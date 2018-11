Politikusok döntik el, hogy mennyi pénzt ér az életed

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Még nem késő jelentkezni, itt: ÁTTEKINTÉS

Drágán add az életed

1. Ha több pénzt fordítunk az egészségügy fejlesztésére, akkor kevesebben halnak meg.

Az eredményeik szerint a jobb egészségügyi ellátásnak köszönhetően 20 százalékkal kevesebben haltak meg, ami igencsak látványos különbség ebben a korcsoportban. Egyszóval, ha több pénzért több szolgáltatást kapnak az emberek, akkor bizony nagyobb eséllyel is élnek túl. Talán annyira nem is meglepő ez az eredmény, az viszont nagyon fontos, hogy ez egy empirikus bizonyíték erre az összefüggésre.

Még drágább az életed

2. Ha biztonságosabb utakat építünk, akkor kevesebb a halálos baleset.

Az eredményeik pedig magukért beszélnek: évente alig három svéd hal meg az utaikon 100 ezer lakosra vetítve, ami nagyjából a fele az uniós átlagnak és a negyede az amerikainak. Egyszóval a nagyobb pénzügyi ráfordítás, illetve a téma sokkal komolyabban vétele, egyértelműen meghozta a gyümölcsét.

Az élet mindig drága

Legdrágább az életed

A közélet ugyanakkor sokhelyütt a világban még egyáltalán nem támaszkodik ezekre a munkákra. Azzal pedig, hogy nem vesz tudomást ezekről a döntési helyzetekről, még ugyanúgy döntenek az emberélet értékéről. Csak legfeljebb nem is tudnak róla, ami sokkal rosszabb.

A legdrágább az emberélet - hangzik gyakran a mondás, de vannak, akik egyenesen úgy fogalmaznak, hogy az emberélet felbecsülhetetlen. Sokak számára felháborító lehet már pusztán az a kérdés is, hogy vajon mennyit ér az életünk. Márpedig akár helyes ilyet kérdezni, akár nem, a válasz egyszerűen megkerülhetetlen. Sőt, valójában folyamatosan meg is válaszoljuk ezt a kérdést a mindennapok során. Leginkább persze nem mi, átlagemberek, hanem a döntéshozó politikusok.Hogy pontosan miként is, ahhoz tekintsünk most át két igen szemléletes esetet.Természetesen nem a levegőbe beszélünk, ezért lássunk erre egy empirikus bizonyítékot! David Card, Carlos Dobkin és Nicole Maestas közgazdászok a The Quarterly Journal of Economics című neves szaklapban jelentettek meg erről egy igen látványos eredményt. Azt vizsgálták, hogy pontosan mekkora hatása van a szélesebb körű egészségügyi ellátásnak az emberek túlélési esélyeire nézve.A tanulmányuk az Egyesült Államok helyzetét vizsgálta, ahol a 65 év felettiek számára hirtelen elérhetővé válik egy egészségbiztosítás (Medicare), amellyel széleskörű ellátáshoz juthatnak. A kutatás feltevése szerint a majdnem 65 éves és a már éppen 65 év feletti emberek csoportja között az egészségi állapotuk tekintetében nincs érdemi különbség (kellően nagy minta esetén), így a megfigyelt halálozási rátájuk különbségét egyértelműen az egészségbiztosítás megléte, illetve másik oldalról nézve annak hiánya kell, hogy okozza.Ráadásul ebből már egyenesen következik az az állítás is, hogy az egészségügyre költött állami források konkrét emberéletekre fordíthatók át. Ez alapján továbbá kiszámíthatóvá válik az is, hogy a nagyobb egészségügyi ráfordítás (a szélesebb körű ellátással) nagyjából mennyi emberéletet menthet meg ebben a helyzetben. Ha egy állam nem hajlandó erre költeni, akkor tulajdonképpen azt állítja, hogy számára nem ér annyit az emberélet.Ráadásul nem ez az egyetlen terület, ahol az emberélet pénzügyi értékéről hozott döntés látványosan kibukik. Mondunk egy második példát is:Ismét egy olyan állítás ez, amiről nem nehéz elképzelni, hogy igaz lehet. De szerencsére van is egy remek esettanulmány, ami tökéletesen passzol ide: a svéd példa . Svédországban ugyanis évekkel ezelőtt a parlament törvénybe foglalta, hogy mindent meg kell tenniük a halálos közúti balesetek elkerülése érdekében. Így aztán pénzt nem kímélve olyan utakat fejlesztettek, amelyek a világon a legbiztonságosabbnak számítanak. Ez a nagyobb ráfordítás mellett egyben azzal is járt, hogy sokszor a sebességet és a közlekedés hatékonyságát is visszafogták a nagyobb biztonság érdekében.Ez a két példa jól szemlélteti, hogy bizony az állam akarva akaratlanul is dönt arról, hogy mennyit ér számára az emberélet. Minden olyan esetben, ahol egy beruházás vagy egy törvényi szabályozás kihat az emberi élet biztonságára, ott bizony emberéletről döntenek. A kockázati valószínűségek ugyanis makroszinten konkrét emberéletekként jelennek meg. A nagyobb közúti kockázat, vagy a rosszabb egészségügyi ellátás bizonyítottan több halálhoz vezet.Ez egy olyan téma, ami ritkán kerül elő a közéleti diskurzusban, annak ellenére, hogy politikailag meglehetősen kényesnek tűnik. Mindez pedig talán azért lehet, mert sokak számára egyrészt homályosak az olyan összefüggések, mint amikre fentebb utaltunk, másrészről pedig tabunak számít a téma.A politika számára pedig különösen kínos lenne egy olyan jelentés, ami kiszámolja, hogy mennyi ember hal meg pusztán azért, mert nem elég színvonalas az egészségügyi ellátás, vagy mert például nem elég biztonságosak az utak.A közgazdasági szakirodalom egyébként eddig sem félt hozzányúlni ehhez a témához, és sok olyan munka született, amely megpróbál egyensúlyozni az ilyen kérdésekben. El kell ismernünk ugyanis, hogy az emberéletről való döntések egyszerűen megkerülhetetlenek. Meg kell húznunk valahol a határt, hogy mennyi erőfeszítést ésszerű egyes területeken tenni, hiszen nyilvánvaló, hogy az erőforrásaink korlátosak. Sőt, az is bizonyos, hogy ezeket a korlátos erőforrásokat a lehető leghatékonyabban volna érdemes beosztani.Akármilyen szívszorító is tehát, dönteni kell az ilyen kérdésekben, és ez mindenképpen a politikára hárul. A téma súlya viszont megköveteli, hogy a lehető legjobb keretrendszert dolgozzuk ki rá és ahhoz szorosan tartsuk magunkat. A közgazdaságtudomány, mint a korlátos erőforrások beosztásával foglalkozó terület, meg is tette a magáét, és több keretrendszer is előállt már ezen a téren. Hogy csak néhányat említsünk, lásd például Arthur (1981) Rosen (1988) vagy Murphy és Topel (2006) vonatkozó tanulmányait.