Mivel foglalkozol? Mutatjuk, mekkora eséllyel veszi el egy robot a munkádat

Amikor elkezdjük a Google-be beírni, hogy elveszik-e a robotok a munkánkat, akkor máris egy algoritmus egészíti ki a mondatunkat. A kérdésre a választ pedig mi mással, mint gépi tanulással, és algoritmusokkal találták meg kutatók 2013-ban. Benedikt Frey és Michael Osborne az Oxfordi Egyetem tudósai arra jutottak, hogy az elkövetkező egy vagy két évtizedben az állások 47 százalékát helyettesíthetik robotok.A dolgot most az OECD egyik kutatása is megerősítette, bár a konkrét százalékok azért némileg másként alakultak. Az általuk vizsgált országokban az állások 14 százaléka rendkívül kitett az automatizációnak (70 százalék esély van rá, hogy robotok fogják csinálni), míg a munkák további 32 százaléka "veszélyeztetett" (50-70 százalék közé teszik, hogy átveszi egy robot).Természetesen nem minden állás van ugyanúgy "veszélyben", és az országok között is nagy különbségeket látni. Szlovákiában például kétszer valószínűbb, hogy robotok miatt rúgják ki az embereket az állásukból, mint Norvégiában. Az egyes foglalkozások szerinti valószínűségeket pedig az alábbi grafikonon tekinthetjük át:

Klikk a képre!

Forrás: The Economist

Ez itt a Portfolio Prof A Portfolio Prof rovatában a napi hírek helyett a tudományos ismeretterjesztésre helyezzük a hangsúlyt. Magyarázó cikkekkel és érdekes történetekkel jövünk, amikkel bemutatjuk a szerintünk leginkább fontos gazdasági, pénzügyi és társadalmi jelenségeket. Ha szereted a tudományt és a közgázt, akkor tarts velünk és

A Portfolio Prof rovatában a napi hírek helyett a tudományos ismeretterjesztésre helyezzük a hangsúlyt. Magyarázó cikkekkel és érdekes történetekkel jövünk, amikkel bemutatjuk a szerintünk leginkább fontos gazdasági, pénzügyi és társadalmi jelenségeket. Ha szereted a tudományt és a közgázt, akkor tarts velünk és küldj egy támogató lájkot a Facebookon.

(Forrás: The Economist