Mindenki csak állt és nézte, ahogy leszúrják - Vagy valami más történt?

Nem törődünk a másikkal?

Egy csúnya eset

A felháborodás ugyanakkor immár csillapíthatatlan volt, sőt, annyira beégett a New York Times kamujelentése a köztudatba, hogy többen még kutatni is kezdték a jelenséget laboratóriumi körülmények között. Egy neves szerzőpáros, Bibb Latané és John Darley szimulált helyzetekben vizsgálta , hogy egy-egy incidensnél - például, ahol valaki úgy tesz, mintha epilepsziás rohamot kapna - mennyire hajlandóak segíteni az emberek az ottlevők számától függően.

Tényleg ennyire hárítjuk a felelősséget?

A járókelő-effektus azóta hosszú utat járt be, sokan már azzal foglalkoztak, hogy a miértjeit kutassák, meg lehetséges megoldásokat keressenek rá. Magyarországon is gyakran hallani a hétköznapi beszélgetések során erre való utalást, amely nem meglepő, tekintve, hogy még a magyar Wikipédia szócikke is érdemi kritika nélkül írja le ezt a közismert hatást.

Teljes tévedés

A gond a fentiekkel természetesen az, hogy ez a piszchológiában mindeddig tényként kezelt jelenség nagyon valószínű, hogy teljesen téves. Egyszerűen az alapjaival van gond, nem a magyarázatával meg az interpretációjával. Az újabb kutatások ugyanis szinte minden lényeges pontban ellentmondanak neki.

Az eredményeik szerint 10 esetből 9-szer legalább egy ember mindig megpróbált segíteni a bajbajutott embertársán, de igen gyakori volt az is, hogy egyszerre többen keltek egy-egy áldozat segítségére. Sőt, az is kiderült, hogy minél többen vannak jelen az egyes eseteknél, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy valaki segíteni fog. A valóság tehát éppen az ellenkezőjét mutatja annak, mint amit a pszichológusok hittek a járókelő-effektusról.

Rosszul áll a pszichológia szénája, de legalább foglalkoznak vele

Nyilván, kellemetlen a pszichológusok számára, hogy még erről a közismert szociálpszichológiai hatásról is kiderült, tévedés. (Vagy legalábbis nagyon-nagyon valószínű, hogy az.) De másrészről pedig el kell ismerni, hogy a pszichológia élen jár az önvizsgálatban, nagyon sok tudós fordít arra nem kevés időt, hogy a korábbi fontos elméleteket és modelleket letesztelje. Erre a sajnos nem túl elismert feladatra óriási szükség van a tudományos életben, és nem kell szégyellni, ha egy-egy stabilnak gondolt pillér néha kidől. Hiszen így fejlődik csak igazán a világgal - vagy jelen esetben az emberi viselkedéssel - kapcsolatos tudásunk.

Bizonyára mindenki hallott már olyan történetről, hogy valakit a nyílt utcán bántottak, a sok járókelő pedig mit sem törődött vele, nem segített. Ezt a jelenséget hívja a szociálpszichológia(bystander effect). Nagyon népszerű elméletről van szó, azon túl ugyanis, hogy egyetemi pszichológia kurzusokon oktatják, még a hétköznapi gondolkodásunkba is beférkőzött.Valahogy jól passzol a tipikus pesszimista társadalmi szemlélethez, mely szerint a többség csak hárítja a felelősséget, lusták vagyunk csoportban, sőt, kiveszik belőlünk ilyenkor még az empátia is. Egyszóval morálisan is egy nagyon lesújtó képet nyújt rólunk, emberekről, ez a jelenség. De vajon tényleg igaz ez? Valóban kibújunk a segítségnyújtás alól, ha mások között vagyunk?Az egész még az 1960-as évekre nyúlik vissza, amikor egy brutális gyilkosság rázta meg New York egyik nyugodt kis utcáját, Queens-ben. 1964-ben járunk, és egy márciusi napon a 28 éves Kitty Genovese-t halálra késelték nem messze az otthonától. Mivel az áldozat egy fiatal, fehérbőrű hölgy volt, az elkövető pedig egy fekete férfi, ez már önmagában is elég lett volna ahhoz, hogy az akkori - mondjuk ki: rasszista - közhangulatban kígyót-békát kiáltsanak az emberek. De a korabeli újságcikkek szerint itt még valami más is történt. Egy újabb nagyon felháborító dolog.A New York Times úgy számolt be az esetről , hogy Kitty segélykiáltásait legalább 38-an hallották, de csak egy ember próbált meg valamit is tenni. Az újságírók úgy festették le a történteket, hogy a szerencsétlen lány az első szúrás után még elvánszorgott a sarokig, segítségért kiáltott, de senki nem avatkozott közbe. Ilyesmit olvasva, érthető, hogy feldühödtek az emberek.Csakhogy később kiderült, az újságírók nagyon durván csúsztattak, és az az állítás, mely szerint 38 szemtanú volt az esetnél, egyszerűen hazugság volt. Ahogy a későbbi vizsgálatokból kiderült, valójában csak hatan voltak jelen az esetnél, akik közül ketten hívták is a rendőrséget, egy szomszédban lakó idős asszony pedig még próbált is segíteni a súlyosan sérült lánynak. Nyilván, így már másképpen fest a történet, még ha szépnek így sem nevezhető.Arra jutottak, hogy minél többen vannak jelen egy ilyen helyzetben, annál kevésbé cselekszik magától az ember. Míg egyedül még 85 százalékban léptek fel a kísérleti helyzetben, addig csoportban már csak az esetek 31 százalékánál. Ezt a drámai különbséget a kutatópáros a felelősség diffúziójának nevezte el, arra utalva, hogy szerintük csoportosan az emberek kevésbé érzik úgy, hogy nekik kellene lépniük.Az újságok beszámolói később ezzel a kutatási eredménnyel karöltve akkora meggyőzőerővel bírtak, hogy szinte mindenki tényként kezelte innentől fogva a járókelő-effektust. Annak ellenére, hogy aztán más kutatások azért koránt sem pont így mutatták ki ezt a hatást, még ha némelyikük rá is erősített a vélt alapösszefüggésre. A kétkedők viszont nagyon kevesen voltak, talán az embereknek a nemtörődöm társadalomról alkotott képébe túl jól beleillett ez a dolog.A modern kísérletek tanulságai szerint az emberi agy az erőszakos esetekre azonnal, reflexszerűen reagál. Vagyis amikor eldönti, hogy segítsen-e egy bajbajutotton, akkor közel sem annyira fontos az, hogy éppen hány ember van a közelben. De ha számít is, éppen, hogy nem ellenösztönzi a cselekvést.A járókelő-effektusra érdekes módon nem az újabb laboratóriumi kísérletek hozták el a végső csapást, hanem maga a valóság. Pontosabban annak a kutatása. Richard Philpot szerzőtársaival annak járt utána , hogy vajon milyen tanulsággal szolgálnak ezen a téren a biztonsági kamerák felvételei. Az Egyesült Királyságból, Hollandiából és Dél-Afrikából gyűjtöttek összeolyan videófelvételt, ami köztéri vészhelyzeteket és konfliktusokat rögzített.További érdekesség még, hogy a három különböző ország között ebben a tekintetben nincsenek érdemi különbségek. Afrikában és Nyugat-Európában is ugyanolyan segítőkészek voltak az emberek a vészhelyzetekben, vagyis úgy tűnik, hogy ez egy kultúráktól független, emberi ösztön. A kutatók ezen konkrét, valós eseteken alapuló kutatási eredményük alapján megkérdőjelezik, hogy a járókelő-effektusnak van-e bármiféle létjogosultsága a pszichológiában. Szerintük helyette azon kellene gondolkozni, hogy a segítségnyújtás sikere pontosan miken is múlik.Meg kell jegyeznünk, hogy a pszichológia azon tudományterületek közé tartozik, akik igencsak súlyosan érintettek az úgynevezett replikációs válságban. Ez a jelenség arra utal, hogy a területen végzett legnevesebb tanulmányok jelentős részét nem sikerült érdemben megismételni. 2015-ben bombahírként robbant, hogy a pszichológia 100 jelentős tanulmányából pusztán 36 százalékot tudott egy kutatócsoport megerősíteni . Sőt, azokban az esetekben, ahol sikerült is replikálni a tanulmányokat, az eredetileg publikáltnál jóval gyengébb hatásokat találtak. Erről a témáról korábban itt írtunk részletesen: