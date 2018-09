Így láthatod, ha mindjárt szakad az eurózóna

Már megint aggódni kell?

Minderre az nyújt kiváló rálátást, hogy a piacon lévő kötvényeknek csak egy része volna érintett az eurózóna ilyesfajta szakadásában. Lennének olyan kötvények, amelyek nem (mert nincs mód őket átkonvertálni). Amennyiben két ilyen kötvény a többi tulajdonságában azonos, akkor a köztük lévő hozamkülönbség éppen a redenominációs kockázat mértékét mutatja meg.

Mario Draghi rémálma

Időről időre felmerül, hogy az eurózóna akár szét is szakadhat. Például azért, mert az új olasz kormány úgy dönt, hogy kivezeti belőle az országát. Ehhez hasonló ötletek és spekulációk nem egyszer merültek már fel, ami komoly aggodalmat is szült a piacokon. Nem véletlenül, ugyanis igencsak nehéz belátni, hogy pontosan mi is lenne egy ilyen lépésnek a következménye.A befektetők természetesen nem szeretik, ha ilyen kockázatoknak vannak kitéve, ezért általában rögvest reagálnak is a veszélyre. Például úgy, hogy a szakadasában érintettnek gondolt eszközöket jelentősen átárazzák. Az ilyen helyzetekben alapvetően kétféle kockázattal kell valamit kezdeni a piacokon. A legsúlyosabb kockázat nem más, mint maga az értékpapírok. Vagyis az, hogy például az olasz állam, vagy az ottani bankok képtelenek lesznek visszafizetni a fennálló tartozásaikat.A másik fontos kockázat - ami most igazán témába vág - az pedig a pénzügyi eszközökkapcsolatos. Ilyen esetben arról van szó, hogy például az euróban fennálló olasz államkötvényeket csak helyi devizában lesznek hajlandóak kifizetni. Ez szigorúan véve indirekt csődeseménynek tekinthető, hiszen az újjászületett lírában megtett fizetések nyilván nem érnek majd annyit, mint a korábbi eurós pénzáramlás.Ezt a szaknyelvben úgy hívják, hogy. Nincs másról szó, minthogy az újonnan bevezetett deviza átértékelődése károkat okoz (vagy speciális esetben nyereséget hoz) a befektetőknek (mondjuk Olaszország jól leértékelődik, a németek pedig fel). A piacon ezt természetesen be is árazzák az érintett eszközökbe, hiszen a többség racionálisan követi a saját érdekeit. Ez a jelenség így remek lehetőséget biztosít arra, hogy számszerűsítsük a mögöttes események valószínűségét. Esetünkben az eurószakadás esélyét.A különbség matematikailag abból a szorzatból áll, hogy a befektetők mekkora esélyt látnak az eurózóna szakadására (például Olaszország kiválására), és hogy ehhez mekkora árfolyamváltozást kapcsolnak. Valószínűség szorozva az árfolyamváltozással egyenlő a látott hozamkülönbséggel. Talán senkit nem lep meg, hogy ez az eltérés (szpred) mennyire fontos olyankor, amikor az euró sorsa van terítéken. Egy nemrég megjelent kutatás ezért éppen ezt a jelenséget vizsgálja, méghozzá olasz példán Közgazdász pletykák szerint Mario Draghi EKB-elnök csapata pontosan ettől a hozamkülönbségtől rezelt be az európai adósságválság csúcsán. És emiatt jött az a híres Draghi-féle mondat is, ami úgy szól, hogy:(ford: bármit megteszünk, hogy megőrizzük az eurót). Oda kellett csapnia az asztalra, mert tényleg nagyon veszélyes helyzet állt elő.

Az olasz redenominációs kockázat alakulása (az abban érintett és attól független kötvények hozamkülönbsége alapján mérve) az európai szuverén adósságválság (2010-2014) során. Forrás: Bayer et al, 2018.

Ma a hozamkülönbségek elemzése alapján már nem látni olyan veszélyt, mint hat évvel ezelőtt. Az EKB számára ez biztosan megnyugtató, de nem lennénk meglepve, ha Draghi a fél szemét máig rajta tartaná a mutatón. Az ördög ugyanis nem alszik: a szpred pedig nem nulla most sem.

A mérések szerint az olasz redenominációs kockázat (egyéves időtávon) 7 százalék fölé ugrott 2011-ben. Emögött pedig természetesen az állt, hogy a piacon egyre reálisabbnak látták a szakadást. A történetben érintett és attól független kötvények közötti szpred gyors elmozdulását kizárólag a szakadás valószínűségének drámai átértékelése okozhatta. Ez márpedig egy olyan dolog, ami akár önbeteljesítő jóslatként is működhetett volna, ha nem hűtik le a kedélyeket. De szerencsére az EKB lépett.