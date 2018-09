Pistike nem fog lediplomázni, ha elhanyagolja az apukája

Nemzedékről nemzedékre fejlődünk. Vagy mégsem?

Nem esik messze az alma a fájától

Akkor most mérjük meg!

Az apjára üt a gyerek?

Ezzel azonos irányú hatás látszik azzal kapcsolatban is, hogy a szülők mennyi időt töltenek a gyermekükkel. Míg az anyuka időbefektetése szépen javítja a gyermek esélyét a magas iskolázottság elérésére, addig az apukák figyelme egészen látványos változást eredményez.

Az emberek életszínvonala egyre emelkedik a világon, és ez alól csak kevés igazán szerencsétlen országban találunk kivételt. Ez a fejlődés ugyanakkor egyáltalán nem egyenletesen megy végbe, sőt, valójában nagyon sokféle arcot mutat attól függően, hogy hol és milyen társadalmi réteget nézünk. A jövedelmi egyenlőtlenségek növekedésével például egészen könnyen előállhat olyan helyzet, hogy bár az adott ország összeségében növekedést mutat a reáljövedelmek tekintetében, ezt mégis sokan nem érzik.Az Egyesült Államokban különösen látványos mértéket öltött a jövedelmi egyenlőtlenség az 1970-es évektől kezdve. Sokan egyáltalán nem tudnak előre lépni az életükben. Még csak annyira se, hogy azt elmondhassák magukról, legalább a szüleiknél többre vitték (anyagi szempontból). De vajon mi ennek a generációs kudarcnak az oka, és pontosan kiket is érint?A témában végzett kutatások általában azt találták ezen a téren, hogy a szüleink ránk gyakorolt hatása jóval erősebb, mint azt intuitíve gondolnánk. A jól iskolázott szülőknek sokkal nagyobb valószínűséggel lesz szintén magasan képzett gyermeke, ami pedig végső soron jobb fizetéshez is vezet. A kutatások eddig tehát főleg azt mutatták ki , hogy. De vajon mit csinálnak másképpen az ilyen családok? Mi az igazi oka annak, hogy az egyik gyerekből diplomás értelmiségi, a másikból pedig lecsúszott munkanélküli lesz? George-Levi Gayle, Limor Golan, és Mehmet Soytas közgazdászok éppen ezt a különös mechanizmust vizsgálták meg alaposabban. Arra keresték a választ, hogy vajon mi is játszódik le azokban a családokban, ahonnan a sikeres fiatalok kerülnek ki. Kutatásuk fókuszába két tényezőt állítottak: a szülők gyermeknevelésre fordított idejét, illetve a jövedelmi helyzetüket (és így a gyerekekre költött pénzt).A kutatók egy olyan adatbázishoz nyúltak, amely a világon eddig a leghosszabb ideje dokumentálja a háztartások társadalmi-gazdasági helyzetét. Egészen pontosan 1968 óta futnak a felmérések ( Panel Study of Income Dynamics ), amelyek 5000 amerikai családot vizsgálnak különféle (jövedelmi, vagyoni, végzettségi, gyermekvállalási és még sok egyéb) szempontból. A remek adatforrásnak köszönhetően a kutatóknak még a leszűkített mintája is kifejezetten nagyszámú megfigyelést tartalmazott (423 ezer), ami így kellően mély vizsgálatot tett lehetővé.Nyilván mindenkiben motoszkál a kérdés, hogy mégis hogyan lehet egyáltalán a gyerekekre szánt időt megmérni. Honnan jönnek az ilyen megfigyelések? A válasz pedig az, hogy természetesen az ilyet közvetlenül nem igazán lehet megmérni, de némi kreativitással mégis megbecsülhető. A kutatók a házimunkával töltött időből indultak ki (amire közvetlenül rákérdeznek a felmérésekben), azt nézve, hogy az miként tér el a gyerekes és a gyermektelen családok között. Így némi trükközéssel három fő kategóriát képezhetünk arról, hogy a szülők mennyi időt szánnak a gyermekeikre: keveset, közepeset, vagy éppen sokat. Ezek a besorolások pedig már elegendőek ahhoz, hogy némi statisztikai vizsgálódásba kezdjünk.A regressziós modell meghatározására, illetve az okozati szálak elkülönítésének kihívásaira, most nem térnénk ki (a kvantitatív megoldások iránt érdeklődők ezt megtalálják az idézett tanulmány 3.1-es fejezetében ). Lássuk inkább, hogy mi is jött ki a regressziók futtatásából. Először is, megerősítést nyert, hogy a szülők iskolázottsága tényleg kihat a gyermekekre. Minden releváns tényezőre kontrollálva azt találták, hogy amennyiben az anyuka elvégzett egy főiskolát (pontosabban szólva egy bachelort), akkor ezzel a tulajdonságával már jelentősen megnövelte a gyermeke diplomázási esélyét. Itt kifejezetten érdekes eredmény, hogy az apuka végzettsége még fontosabbnak bizonyult, vagyis még jobban megnövelte annak a valószínűségét, hogy a gyerek is diplomás lesz.Nézzünk most egy számszerű példát! Egy olyan családban, ahol a szülők még az érettségit sem szerezték meg, egy lánynak pusztánesélye van a diplomaszerzésre, amennyiben az apuka az átlagnál kevésbé figyel rá oda (az anyuka pedig a mintaátlagnak megfelelően viselkedik). Egy ilyen felállásban pusztán azzal, hogy az apuka elkezd (átlagosan) odafigyelni a lányára, hirtelenugrik a diploma esélye.

A négy ábrán azt látjuk, hogy adott iskolázottságú szülők gyermekei milyen valószínűséggel, meddig jutnak a tanulmányaikban akkor, ha az apuka átlagos (sárga színű oszlopok) vagy átlag alatti (kék színű oszlopok) időt fordít a gyermeknevelésre. Forrás: Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 2018 harmadik negyedévi kiadás.

Az eredményeket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a gyermekekre szánt idő, és nem pedig a pénz, a kritikus tényező a családoknál. A két szülő odafigyelésén és törődésén nagyban múlhat, hogy később milyen pályát fut be a gyermekük. A gyermeknevelésben pedig látványos szerepe lehet az apáknak, akik oda nem figyelése óriási károkat okozhat. Mindebből nagyon lényeges tanulságokat vonhatunk le arról, hogy milyen lehet egy ideális családmodell. Leginkább ugyanis arra utalnak ezek a nagymintás eredmények, hogy nem éppen szerencsés kizárólag a női szerepekre szűkíteni a gyermeknevelést.

Mindez ráadásul a legtöbb családtípusnál megfigyelhető, ami azt jelenti, hogya tanulság: az apai szerep nagyon fontos a korai gyermeknevelésben. Érdekes módon ebben a kutatásban a családi anyagiak szerepét nem találták statisztikailag szignifikánsnak. Vagyis a gyermekekre költött pénznek úgy tűnik, hogy nincs igazi hatása. Legalábbis ebből a vizsgálatból ez jött ki. Maguk a kutatók is megjegyzik, hogy itt kifejezetten a kisgyermekkor alatt végbement hatásokat nézték, ezért lehet, hogy a pénz szerepe később (idősebb korban) még megjelenik.