Kiderült, hogy ahol a légiók masíroztak, gazdagabb lett mára a környék

Mit adtak nekünk a rómaiak?

- És mit adtak nekünk mindezért cserébe?

- Vízvezetéket.

- Mit?

- Vízvezetéket.

- Ó, igen, igen. Azt ők adták, igen. Ez igaz.

- És a csatornázást.

- Ó, igen, a csatornázást. Ne feledd, milyen volt a város előtte!

- Jól van, elfogadom a vízvezetéket meg a csatornát. Ezt a két dolgot ők csinálták.

- És az utakat.

- Persze, nyilvánvalóan az utakat. Ez nem is vita tárgya, ugyebár. (...)

A római út = a fejlődés útja

Ez a felsorolás még hosszan folytatódik a Brian élete című filmvígjátékban arról, hogy mennyi mindent is tettek le az asztalra a rómaiak. Ennek a kornak a történelmi jelentősége elvitathatatlan, de azt azért mégis kevesen gondolnák, hogy mennyire hosszan határozhatta meg Európa jövőjét. Jól tudjuk, hogy a gazdasági fejlődésben látott térbeli különbségek, vagyis az, hogy mely városok számítanak gazdagnak vagy szegénynek, nagyon tartósak tudnak lenni (szakszóval: perzisztensek).Bár nem minden esetben van így, de több kutatás is arra jutott, hogy egy térség esetében évszázadokon átnyúló hatása is lehet a jó helyezkedésnek. Látványos példa erre Diego Comin és szerzőtársainak munkája , amiben három nagyon távoli időpontban (3000 éve, 2000 éve és 500 éve) nézték meg, hogy az új technológiák befogadása miként alakult, és az mennyire határozta meg a nemzetállamok későbbi sorsát.Az ehhez hasonló eredmények pedig arra engednek következtetni, hogy a Római Birodalom fennállása is talán hosszabban hatott Európára, mint ahogy jelenleg gondoljuk. Hiszen temérdek - a Brian életében is szépen sorra vett - technológiai újítással és infrastrukturális fejlesztéssel álltak elő. Noha ezeknek ma már legfeljebb a romjait látjuk, komoly fejlődési löketet adhattak az érintett térségeknek. Gondoljunk csak bele: ha például egy korábban elzárt térség a római utaknak köszönhetően be tudott kapcsolódni a kereskedelmi körforgásba, akkor az ott beinduló fejlődés mágnesként vonzhatta mind az embereket, mind a tőkét. Mindez pedig valószínű, hogy tartós előnyhöz juttatta az adott közösséget.Pontosan ezt a gondolatmenetet fordította le nemrég egy konkrét kutatási tervre négy közgazdász (Carl-Johan Dalgaard, Nicolai Kaarsen, Ola Olsson, Pablo Selaya), akik úgy vélték, hogy ideje alaposabban is utánajárni, mit adtak nekünk a rómaiak. A vizsgálatuk központjába a római utak kerültek, és arra voltak kíváncsiak, hogy vajon ez a történelmileg példátlan közlekedési hálózat miként befolyásolta az érintett térségek fejlődését.A Római Birodalom úthálózata egykor egészen megdöbbentő méreteket öltött: nagyjából(és még négyszer ennyi földutat) foglalt magában, amely Európa határain is túlnyúlt. A birodalom egykori határait, illetve az említett kőutak hálóját az alábbi térképen láthatjuk:

Forrás: voxeu.org

A kutatók elsőként azt vizsgálták meg, hogy ahol régen sűrű volt az úthálózat, vajon ott ma is így van-e (kontrollálva többek között a természeti adottságokból eredő hatásokra). Úgy találták, hogy igen, sőt, azt is kiderítették, hogy az antik kor végére az úthálózat mentén sűrűbben is laktak. Mindez arra enged következtetni, hogy a római útberuházások tartósan segítették az érintett térségek fejlődését.

Eltérő utak hatása

. Ezt a fenti térképen szemléletesen is láthatjuk (ahol az éjjeli fények intenzitását is feltüntették), de a kutatók regressziószámítással is górcső alá vették mindezt. Az ilyen vizsgálatoknál komoly buktatót jelent, hogy akár véletlenül is kijöhetnek az ilyen eredmények, vagyis ez esetben úgy, hogy azt valójában nem a római úthálózat okozta.A kutatók szerencséjére a Közel-Keleten és Észak-Afrikában egy jó ideig felhagytak a kerekes járművek használatával, ami miatt a római utak karbantartás híján jelentősen leromlottak, vagyis a civilizációs jelentőségük lényegében megszűnt. Eközben ugyanakkor Európában használatban maradtak és karbantartották őket, vagyis a római utak sorsa ezen a két helyen teljesen más irányt vett.Ez kutatási szempontból azért nagyon szerencsés, mert egy úgynevezett természetes kísérletet idézett elő, ahol az egyik helyen érvényesült a római utak hatása, a másik helyen viszont nem. Mindez pedig azért jó, mert ha például a veszni hagyott római utak esetében is helyben fejlődtek volna jobban a térségek, akkor megkérdőjeleződne, hogy ehhez bármi köze is van a rómaiaknak. De nem így történt: Európával ellentétben a közel-keleti és észak-afrikai térségek fejlődésével már nincs összefüggésben a római utak hálózata. A két terület eme különböző összefüggéseit az alábbi ábrákon láthatjuk:

Forrás: voxeu.org

Úgy tűnik tehát, hogy Európa azon felén, ahol a rómaiak a katonai céljaik végett utakat építettek, tartósan megalapozták az érintett térségek fejlődését. A római utak köré rendeződtek a fontos közszolgáltatások, amik aztán odavonzották az embereket. Fontos látni ugyanakkor, hogy ehhez arra is szükség volt, hogy ezeket az utakat ténylegesen is használják az emberek, hiszen a közel-keleti példából látszik, hogy ott ez a hatás megtört a kerék elhagyásával.

Ma is kulcsfontosságú kérdés, hogy az utak (vagy immár autópályák) kiépítése mennyire járulhat hozzá egy térség fejlődéséhez. Ezeknek a becslése még pár évre előre is rendkívül nehéz, nemhogy ezer évre. Mindenesetre az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy egy jó úthálózat akár egész korszakokon átívelő hatással is bírhat.