadiipari motiváltságú folyamat vezetett el a félvezetők feltalálásához. A félvezetők előretörése olyan új termékek és technológiák (pl.: internet) létrehozásához vezettek, amelyek maguk is tovagyűrűző technológiai, üzleti és növekedési hatásokat váltottak ki. A hetvenes évek második felében megjelentek a technológia-hordozó kisvállalatok, amelyeket kezdetben garázscégeknek később startupoknak neveztek. A folyamat állami és üzleti alapú támogatására létrehozták a technológiai inkubátorokat. A kutatás-fejlesztés új modelljét a bürokratikus konglomerátumok nem voltak képesek bekebelezni, ezért a kiépülő új struktúra új finanszírozási intézményeket igényelt. Kifejlődött a kockázati tőkefinanszírozás, létrejöttek a specializált technológiai tőzsdék, illetve tőzsdei szekciók.A technológiai gazdaság tovább fűtötte az outsourcing iránti igényt (külföldi működőtőke befektetés és relokáció), illetve az M&A tranzakciókat, mint az országok közötti technológia transzfer eszközeit. A sikeres országok a nemzeti adórendszereket is bevetették a technológiai gazdaság fejlesztésébe, főként a kockázati alapokba történő magánbefektetések elősegítésére. Az egyetemeken kiformálódtak az un. STEM (sience, technology, engineering, math) tantárgycsoportok. A nagyvárosok technológiai parkjai éles versenybe kerültek egymással. A szolgáltatások volumenének és minőségének értékelésére kidolgozták a technológia centrumok minősítési rendszerét. Az eszközrendszer jelenleg is fejlődik: a technológia transzfer új intézménye, az un. akcelerátor programok csak néhány éves múltra tekintenek vissza.A technológiai gazdaságot létrehozó és építő technológiai-üzleti értéklánc az oktatásban gyökerezik. A magasabb szintű oktatásban megszerzett mérnöki, természettudományi, matematikai tudást a jól működő technológiai gazdaság képes a kutatásba átvinni, a kutatás eredményeit technológiákba, termékekbe, majd a termékeket vállalkozásokba strukturálni. Az értéklánc azonban itt még nem ér véget. A vállalkozásoknak működő üzleti modelleket kell kidolgozniuk. A termékeket el kell adni, ehhez piaci koncepcióra van szükség. A vállalati gazdálkodást - üzemgazdasági értelemben - a veszteség zónából a profitzónába kell helyezni. A piac nyújtotta növekedési lehetőségek eléréséhez a cégek megfelelő tőkeellátását kell biztosítani, adott esetben a céget fel kell készíteni tőzsdei megjelenésre vagy akvizícióra. S végül az eredményes üzlet hozza létre a nemzetgazdaság növekedési elemeit, a vállalkozások munka és profit jövedelmeit.A gazdasági szektorok a hagyományos és a "high-tech" technológiákra épülnek. Az utóbbiak bázisán lehetnek úgynevezett (1) saját technológiás, illetve (2) új technológiákat és termékeket létrehozó korai, úgynevezett "early stage" gazdasági modellek, továbbá (3) az FDI támogatta tevékenységi modellek. Az alábbi ábra bemutatja, hogy az egységes technológia-intenzív értékláncba hogyan kapcsolódik be az un. "early stage" és az FDI-intenzív modell.

Klikk a képre!

Értékláncok és a technológiai gazdaság "sakktáblája"

egy gazdaság technológiai értékláncának homogenitási vizsgálatára, a gyenge pontok, illetve a szigetszerű fejlődés azonosítására,

két gazdaság technológiai értékláncának összehasonlítására,

különböző gazdaságok technológiai modelljeinek azonosítására,

illetve a benchmark gazdaságokkal való összehasonlításra.

A válasz egyáltalán nem evidens olyan kérdésekre, hogy például milyen oktatás kell ahhoz, hogy a gazdaságban nagy volumenben piacképes termékek jöjjönek létre, vagy milyen növekedés finanszírozásra van szükség a piacképes vállalatok hatékony tőkeellátásához. Az elmúlt néhány évtizedben egy-egy gazdaság ezekre a kérdésekre mégis sikeres választ adott.Kérdésként merül fel, hogy a számunkra - a technológiai gazdaság növekedési hatása szempontjából - modellértékű gazdaságok értékláncainak egyes szegmensei miben térnek el egymástól, hogyan ágyazódnak be a gazdaság egészébe, illetve melyek a növekedés betegségei, gyenge pontjai és rendszerszerű hiányosságai.A modellértékű gazdaságok mutatóit - az áttekinthetőség céljából - egyetlen táblázatba sűrítettük. A táblázat sorai az értékláncok jellemzőit, az oszlopai pedig az országokat tartalmazzák. A táblázat un. "heat map" diagramm formában látható, oly módon, hogy a használt színek a tényezők erősségét érzékeltetik. Minél intenzívebb a szín, annál erősebb az adott ország gazdasága az értékláncot alkotó szolgáltatások színvonalában, a szolgáltatás erőforrásokkal történő ellátásában vagy a termelékenységben. Csak fajlagos (pl. lakosság vagy GDP arányos) értékhez kapcsolódnak színek. Az alkalmazott színek mintázatot rajzolnak ki, amelyek az elemzés kiindulópontját képezik.Térjünk még vissza az adatokhoz! Az értékláncok mutatói szegmensekbe csoportosulnak, egy-egy szegmenséhez csak néhány fontosabb indikátor tartozik. Ezek az ICT szektor fajlagos méret és teljesítmény mutatói, továbbá a technológiai értéklánc legfontosabb szolgáltatási színvonalra, és forrásellátásra vonatkozó indikátorait tartalmazzák. A vizsgált szektoroknál átfogóbb egységek (nemzetgazdaság, a feldolgozóipar) mutatói azért szükségesek, mert mutatják, hogy a húzóágazatok milyen mértékben képesek mozgásba hozni az átfogóbb egységek növekedését. Az USA sokrétű technológiai gazdaságát benchmarkként használjuk, néhány adat a "nagygazdaság" jellege miatt csak más nagy gazdaságokkal vethető össze (például Japánnal és Kínával).A "heat map" jellegű térképet használhatjuk: