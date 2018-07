Miért nem a leggazdagabb országok nyerik a foci-vb-t?

Nagy pénz - nagy foci?

Miért van az, hogy néha egészen apró, és nem kifejezetten gazdag országok is elképesztő teljesítményre képesek a fociban?

Hát nem úgy szól a mondás, hogy kis pénz - kis foci, nagy pénz - nagy foci?

Ma játsszák a labdarúgó-világbajnokság döntőjét Oroszországban, és két igen különböző nemzet mérkőzik meg egymással: Horvátország Franciaországgal. Az esélyek latolgatását meghagynánk a téma szakértőinek, viszont helyette elővennénk egy igen érdekes kérdést:Gondoljunk csak Uruguay példájára, amely egy alig 3,5 milliós ország, és mégis elképesztően tehetséges focistákat adott a világnak. Sőt, maga az ország is meglehetősen erős rekorddal bír a futball történetében. Eközben Kína, amely a világ második legnagyobb gazdasága, most még csak ki sem jutott a világbajnokságra. Sőt, legutóbb még egy rendíkvül kínos eset is történt velük: a háborútól brutálisan felforgatott Szíriától is kikaptak 1-0-ra egy mérkőzésen. Ez annyira kellemetlenül érintette a kínai büszkeséget, hogy a hírek szerint utcai tüntetéseket is eredményezett. Nem csoda, hogy Hszi Csin-ping, a kínai nagyhatalmú elnök rendkívül határozott (és nagyon drága) célokat tűzött ki az ország futballjövőjét illetően.De vehetjük még például az Egyesült Arab Emírségeket, vagy akár Katart is, amely nem mellesleg a világ leggazdagabb országa (vásárlóerőparitáson számolt GDP/fő alapján). Futballban ehhez képest igencsak messze vannak a csúcstól, hiába költöttek dollármilliárdokat európai klubok felvásárlására. Mindez pedig arra utal, hogy a pénz önmagában kevés, ha fociról van szó. A nagy pénz egyáltalán nem biztos, hogy nagy focit is jelent.

A 2018-as labdarúgó-világbajnokság európai selejtező mérkőzésének egyik jelenete Fiume városában. Horvátország-Finnország. Forrás: Shutterstock

Mitől lesz egy ország sikeres focinemzet?

Az ilyen változókból képzett modell az országok foci teljesítményének a 40 százalékát tudja magyarázni. Bár ez bőven hagy még teret a jelenség alaposabb leképezésére, már így is egészen sok dologra enged következtetni.

Mi lehet Horvátország titka?

Az Economist a téma apropóján épített egy statisztikai modellt , amivel pontosan ezt az oly különös témát, a focisiker nemzeti tényezőit érthetjük meg egy fokkal jobban. A segítségével feltárható, hogy milyen sportbeli, illetve gazdasági tényezők játsszák a főszerepet a sikeres futballnemzetté válásban. A vizsgálat során 1990-től vették sorra az összes nemzetközi meccs eredményét, majd pedig azt keresték, hogy az egyes nemzetek közötti gólkülönbségekkel milyen változók mozognak a leginkább együtt.Úgy találták, hogy az országok jövedelmi helyzetén túl, rendkívül erős magyarázó erővel bír, hogy mennyire érdekli az embereket a foci. Ezt olyan módon próbálták megragadni, hogy például mennyi internetes keresés irányul a témára. De ezen felül a FIFA azon becsléseit is elővették, hogy az emberek hány százaléka játssza az adott sportot, illetve hogy mennyi konkurens sport van az adott helyen. Szembetűnő például, hogy míg Kínában a lakosok alig 2 százaléka futballozott 2006-ban, addig Európában vagy Dél-Amerikában minden 14. ember (7%) rugdalt labdát.Jól látszik például, hogy. Míg a modell szerint átlagosan 0,6-os gólkülönbséget kéne elérnünk, addig a valóságban nulla körüli értéket produkáltunk eddig. Ez azt jelenti, hogy a saját jövedelmi helyzetünk, illetve a focihoz való hozzáállásunk alapján érdemben jobban kéne teljesítenünk. Tehát a magyar foci problémáját másban kellene keresni.A modell-alapú becslés egyébként Németországot jelöli meg a (potenciálisan) legsikeresebb focinemzetnek, bár ennek azért olyan túl nagy jelentőséget nem érdemes tulajdonítani. Talán az egész számolgatás legfontosabb tanulsága az, hogy nagy vonalakban látszik, ki teljesít magához képest jól vagy rosszul.A fociba temérdek pénzt öntő arabok és kínaiak például már most is jobbak a modell által becsült helyzetüknél. Vagyis, ha hiszünk az elemzésnek, akkor a sok pénz ellenére sincs igazán potenciál ezekben az országokban, ugyanis a többi kulcsfontosságú tényező még hiányzik náluk.Adódik a kérdés, hogy az idei világbajnokságon kiemelkedően szereplő horvátok vajon minek köszönhetik mindezt. Mégis mitől ilyen sikeresek? A fenti modell erre nyilván nem képes választ adni, ugyanakkor mégis felfedezhetünk egy lehetséges sikertényezőt. A 21st Club nevű futball-tanácsadócég rámutatott, hogy a Balkánról mennyire sok tehetséges játékos igazolt neves csapatokhoz az elmúlt években. Míg például a négymillió lakost számláló Horvátország klubjai nem jutottak eddig igazán messze a nemzetközi bajnokságokban, addig maguk a horvát játékosok igencsak szép (nemzetközi) karriert futottak be.

Horvát szurkolók gyülekeznek Oroszországban az idei világbajnokság alatt. Forrás: Shutterstock

Külön érdekes, hogy akkor, 1998-ban is a franciákkal kerültek szembe a horvátok, csak még nem a döntőben, hanem egy fokkal lejjebb: az elődöntőben. 1998 július 8-án a franciák nyertek 2-1-re. Meglátjuk, hogy így, tíz évvel később vissza tudnak-e vágni a horvátok.

Sokan kerültek olyan neves csapatokhoz, mint a Real Madrid, a Bayern München vagy éppen a Milan. Ezek a játékosok pedig később rendkívül erős nemzeti csapatot tudtak alkotni, amivel már az 1998-as világbajnokságon is kiemelkedően teljesítettek. A jó szereplés pedig még több igazoláshoz vezetett, és

A 2018-as trófea és a hivatalos labda. Forrás: Shutterstock