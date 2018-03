Örökre megbélyegezték a közgazdaságtant, mert nem volt rasszista

A lehangoló tudomány

Sivár, vigasztalan, valóban gyászos és kétségbeejtő; amelyet kiváltképpen lehangoló tudománynak nevezhetünk

Mivel érdemelték ki a közgazdászok ezt a beszólást?

Akkoriban nem volt szimpatikus az egyenlőség eszméje

Filantróp barátaim. Az Exeter Hall filantrópiája valóban csodálatos, és az a - nem vidám, hanem szomorú - társadalomtudomány, mely a kereslet-kínálatban találja meg a világegyetem titkát, s a vezetők kötelességét arra egyszerűsíti le, hogy hagyják békén az embereket, szintén csodálatos. Nem vidám tudomány, mondom, nem olyan, mint más tudományok, melyeket ismerünk, nem, inkább sivár, vigasztalan, valóban gyászos és kétségbeejtő; amelyet kiváltképpen lehangoló tudománynak nevezhetünk. E kettőnek, az Exeter Hall filantrópiájának és a lehangoló tudománynak, mely a feketék felszabadítása vagy más hasonló szent ügyek miatt szeretnek egymásba, és kelnek egybe, utódai és sarjai születnek; rejtelmes félkegyelműek, leírhatatlan torzszülöttek, kitekeredett testű szörnyek, melyeket nem látott még a világ!

Volt akkoriban egy lehangoló jóslat is

A népességkutatás gyökerei Thomas Robert Malthus volt az egyik legkorábbi kutatója a népességnövekedésnek és a populációdinamikának, és róla nevezték el az úgynevezett Malthus-modellt. Ez lényegében egy exponenciális növekedést feltételező keretrendszer, amiben a növekedés ütemét malthus-paraméternek is hívják. Az ökológiában azt a felismerést, hogy exponenciális függvények szerint nőnek a populációk, egyesek olyan fontosnak gondolták, hogy egyenesen Newton első törvényéhez hasonlították. Malthus munkássága és gondolatvilága egyébként rendkívül ellentmondásos volt, a jóslatai pedig mára lényegében mind megdőltek.

- így jellemezte a közgazdaságtudományt 1849-ben a skót filozófus, Thomas Carlyle, amit követően a "lehangoló tudomány" () bélyege szó szerint ráégett az egész területre. Máig folyamatosan előkerül a kifejezés, és az újságcikkek címeiben gyakran szinonimaként használják a közgazdaságtannal. Egykor annyira közismert kifejezés is volt, hogy még karikatúrákban is vicceltek vele, hiszen mindenki értette, mire vonatkozik.Itthon a köznyelvben nem annyira terjedt el ez a kifejezés, ami miatt már önmagában is kijárna neki egy általános ismertető. Csakhogy a dolog története valójában rendkívül színes, sőt egyenesen megdöbbentő mai szemmel nézve. Külön csavar az egészben, hogy a közgazdaságtannak ez a derogáló megbélyegzése még ráadásul rosszul is épült be a köztudatba. Akik ismerik is, általában nem ahhoz társítják, amihez kellene. Kezdjük elsőként az igazsággal, és utána rátérünk még a téves szálra is.A kifejezés egy 19. századi röpiratban született, méghozzá egy meglehetősen tüzes társadalmi vita folyamán. A szópár megalkotójáról, Thomas Carlyleről azt kell tudnunk, hogy egy köztiszteletben álló és nagyhatású gondolkodó volt. Foglalkozott matematikával, történelemmel, filozófiával, és rendszeresen írt éles stílusú esszéket is. Ez utóbbira külön felhívnánk a figyelmet, ugyanis tényleg olyannyira nem finomkodott a kijelentéseivel, hogy az mai szemmel olvasva már szinte röhejesnek tűnhet.Carlyle beállítottsága ugyanis igen távol áll a mai világtól: ő teljesen meg volt róla győződve, hogy a feketék (ahogy sok más népcsoport is) alsóbbrendűek a fehérektől. A világ természetes rendjének gondolta a rabszolgatartást, mert szerinte valamivel rá kell kényszeríteni ezeket a lusta embereket (durvábban megfogalmazásában: a "kétlábú marhákat") a munkára. A ma súlyosan rasszistának számító nézetei mögött az húzódik meg, hogy ő egy istentől eredeztethető kasztrendszerben képzelte el a társadalmunkat.Emiatt az ő szemüvegén keresztül nézve a világot, egyszerűen súlyos hibának tűnt a rabszolgatartás eltörlésére tett bármiféle kísérlet. Márpedig az ő korában éppen egy heves társadalmi vita alakult ki erről, és az úgynevezettmozgalom 1833-ban el is érte a célját: a brit parlament eltörölte a rabszolgaságot. Persze az ilyesmi nem megy egyik pillanatról a másikra, és az átmenet egyáltalán nem ment simán, sőt rengetegen ellenálltak a változásnak, ami miatt ez még évtizedekig egy tüzes kérdés maradt.Ez volt az a társadalmi vita, amiben a közgazdászok a rabszolgatartás eltörlése mellett álltak ki. A rasszista hangokkal ellentétben azt állították, hogy az emberek alapvetően egyenlőek. Sőt, azt is nyilatkozták, hogy az afrikai országok azért szegényebbek, mert például az intézményeik fejletlenek, de egyáltalán nem azért mert a feketék inherensen rosszabbak volnának a briteknél. Carlylet ezek a nézetek teljesen felbőszítették, és amikor azt látta, hogy kezdenek teret nyerni az ilyen vélemények, akkor kikelt magából.Ebből született a közgazdaságtan megbélyegzése is, amikor egészen konkrétan a következő gondolatsorokat írta le:(Greskovits Endre fordítása)A sorokból jól kiolvasható, hogy Carlylet mennyire elborzasztotta annak már a gondolata is, hogy a közgazdászok színre léptek az Exeter Hall épületében. Közülük is különösen John Stuart Millnek szánhatta ezt a beszólást, aki egykoron közeli barátja volt, de a vita kiéleződése folytán ellenségekké váltak. Mill, aki a kor egyik legjelentősebb liberális közgazdásza volt, végül maga válaszolt 1850-ben Carlyle levelére. Kifejtette és elmagyarázta, hogy a feketék nem a természetüknél fogva szegényebbek, hanem a válasz az intézményi háttérben rejlik. Azt is kijelentette, hogy Carlyle elképzelése a világról nem az isteni rendet jelenti, hanem csak az erősek gyengék feletti uralmát.Carlyle nem méltatta válaszra Mill levelét, de kinyilatkozásainak egyáltalán nem vetett véget. Sőt, egyre erőszakosabban támadta a "lehangoló tudomány" képviselőit. Ahogy teltek múltak az évek, a vitát eldöntötte a történelem, a britek társadalmi átalakulásban pedig kulcsfontosságú szerepet játszottak a közgazdászok. Valami miatt ugyanakkor mégis velünk maradt ez a közgazdaságtudományra aggatott negatív bélyeg.Ennek az egyik lehetséges oka pedig az, hogy az évek múltával az emberek elfelejtették, honnan is ered a mondás. Így pedig elkezdték valami teljesen máshoz kapcsolni, ami sokkal befogadhatóbb magyarázat volt. Carlyle korában élt ugyanis egy bizonyos Thomas Robert Malthus nevű angol tudós, akinek a munkáját a skót filozófus egyszer szintén lehangolónak titulálta.Malthus pedig szintén foglalkozott közgazdaságtannal (akkoriban ezt egyébként főként politikai gazdaságtannak nevezték), ami látszólag okot is adhatott volna Carlylenek a támadásra. Malthus ráadásul valóban nagyon pesszimista jövőképpel rendelkezett, ugyanis azt gondolta, hogy éhezés vár az emberiségre.1798-ban jelent meg Malthus egyik leghíresebb műve, "Esszé a népesedés elvéről" címmel. Ebben pedig megállapította, hogy az emberiség inkább a minél nagyobb populáció kialakítására hajlamos, mint az életminőségének a javítására. Ráadásul az egyszerű modelljeivel arra jutott, hogy az emberi élethez szükséges javakat lassabban tudjuk előállítani, mint ahogy szaporodunk, ez pedig végső soron az elszegényedésünkhöz és éhezéshez fog vezetni.A köznyelvben pedig éppen erről az egyébként tényleg nagyon lehangoló előrejelzésről terjedt el, hogy a közgazdászok megbélyegzését ihlette. Carlyle tényleg volt, hogy foglalkozott Malthus elméleteivel, de a beszólását nem neki, hanem egyértelműen John Stuart Millnek és társainak szánta. Mégpedig elsősorban azért, mert nem osztották rasszista nézeteit, illetve a társadalmi rendről szóló elképzeléseit.Annak ellenére, hogy a mai közvélemény minden bizonyára Millnek adna igazat a vitájukban, mégis sokan használják a Carlyle által létrehozott negatív bélyeget. Főleg a pénzügyi válságot követően szaporodott el újra a közgazdaságtan szinonimájaként, hiszen akkor csúcsosodtak ki újra a kritikák a területtel kapcsolatban. Nem árt mindenesetre tudni, hogy a szóhasználat eredetileg milyen rasszista vonatkozásban is fogant meg. Akár lehangolónak, akár vidámnak tartjuk a közgazdaságtudományt, annyi biztos, hogy a jó oldalon állt a rabszolgaság kérdésében, amire pedig nagyon is büszkék lehetnek a közgazdászok.