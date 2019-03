Már azelőtt hitelbe vertük magunkat, hogy feltaláltuk volna a pénzt

Honnan is jött, kedves Mammon?

Ahogy az emberek közösségekbe rendeződtek, rájöttek, hogy a teljes önellátás túl fárasztó, ezért jobb néha csereberélni a másikkal. Ezután pedig arra is ráéreztek, hogy a csereberélés sem az igazi, mert néha túl sok kört kell futni, mire mindenki megkapja, amit igazán akar. Így jött aztán a felismerés, hogy a javaknak igazából kettős természetük van: amellett, hogy jók valamire még akár fizetség gyanánt is felhasználhatóak. Így születtek meg a pénz legkorábbi formái, amik először főleg praktikus tárgyakhoz és eszközökhöz kötődtek. Végül az időszámításunk előtt 600 körül kezdtek csak el pénzérméket verni emberek, ezzel létrehozva egy olyan eszközt, amelyre később nagyon rákapott mindenki.

Ha valaki felcsap egy jó közgazdasági tankönyvet és ellapoz a pénzzel kapcsolatos fejezetekhez, akkor általában találni fog egy leírást arról, hogy miként is alakult ki a pénz. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, a történet általában így szól: Ezt a történetet meséltük el részletesen a pénzes cikksorozatunk legutóbbi részében , ahol a kagylóktól végül egészen a kriptopénzekig jutottunk. De a történet elején tettünk egy fontos kijelentést arról, hogy bizony, a pénz kialakulásában bőven vannak még sötét foltok. A több ezer évvel ezelőtti dolgokat ugyanis nem annyira könnyű megismerni, főleg ha olyasmiről van szó, amely még az írott történelem előtt alakult ki.

Abakusz és pénzérmék. Forrás: Shutterstock

Ősi hitel

Először az emberek hitelezni kezdtek egymásnak, majd ezt követően jött csak létre a pénz, és végül pedig a cserekereskedelem. Jól látszik, hogy ez erősen szembemegy az eddig tanultakkal, de mégsem egy légből kapott ötletről van szó.

A könyv több történelmi, etnográfiai és archeológiai kutatásra hivatkozva azt állítja, hogy ez a fajta társadalmon belüli hitelezési gyakorlat valójában messzebbre nyúlik vissza, mint maga a pénz, vagy akár a cserekereskedelem.

Hitel, pénz, hitelpénz

Attól függetlenül, hogy ez a könyv nem feltétlenül adja meg a végső választ a pénz eredetére, mindenképpen érdekes felvetéseket tesz. Igen elgondolkoztató mind történelmi, mind pedig pénzelméleti szempontból az, amit felvázol az ősi hitelrendszerekről, az abból következő társadalmi feszültségekről és a pénz szerepéről.

Nos, a pénz történetének van egy igen érdekes alternatív olvasata, amit ha nem is fogadunk el fenntartások nélkül, megismerésre mindenképpen érdemes. David Graeber, a London School of Economics antropológus professzora (az antropológia az emberi faj tanulmányozásáról szóló tudomány) 2011-ben jelentette meg az "Adósság: az első 5000 év" című könyvét , ami meglehetősen erős állításokat tett ezen a téren.Professzor Graeber arra a meglepő következtetésre jutott ugyanis, hogy tulajdonképpenA hitelezés, mint jelenség legkorábban az ókori sumer civilizációban tűnt fel rendszerszinten, vagy legalábbis náluk találni erre egyértelmű bizonyítékot időszámításunk előtt 3500-ból. A kutatások arra mutattak rá, hogy a hétköznapi, állattartással és növénytermesztéssel foglalkozó emberek gyakran kértek különféle javakat kölcsön egymástól, sokszor igen komoly hiteltartozást halmozva fel.Ennek a gyakorlatnak pedig olykor annyira súlyos következményei is lettek, hogy az adósok gyermekei adósrabszolgaságba kényszerültek - mutatta be a jelenség hátterét Graeber a könyvében. A dolog annyira elterjedté vált az ókorban, hogy az uralkodók néha kénytelenek voltak mindenki tartozását elengedni, ezzel is csökkenteni próbálva a társadalmi feszültségeket.A szerző érvelése szerint a hitelezés, amely tulajdonképpen a javak későbbi ellentételezéssel való átadását jelenti, nagyon régről gyökerezik. Sokhelyütt már több ezer évvel ezelőtt is viszonylag összetett hitelezési rendszert alakítottak ki a tartozások követésére. Az emberek ilyenformán tulajdonképpen "szociális pénzzel", vagy ha úgy tetszik "ősi hitelpénzzel" rendelkeztek, amiért cserébe hozzájuthattak a szükséges javakhoz. Az ellentételezés pedig az volt, hogy a kapott dolgot később valamilyen módon viszonozták. A gazdasági élet ezen formájához pedig még nem volt szükség se fizikai pénzre, sem pedig cserekereskedelemre.A könyv arra a meglátásra jut, hogy. A cserekereskedelem pedig úgyszintén később került a képbe, kifejezetten olyan helyzetekben, amikor az egyes felek nem bíztak meg egymásban, ezért azonnali ellentételezést követelve meg a vásárlásnál.Magát a pénzhasználatot is inkább olyan helyzetek kényszerítették ki, ahol a közösségen belüli - alapesetben meglévő - bizalom hiányzott. A könyvben visszatérő elem, hogy ez a fajta felállás bizony igen sokszor az emberek túlzott eladósodásához, ebből kifolyólag pedig súlyos feszültségekhez és erőszakhoz vezetett.Graeber arra is kitér, hogy szerinte a pénz kialakulásával kapcsolatos főáramú közgazdasági nézet nincs kellően alátámasztva bizonyítékokkal. Ő a saját kutatásai során ugyanis nem talált olyan megbízható forrásokat, amelyek azt igazolnák. Itt azért most hozzátennénk, hogy a könyvet több kritika is érte ezen meglátásait illetően. Egyesek például úgy találták, hogy az antropológus által összegyűjtött történelmi anekdoták valójában nem állnak össze egy koherens magyarázattá. Egyszóval egyesek szerint a könyvben leírt következtetések nem kellően erősek ahhoz, hogy felülírják a főáramú nézetet a pénztörténet kapcsán.A modern világban a hitelezés és a pénzteremtés különös kapcsolatban áll egymással, és maga a pénz természete is igen furcsának mondható. A modern pénz ugyanis hitelpénz, egy olyan eszköz, ami mindig valakinek a tartozása valaki mással szemben. A fiat pénzrendszerben a kereskedelmi bankok hitelezése folyamán jön létre számlapénz, amely a modern pénz túlnyomó részét teszi ki a világon. Ez a fajta kereskedelmi banki pénz így tulajdonképpen hitelviszonyt fejez ki a bank és a számlatulajdonos között, emiatt is szokás hitelpénzrendszernek nevezni ezt a felállást. Maga a készpénz, ami már jegybankpénznek számít, sem kivétel ez alól, csak abban az esetben a jegybank, vagy másképpen: az állam az adós.

Dollárnyomtatás folyamatban. Forrás: Shutterstock

Furcsának tűnhet mindez, de a modern pénz lényege valóban ez. Graeber történelmi kutatásai pedig arra utalnak, hogy egy ősi hitelrendszer előzte meg a nyersanyagokon alapuló, illetve a később nemesfémekre épülő pénzeket. Ha pedig ez így van, akkor a hitelpénz nemhogy egy modern találmány, hanem éppenséggel a legősibb formája a pénznek.