Mit vedel a magyar nemzet?

2018.06.03 16:32 A magyarok borzalmasan sokat isznak - Mutatjuk a rangsort

- Sört, bort vagy pálinkát?

- Köszönöm, igen, ebben a sorrendben jöhet

Ha az alkoholizálás sport lenne, akkor Magyarország egy tekintélyes nagyhatalom volna a maga igencsak előkelő fogyasztásával. Na jó, de mi az, amit ennyire szeretünk inni? Amikor külföldi vendégekkel találkozunk, szinte általános, hogy hazánk kapcsán a pálinkát meg a bort emlegetik fel. De vajon tényleg pálinkás és boros nemzet vagyunk?Hazánk földrajzi elhelyezkedését tekintve igen szerencsés, nálunk ugyanis még kiváló borokat lehet termelni, nem úgy, mint innen északabbra. Így aztán komoly kulturális hagyománya is van a hazai borászatnak, noha azért a szakértők ilyenkor mindig kitérnek rá, hogy voltak azért sajnos rossz történelmi idők is. Mármint magyar borkészítés szempontjából. (Meg úgy minden egyéb szempontból is).Ha ránézünk a világ alkoholtérképére, akkor az tárul elénk, hogy főleg ott kimagasló a borfogyasztás, ahol azt remekül lehet készíteni. Kivételek persze akadnak. Adódik hát a kérdés, hogy mi tulajdonképpen hova is tartozunk. Mit isznak a legszívesebben a magyarok? Bort vagy sört?

Forrás: Shutterstock

főleg sört. A statisztikák szerint a fogyasztásunk nagyjából kétharmadát teszi ki a "folyékony kenyér", és ebben érdemi változás az ezredforduló óta nem történt - áll a Magyar Sörgyártók Szövetségének (MSSZ) A válasz érdekes módon az, hogy ma már. A statisztikák szerint a fogyasztásunk nagyjábólteszi ki a "folyékony kenyér", és ebben érdemi változás az ezredforduló óta nem történt - áll a Magyar Sörgyártók Szövetségének (MSSZ) jelentésében

Az adatok szerint tavaly összesen 6,2 millió hektoliter sört adtak el itthon, ami nagyjából 100 ezer hektoliterrel több az előző évhez képest. Vagyis amellett, hogy a sör a legnépszerűbb ital nálunk, még fellendülőben is van az iparága.Egy korábbi elemzés szerint ehhez az elmúlt időszak legnagyobb löketét éppen a pénzügyi válság adta, ugyanis a rosszabb jövedelmi körülmények mind a bor, mind pedig a szeszes italok keresletét visszavetette. De persze nem feltétlenül az alkoholfogyasztás kárára! Helyette inkább az történt, hogy a magyarok szépen átszoktak másra: éppenséggel az olcsóbb sörre. Döntően ugyanis olcsó söröket iszik a magyar. A kimutatások szerint a középkategóriás, illetve a saját márkás italok a kedvenceink:

Klikk a képre!

Forrás: MSSZ 2017-es jelentése

Borzalmasan sokat isznak a magyarok

Meglehetősen kevés a tudományos igényességű kísérlet, illetve feltárt összefüggés arról, hogy mivel lehetne akár csak megközelíteni azt a jól hangzó "kulturált felelős alkoholfogyasztást", amire annyira szeret mindenki hivatkozni. Annyi biztos, hogy egyelőre fényévekre vagyunk tőle: átlagosan több mint havi egy liter tiszta szesz jut minden 15 évesnél idősebb honfitársunkra, amivel a világ élvonalába tartozunk.

Magyarországon is érdemes lenne a döntéshozóknak elgondolkodnia az alkoholhelyzeten, tekintve, hogy mi még a skótoknál is többet iszunk.

A sörgyártók szövetsége az elmúlt években folyamatosan kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartja a "kulturált felelős alkoholfogyasztás" ösztönzését, és hogy sokat is tesznek érte. Vagy legalábbis költenek rá. Az hogy mennyire lehet eredményesen hatni ilyesmivel az emberekre, valójában nem tudja senki. A tények pedig éppenséggel azt mutatják, hogy a magyarok a kelet-európai "hagyományoknak" megfelelően nyakló nélkül isznak. A WHO kutatásai alapján , de igazából azért a nők sem fogják annyira vissza magukat. A fentiek tükrében pedig már azt is kijelenthetjük, hogy főként a söröket gurítjuk lefelé szép sorjában, és ettől egyelőre semmi sem tántorított el minket.A skótoknál, akik hozzánk hasonlóan nagyon szeretik az italt, nemrég "betelt a pohár", és minimumárat szabtak ki az italok alkoholtartalmára. Ezzel a jellemzően olcsó, erős italokat drágították meg, amitől reményeik szerint sokan kijózanodnak majd. A sörök árát ugyanakkor ez nem annyira érintette, ami miatt adódik majd a lehetőség, hogy a drága rövidezés helyett majd többet söröznek. Mindenestre a "berúgás egységköltségét" mindenképpen emelték a lépéssel, ami akár még hatásos is lehet.Egyelőre még nem látni, hogy mire jutnak ezzel az érdekes próbálkozással. A vonatkozó hatástanulmányok mindenesetre azt jelzik előre, hogy érdemben javulhat a közegészségügyi helyzetük. Feltehetően azon fog múlni a dolog, hogy a nagyivó lakosok pontosan mit lépnek a drágulásra.

Képünk csak illusztráció. Forrás: Shutterstock