Kiszámolták, mennyit ért a határon a kerítés - Trump nem fogja megköszönni

Ebből a 2006-os lépésből kiindulva kutatók egy csoportja (Treb Allen, Caue Dobbin és Melanie Morten) arra kereste a választ , hogy a határkerítés felhúzása valójában mit is okozott. Mennyivel csökkentette az illegális bevándorlást az országba, milyen hatással bírt a gazdaságra, és hogy alternatív eszközökkel nem lehetett volna-e optimálisabb eredményt elérni.

Nos, az eredmények szerint nem. A kutatók úgy találták, hogy a kerítés felhúzása csak nagyon minimálisan csökkentette a migrációt: egészen pontosan 0,6 százalékkal. Egyszóval az illegális bevándorlók döntő többsége úgy gondolhatta, hogy még a sokkal hosszabb és drágább út mellett is megéri neki Amerikába költözni.

Óriási politikai csörte megy az Egyesült Államokban kerítésügyben. Donald Trump amerikai elnök ragaszkodik kampány ígéretéhez, és a kormányzati leállás sem igazán hatja meg. A kerítésnek meg kell épülnie - sulykolja még az Instagramon közzétett fehér házi videókban is. Jóhiszeműen csak arra gondolhatunk, hogy egy rendkívül fontos dologról van szó, ami nélkülözhetetlen az amerikai társadalom számára. De vajon mit mond erre a tudomány?A kérdés nagyon sokakat foglalkoztat, és az akadémiai világban is igen aktív párbeszéd alakult ki róla. A vizsgálatok fókuszában az áll, hogy a határellenőrzés szigorítása miként is befolyásolja a migrációt, illetve hogy mindez miként hat a mögöttes gazdaságra. A szakirodalom ezen a téren már ma sem éppen szegény (lásd például Hanson & Spilimbergo, 1996 ; illetve Lessem, 2017 munkáit), ugyanakkor nyilván nagyon nehéz egy meg nem épült kerítés lehetséges hatásait felmérni.A kutatók szerencséjére nem teljesen példa nélküli már az amerikai történelemben a kerítéshúzás: a 2006-osnevű határszabályozás keretében igen hosszú kerítést építettek fel az USA déli határára: közel, ami a korábbi szórványos kerítésrendszert nagyban kiterjesztette. Egyébként ugyanoda, a mexikói szakaszra készült mindez, ahova Dondal Trump is tervezi a saját kerítését, ami így tulajdonképpen a meglévőknek a nagyívű kiegészítését jelentené.Az egyik legnagyobb kihívás ezen a téren a számszerű tények megismerése volt. Nagyon nem egyszerű ugyanis kideríteni, hogy miként alakult a migráció az intézkedések hatására, azok ugyanis, akik illegálisan kelnek át a határon, többnyire nem kerülnek bele semmilyen hivatalos adatbázisba sem. A kutatók így egy áthidaló megoldáshoz fordultak: megnézték, hogy kik igényeltek konzuli azonosító kártyákat (Matrícula Consular), amely egy nagyon hasznos, és emiatt rendkívül gyakori eszköze az illegális bevándorlóknak. Az ilyen kártyának a segítségével tudnak például pénzt küldeni a Western Unionban.Az ezen kártyákra vonatkozó (bizalmas) adatok felhasználásával a kutatók le tudták követni, hogy pontosan miként is alakult a mexikói régiókból érkező migráció. A kerítés felhúzása hosszabb útra kényszeríti a migránsokat, ami nemcsak nehezebb, de egyben sokkal költségesebb is a számukra. Logikus feltételezés tehát, hogy amennyiben ugyanannyi hozadékot nyújt az Amerikába való átköltözés, akkor majd csak kevesebben döntenek a költségesebb út mellett. De vajon tényleg így lett?A kutatók emellett arra is megpróbáltak választ adni, hogy mindez miként hatott az amerikai gazdaságra, ahol a kerítés felhúzása egy főre vetítve mindenkinek. Eredményeik szerint a képzetlen munkaerő nagyon minimális bérnövekedést érzékelhetett abból adódóan, hogy valamivel csökkent a konkurenciájuk. Eközben ugyanakkor mindenki más rosszul járt és a kerítés felhúzásának költségei összességében egyáltalán nem térültek meg. Az olyan alternatív intézkedések, mint például a Mexikóval való hatékonyabb kereskedelmi kapcsolatok kiépítése, sokkal optimálisabb lett volna. Legalábbis a kutatók modellje szerint.Ezek az eredmények nagyon tanulságosak, de azért óvatosan kell őket kezelni. Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy Donald Trump kerítésépítő törekvései teljesen más hatásokat váltanak majd ki. Ez főként abból adódhat, hogy az ő tervei szerint jóval átfogóbb határvédelem jöhet létre, ami hatékonyabban gátolhatja az illegális bevándorlást, mint ahogy azt a 2007-2010 között épült, bizonyos területeken teljesen hiányos kerítéshálózat tette. Egyszóval közel sem biztos, hogy általánosíthatók ennek a tanulmánynak az eredményei a mai helyzetre.