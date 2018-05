Példátlan lépés az italozás ellen - Rövidebb leszel, ha rövidezel

Egy sör nem sör?

Ha alkoholról van szó, akkor a tudományos közösség egyvalamiben teljesen egyetért: aki sokat iszik, az tönkreteszi magát. Amennyiben csak mértékkel teszi, akkor a jelenlegi kutatások szerint nem lesz baja. Sőt, vannak olyan meglepő eredmények is, amelyek szerint a mértékkel fogyasztott alkohol még jobb is mint a teljes absztinencia. Persze jegyezzük azért meg, hogy ezeket a következtetéseket óvatosan kell kezelni, ugyanis többnyire megfigyeléses kutatásokból jöttek ki, ahol a tényleges összefüggéseket nehéz tisztán látni.Az alkohol kizárólagos hatásának a feltárását olyan emberi tényezők nehezítik, mint például a dohányzás, a jövedelmi helyzet vagy éppen a testsúly, amikre ha nem kontrollálnak a kutatók akkor fals eredményeket kapnak. Nagy visszhangja volt például, amikor rájöttek, hogy bizonyos kutatásoknál azért tűnhetett egészségtelennek a nemivás, mert egy csomó korábbi alkoholista, illetve betegség miatt absztinens került az összehasonlított mintába. Nyilván, az ő egészségügyi rekordjuk sokkal rosszabb lett a mérsékelt ivókénál, de ez egy hiteltelen eredmény. Az ugyanakkor sosem kérdőjeleződött meg, hogy a kemény ivászat árt az embernek.Na de mi számít mértéktelen ivásnak? Nehéz a kérdés, hiszen ez függ a testsúlyunktól, a nemünktől, sőt még attól is, hogy ázsiaiak vagy európaiak vagyunk-e. Mindenesetre a briteknél az általános ajánlás úgy szól, hogy. Továbbá azt se egyszerre tegyük, hanem elosztva a hét különböző napjain. Egy alkoholegység (10 ml tiszta alkohol) nagyjából egy kispohárnyi sört jelent. A heti ajánlás tehát napi egy korsó, átlagos alkoholtartalmú sört jelent, de szerencsés, ha tartunk szünnapot.

Klikk a képre!

Ennyi italnak felel meg egy alkoholegység. Ilyenekből ihatunk 14-et egy héten a brit ajánlás szerint. Forrás: Drinkaware.co.uk

Ennél sokkal többet isznak az emberek

Talán nem okozunk nagy meglepetést azzal a kijelentéssel, hogy az emberek általában sehol sem törődnek az ilyen ajánlásokkal. A skótok például átlagosan 40 százalékkal isznak többet a biztonságosnak tekintett mértéknél, ami nem kicsi eltérés. Ráadásul azt is tudjuk, hogy az alkoholfogyasztás döntő részéért a társadalom kisebbik része a felelős: esetükben az arány úgy szól, hogy az italok 80 százalékát az emberek 30 százaléka fogyasztja el (vagyis majdnem Pareto-elv szerint). Ez a fajta mértéktelenség pedig rengeteg alkoholhoz köthető betegséghez, illetve halálhoz vezet. 2016-ban 7327 brit halálát írták az alkohol számlájára, de a skótoknál még a nemzeti átlagnál is kétszer nagyobb volt az ilyen halálozás.

Klikk a képre!

Forrás: Guardian

A skót kormányzat ezért arra szánta el magát, hogy ezen drasztikusan változtasson. Úgy döntöttek, hogy amennyiben a szép szóból nem értenek az emberek, akkor majd az árszabályozásból igen. Azzal az ötlettel álltak elő ugyanis, hogy az alkoholtartalomra minimumárat kell szabni, egészen pontosan 50 pennyt (180 forintot) alkoholegységenként.

Leszámolnak az olcsó felesekkel

Ezzel pedig a korábban olcsón beszerezhető, magas alkoholtartalmú italokat célozták meg. Pontosan azokat, amiket az alkoholproblémával küzdő emberek általában vesznek. Ilyenek például az erős ciderek és a flaskás rövidek. Ez utóbbi italokat mi magyarok csak tüskének vagy féldekásnak szoktuk hívni, és általában nem igazi főzetet tartalmaznak, hanem csak ízesített alkoholt. Május 1-gyel az ilyen italok Skóciában jóval drágábbak lettek.A szabályozás a brit üzletekben árult alkoholok 70 százalékát érinti az Institute for Fiscal Studies (IFS) nevű think tank szerint, vagyis tényleg egy drasztikus lépésről van szó. A skótok egyik kedvence, a fehér cider például közel a duplájára drágult. Az Economist összeszedte , hogy az egyes italok árával (szürke pont) pontosan mit is tett az új minimumár (kék pont):

Klikk a képre!

Forrás: The Economist

Hogy végül tényleg átszoknak-e az emberek az alacsonyabb alkoholtartalmú - immár relatíve olcsóbb - italokra vagy sem, illetve hogy csökken-e az alkoholhoz köthető halálesetek száma, idővel majd kiderül. Ha a skótok ezzel a módszerrel sikeresen kezelik az alkoholprolémáikat, akkor az mintául szolgálhat majd másoknak is. Például nekünk, magyaroknak, akik még náluk is jobban szeretjük az italt.

Ez itt a Portfolio Prof A Portfolio Prof rovatában a napi hírek helyett a tudományos ismeretterjesztésre helyezzük a hangsúlyt. Magyarázó cikkekkel és érdekes történetekkel jövünk, amikkel bemutatjuk a szerintünk leginkább fontos gazdasági, pénzügyi és társadalmi jelenségeket. Ha szereted a tudományt és a közgázt, akkor tarts velünk és

A Portfolio Prof rovatában a napi hírek helyett a tudományos ismeretterjesztésre helyezzük a hangsúlyt. Magyarázó cikkekkel és érdekes történetekkel jövünk, amikkel bemutatjuk a szerintünk leginkább fontos gazdasági, pénzügyi és társadalmi jelenségeket. Ha szereted a tudományt és a közgázt, akkor tarts velünk és küldj egy támogató lájkot a Facebookon.

A dolognak nyilván nem örült mindenki. Főleg az italcégek nem, amit jól mutat, hogy mennyire keményen küzdöttek az életbelépése ellen. Az erről szóló döntés ugyanis már 2012-ben megszületett, de aztán az itallobbi támadási miatt csak mostanra vált érvényessé.Az igazán fontos kérdés persze az, hogy mit ér majd mindez az alkohol csábítása ellen. Hiszen, ha azt látjuk majd, hogy ugyanúgy isznak tovább a skótok, mint eddig, akkor a dolog végül is nem jelentene többet a kiszolgáltatott alkoholfüggők megadóztatásánál. A skót miniszterek persze nem így gondolják. Szerintük az intézkedés hatására négyszázzal kevesebben halnak majd meg évente, illetve nyolcezerrel csökkenhet a kórházzal végződő alkoholos esetek száma. Orvosi körökben szintén üdvözölték a lépést Skóciában, illetve az IFS számításai szerint ezzel a szociális kiadások terén is jelentős megtakarítás keletkezhet.