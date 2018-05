Még az ufók is látják, hogy nő a gazdaságunk

Mi látszik az űrből?

Fény és GDP

Egyszóval akár az ember, akár E. T., az aranyos földönkívüli néz rá a földi fények változására, képes lehet a GDP-növekedésünkre becslést adni. Noha Steven Spielberget, az E.T. rendezőjét biztosan kitiltották volna Hollywoodból, ha erről szólt volna a filmje, de a valóságban már kifejezetten értékes ez az ötlet. Ugyanis a GDP mérése egy meglehetősen összetett folyamat, amit a fejlődő országok jelentős része nem is képes pontosan elvégezni.

Fény derült az összefüggésre

Senki ne ijedjen meg, ez itt nem az Ufómagazin, hanem továbbra is a Portfolio tudományos rovata. Ugyanakkor az, hogy mi deríthető ki egy bolygóról az űrben, kifejezetten tudományos kérdés. Sőt, ami igazán meglepő: nem kizárólag természettudományos kérdés!A tudósok ma már képesek kideríteni egy bolygóról, hogy miből van közeledik vagy távolodik tőlünk , sőt, akár még azt is, hogy miként forog . Az igazán megdöbbentő pedig az, hogy ezt a rengeteg információt szinte mind a fényből nyerhetjük ki. Az asztrofizika csodálatos felfedezései természetesen nagyon különböznek a közgazdaságtudományétól, de érdekes módon a fényekkel az utóbbi is tud valamit kezdeni.Nyilván még sci-fi ötletnek is elborultan hangzik, hogy a közgazdászok távoli bolygók "gazdaságát" elemezzék, vagy akár csak távcsövet vegyenek a kezükbe. A valóság ugyanakkor az, hogy kellően közeli rálátással nagyon is értékes információ szerezhető a Földön zajló gazdasági eseményekről. Arról van szó, hogy a mesterséges fényforrások terjedése, illetve az intenzitásuk változása nagyon szorosan összefügg a gazdasági fejlődéssel.Márpedig az, hogy miként alakul a GDP, elengedhetetlen az emberi életminőség, illetve a rá ható tényezők megértéséhez. Ha valaki arra kíváncsi, hogy mi történik éppen egy országban, akkor a növekedéssel kapcsolatos kérdés mindig az elsők között van. Emiatt nagy pech, hogy a GDP mérése bonyolult, és ezért éppen azokban az országokban nagyon pontatlan, ahol a jólét változását talán a legfontosabb volna kutatni.A fejlődő országokban a GDP-adatokat még csak nem is közlik elég rendszeresen (például csak évente jelenik meg), és általában az egyes térségekre, illetve városokra nem készítenek külön bontást. Olyan helyzet is előáll néha, hogy a növekedési adatok hitelessége teljesen megkérdőjeleződik, vagy a közlésük abbamarad az országon eluralkodó káosz miatt. Ilyen esetekben nagyon jól jön, ha valamivel tudjuk helyettesíteni a nemzeti számlákból összerakott GDP-t.Itt jönnek tehát képbe a műholdfelvételek által rögzített éjjeli fények, amik változása szoros kapcsolatban áll a gazdasági növekedéssel. A pontos összefüggést természetesen statisztikai módszerekkel kell feltárni, és nem szabad róla megfeledkezni, hogy ez a fényalapú mérés is hordoz magában bizonytalanságot. A fények mérési hibája ugyanakkor nagyon valószínű, hogy független a hivatalos GDP-mérések hibájától, ami miatt statisztikailag nem okoz különösebb gondot, ha akár a kettőt egymással kombináljuk.Hogy pontosan mit is mutatnak ezek a műholdfelvételek, tekintsük át az alábbi összehasonlítást. A lenti ábrán Kelet-Európa éjjeli fényeit látjuk két különböző időpontban, Magyarországgal a bal alsó sarokban. Még szemmel is jól kivehető, hogy az 1992-es (bal ábra) fényintenzitásunk mennyivel kisebb volt a tíz évvel későbbinél (jobb ábra). Hasonló fejlődést látunk a lengyeleknél is, míg a Szovjetunió széthullását megszenvedő Moldova igencsak lemaradt. Egészen konkrétan annyira, hogy ma Európa legszegényebb országának számít az egy főre jutó GDP alapján.

Kelet-Európa fényessége ennyit változott 10 év alatt (1992-2002). Forrás: voxeu.org

Meg kell jegyezni, hogy mindez sok ország esetben jelentősen eltérő növekedési számokat eredményezett. Átlagosan 3 százalékpontnyi különbség jött ki az említett kutatás által vizsgált fejlődő országok éves növekedésben, ami tetemes különbség. Ráadásul volt olyan eset, ahol az eltérő megközelítés konkrétan a GDP változásának az irányát is megváltoztatta.

Akármilyen furcsán is hangzik tehát, de néha egészen az űrig kell menni, hogy megértsük, mi is történik a Földön.

Természetesen a szemmel látható különbségeknél több információ is kinyerhető a felvételekből, ha azokat adatokká konvertáljuk és statisztikai módszerekkel értékeljük. Egy a témában végzett kutatás nem csak azt számolta ki, hogy mi is pontosan az együttható a fények és a GDP-növekedés viszonylatában, hanem hogy a fényalapú becslést milyen súllyal érdemes a hivatalos GDP-statisztikákkal kombinálni. A vizsgálatok szerint az lehet az optimális, ha a fényekből származó becslést azonos súllyal vesszük figyelembe, ugyanis így születhetnek a legpontosabb becslések a fejlődő országok növekedéséről.Belátható tehát, hogy az űrből készített felvételeknek egészen konkrét haszna van a Földünk fejlődő térségeinek a megértésében. Az éjjeli fények változása praktikus helyettesítője - vagy kiegészítője - lehet a szegény országok növekedési adatainak. Ráadásul ezáltal a nemzethatároknál kisebb területek is vizsgálhatóvá válnak, ami pedig fontos összefüggésekre világíthat rá. Erre jó példa annak a felfedezése, hogy a vidéki gazdaságok teljesítménye mennyire összefügg a városok jólétével a szegény országokban, miközben a gazdagabb helyeken ez a közvetlen kapcsolat megszűnik. A közgazdászoknak ezt az egyébként intuitív feltételezését a hivatalos adatokból nem lehetett volna bizonyítani.