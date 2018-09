Mit szólnál, ha 3 napos lenne a hétvége?

Mikor lesz már több időnk pihenni?

Így lett kétnapos a hétvége

A teljes szombati nap megnyeréshez persze innentől még igencsak sokat kellett várnia a munkásoknak, és nem mellesleg erőteljes lobbitevékenység is kellett hozzá. Henry Ford, a Ford Motor Company legendás alapítója volt az egyik meghatározó szószólója a dolognak a 20. század elején. Az ő úttörő tevékenysége és a különféle szakszervezetek erős nyomása már elegendőnek bizonyult, hogy engedjen a rendszer, és kialakuljon a 40 órás, 5 napos munkahét. Az, amit máig tartunk.

Pihenés vagy pénz?

A másik fontos szempont pedig az, hogy egy akkora váltással, mint a háromnapos hétvége bevezetése, egészen biztosan jövedelemvisszaesést kéne elszenvednie a dolgozóknak. Egyszerű számolással élve ugye a heti 40 óra helyett már csak 32 volna. Ez azt jelenti, hogy azonos teljesítményhez 25 százalékkal produktívabban kéne dolgoznia a munkásoknak. Plusz egy pihenőnap egészen biztosan nem eredményezne ekkora javulást szinte semelyik szektorban.

Ez se volna ingyen

Magyarországon a nettó átlagfizetés 220 ezer forint körül van. Ez az átlagérték ráadásul erősen torzít, mert a fizetések eloszlása ferde, vagyis a többség ennél kevesebbet keres (a medián és a módusz jóval lejjebb van). Nos, itthon ilyen fizetések mellett kell azon elgondolkoznunk, hogy mennyire érné meg az embereknek az az említett 10-15 százalékos visszaesés. Vagyis plusznaponként a durván 6-8 ezer forintos kiesés (átlagfizetéssel számolva).

Itt a lehetőség: szavazz!

Az alábbi táblázatban most te is szavazhatsz a kérdésről: legyen háromnapos hétvége vagy sem? És ha igen, akkor az mennyit érne meg neked?

John Maynard Keynes, a 20. század talán legnagyobb hatású közgazdásza egyik tanulmányában arról írt, hogy a technológiai fejlődésnek köszönhetően elég lehet majd csak 15 órát dolgoznunk egy héten.. Ezzel úgy tűnik, hogy Keynes kissé félrelőtt. Egyelőre ugyanis semmi jelét nem látjuk, hogy az az egyébként valóban számottevő fejlődés, ami a 20. század második felétől idáig végbement, bármennyire is lerövidítette volna a munkahetünket.Persze ha kellően messziről indítjuk a történetet, akkor azért tényleg látszik egy olyan tendencia, hogy ma kevesebbet dolgozunk, mint az évszázadokkal korábbi sorstársaink. Az ötnapos munkahét nagyjából 100 éves múltra tekint vissza a nyugati világban. De érdekes módon az eddigi változásokat tulajdonképpen egyszer sem a technológiai fejlődés hozta el, hanem az emberek lobbitevékenysége. A vasárnapi pihenőnapot éppenséggel a kereszténységnek köszönhetjük Európában, de a szombatot már jóval nehezebb volt megszerezni.Az ipari forradalom idején igen kemény munkabeosztást erőltettek az emberekre, a gyárigazgatók eleinte nem akartak még csak hallani se a további szabadnapokról. Idővel mégis rájöttek, hogy a több pihenő akár meg is emelheti a munkásaik termelékenységét, amivel végső soron akár még jobban is járhatnak. Emiatt vagy sem, de sokuk valóban változtatni kezdett az alapfelálláson és fél napos szabadnapot adott szombatonként a munkásainak.Hogy pontos dátumot is mondjunk a folyamat lassúságát érzékeltetve: a franciáknál csak 1936-ban foglalták törvénybe a 40 órás munkahetet, míg az USA-ban ehhez egészen 1940-ig kellett várni. És bőven voltak olyan országok, akik ezt még jó ideig nem létpék meg. Az egyik legkirívóbb példát Kínában találjuk, ahol egészen 1995-ig kellett várni, hogy átálljanak az ötnapos munkahétre.Az OECD országokban mára átlagosan nagyjábóldolgoznak az emberek, vagyis a 20. század eleji törekvések mostanra teljesen révbe értek. De akkor adódik a kérdés, hogy mi lenne, ha egy lépéssel tovább mennénk? Összehasonlíthatatlanul képzettebbek és produktívabbak a mai munkások a 30-as évekbeli társaiknál, akkor pedig miért nem illeti meg őket egy kicsit több szabadidő?Nos, ez a kérdés sajnos nem annyira egyszerű. Hiába fejlődött nagyot a világ, nem biztos, hogy ennek a hozadékát pont pihenésre akarja mindenki fordítani. A munkagazdaságtan (ami a közgazdaságtan munkaerőpiaccal foglalkozó területe) elméleti modelljeiben sokszor előkerül, hogy mekkora értéket rendelnek az emberek a szabadidejükhöz, és ez határozza meg a munkakínálatukat (azt hogy mennyit akarnak dolgozni). A szabadidő növekedésével ráadásul csökken a dolog határhaszna, így feltehetően az emberek egy bizonyos szintnél már nem akarnak többet pihenni. Inkább dolgoznak, hogy több pénzük legyen. Ez pedig egy igen fontos szempont ebben a kérdésben.Egy olyan világban, ahol az emberek elvárják, hogy folyamatosan nőjön az életszínvonaluk, egyáltalán nem biztos, hogy annyira értékes a sok szabadidő. Sokan lehetnek, akik számára fontos, hogy részesedjenek az újabbnál újabb, és egyre nagyobb kényelmet nyújtó emberi vívmányokból (modernebb autó, okostelefon, okos tv, és a többi). Ezekhez pedig egyre nagyobb fizetésre van szükségük, vagyis nem engedhetik meg, hogy lehorgonyozzanak egy adott jövedelmi szinten és a további fejlődést már szünnapokra váltsák. Furcsának tűnhet ez a folyamat így kifejtve, de ez egy nagyon lényeges része ennek a kérdésnek.Ilyen esetben a vállalatoknak az azonos teljesítményhez több munkásra volna szüksége, ami egyben magasabb bérköltséggel járna. Ezt ők feltehetően csak a 32 órában dolgozók havi bérének csökkentésével tudnák kigazdálkodni. Már ha egyáltalán meg tudnák oldani a pótlólagos munkaerő beszerzését. Egyszóval egy ilyen lépés nagyvonalú becslésekkel élve az össztermelés visszaeséséhez, és a havi fizetések csökkenéséhez vezetne. Hogy pontosan milyen mértékben, az már nehéz kérdés. A hatékonyabb munkaerő, és a hatékonyságra késztetett munkáltató biztosan sokat segítene a dolgon. De egycsökkenés így is könnyen elképzelhető. Na, már most ki az, aki így is örömmel fogadná a folyamatos hosszúhétvégéket?Franciaországban éppenséggel megszavaztak egy olyan törvénymódosítást, amely szerint egy normál munkahéthez csak 35 munkaóra tartozik. Ehhez képest a franciák a statisztikák szerint átlagban nagyjából 39 órát dolgoznak hetente. Vagyis majdnem annyit, mint az OECD átlag. A többség tehát egyáltalán nem él azzal a lehetőséggel, hogy kevesebbet dolgozzon. Lehet, hogy azért mert fontosabb nekik a jólétük, aminek a záloga nem más, mint a magasabb fizetés.A kérdésre nincs egyértelmű válasz, csak annyi sejthető, hogy az alacsonyabb fizetéssel bíróknak talán jobban fájna egy ilyen általános érvényű változás. Persze zárszóként megjegyeznénk, hogy azért nem feltétlenül ez lehet az egyetlen módja ennek az ötletnek. Külön mérlegelni kéne például, hogy mit okozna egy olyan munkahét, amikor az emberek ugyanúgy 40 órát dolgoznak, azonos fizetést kapnak, csak éppen napi 10 órát húznak le érte.(A cikk megírása során az Economist ezen cikkét forrásként használtuk fel.