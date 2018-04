Miért gondolják a buta emberek okosnak magukat?

A tudás illúziója

Az egyetlen igaz bölcsesség annak tudása, hogy nem tudunk semmit.

Ezt az ókori görög filozófus, Szókratész mondta valamikor az időszámításunk előtti ötödik században. Sőt, tőle 7000 kilométerre a kínai filozófus, Konfuciusz is úgy tartotta, hogy az igazi tudás nem más, mint a tudatlanságunk mértékének az ismerete. Vagyis meglehetősen régóta tudjuk már, hogy a magukat nagyon okosnak képzelők, nem éppen a legbölcsebb emberek. Ehhez képest mégis két és félezer évet kellett várni, hogy tudományosan is feltárják a jelenséget.1999-ben a Cornell Egyetem két szociálpszichológusa, Justin Kruger és David Dunning arra vállalkoztak , hogy kísérletekkel derítsék ki, miért is olyan magabiztosak az inkompetens emberek. A kiinduló feltevésük szerint ugyanaz a képesség kell ahhoz, hogy valamiben jók legyünk, mint ahhoz, hogy ezt a tudásunkat helyesen is értékeljük.Az inkompetens emberek tehát képtelenek a saját tudatlanságukat helyén kezelni, amit a pszichológia szakszóval úgy jellemez, hogy gyengék a. Némi egyszerűsítéssel élve, a pszichológusok azt a fajta gondolkodást értikalatt, ami magára a gondolkodásunkra irányul, vagyis egy reflexió a saját értelmi működésünkre. (A tudományos életben a meta előtag a görög "túl" vagy "után" jelzőből ered, ezért általában olyan absztrahált koncepcióra utal, ami egy adott koncepció mögött van.) Dunning és Kruger pedig éppen arra volt kíváncsi, hogy az efféledeficites emberek, pontosan miként is látják saját magukat.A szerzőpáros négy kísérletben mérte fel a Cornell Egyetem diákjainak a képességét, illetve a teljesítményükről szóló önértékelésüket. Olyan területen tették mindezt, ahol a hozzáértésnek komoly szerepe van, hogy minél tisztábban látszódjon a vélt és a valós kompetenciaszintjük közötti különbség.Úgy találták, hogy az előzetes sejtésük tökéletesen beigazolódott:. Az alábbi ábrán a helyesírási és a logikai tesztek eredményeit, illetve a diákok saját elképzeléseit láthatjuk:

Dunning és Kruger két kísérletének eredményei, amely a diákok önértékelését és a tényleges eredményeket veti össze. Forrás: Journal of Personality and Social Psychology

Mindenki átlag felettinek tartja magát

Két dolog egyértelműen kiderült a négy kutatásból: először is az, hogy területtől független jelenségről van szó: az inkompetens embereknek nem igazán számít, hogy mivel állnak szemben, bármiben hajlamosak felülértékelni a saját tudásukat. Másrészt pedig arra is fény derült, hogy ez a fajta tudásillúzió milyen óriási méreteket képes ölteni. A kutatás szerint a legrosszabbul teljesítők simán úgy értékelték magukat, mintha bőven átlag felettiek lennének.

Agyunk problémái

Ehhez képest kisebb, de azért nem elhanyagolható jelenség az is, hogy a valóban kompetens diákok rendre alábecsülték a saját képességeiket. Ez egyébként szintén egyfajta kognitív torzításnak lehet az eredménye, csak éppen másik irányban. Ők sokszor azt gondolják, hogy ami nekik könnyen megy, vagy egyszerűen érthető, az mindenki más számára is biztosan az.Dunning és Kruger kutakodását később mások is követték, amellyel egyrészt megerősítették, hogy ez a jelenség valóban létezik, másrészt feltárták, hogy mennyire különböző területeket is érint. Hogy csak néhányat említsünk: az inkompetens emberek simán túlértékelik magukat a szövegértelmezésben, az orvoslásban, a vezetésben, vagy még az olyan sportokban is, mint a sakk, ahol azért rá kéne jönniük egy-két meccs után, hogy nem ők a Garry Kasparov.Amennyiben általánosítani akarjuk ezt a jelenséget, akkor arra juthatunk, hogy az emberek meglehetősen rosszul értékelik saját magukat. Ebből aztán pedig a gyakorlati életre nézve is praktikus következtetésekkel élhetünk. Semmi értelme például annak, amikor egy HR-es megkérdezi az álláskeresőket, hogy mennyire jók ebben vagy abban. Könnyen lehet ugyanis, hogy egy súlyosan inkompetens ember teljes őszinteséggel állítja majd magáról, hogy vérprofi Excelben, míg a VBA-mágus jelentkező átlagosnak írja le magát. Ráadásul a kutatások pont azt mutatják , hogy minél nehezebb (tehát fontosabb) feladatról van szó, annál erősebb ez a jelenség.A kognitív tudományok, a szociálpszichológia és a viselkedési közgazdaságtan az elmúlt 60 évben egy óriási listáját fedezte fel az efféle kognitív torzításoknak. Ezek többnyire mind megismételhető eredmények ( korábban itt írtunk ennek a nehézségeiről ), vagyis nagyon valószínű, hogy tényleg egy halom zűr van az emberi gondolkodással. Hogy szemléletesen is lássuk mennyi, csak tekintsük át az alábbi gyűjtést:

Az eddig ismert több mint 180 kognitív torzítás négy kategória szerint rendezve. Forrás: Wikipedia

Tehát amikor legközelebb olyan emberrel találjuk szemben magunkat, aki a nyilvánvaló hozzá nem értése ellenére is nagyon határozott, semmiképpen se akadjunk ki. Lássuk be, hogy ez nem más, mint a Dunning-Kruger-hatás, és reménykedjünk benne, hogy tényleg a másik felet érinti.

Jól látszik, hogy nem az inkompetens emberek túlzott önbizalma jelenti az egyetlen problémát, de ennek az okairól már legalább egészen sokat tudunk. A Dunning-Kruger-hatás a többi kognitív torzítással együtt pedig komoly szerepet játszik abban, hogy miként működik a társadalmunk, vagy éppen miként viselkednek a befektetők a pénzügyi piacokon. A teljes képhez ugyanakkor még további kutatásokra lesz szükség mind a pszichológia, mind a viselkedési közgazdaságtan részéről.