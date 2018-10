Teljesen felkészületlenek vagyunk a válságra és ezért sokkal jobban fájhat

Aggasztó jelek

Biztosan lesz még válság

Erre a tekintélyes közgazdászok azt szokták mondani, hogy igazából a közgazdaságtudomány nem is a bajok előrejelzésére jó, hanem azok kezelésére. Ebben pedig van is valami. A legutóbbi globális felfordulást valóban látványosan jobban kezelték a központi kormányzatok, mint ahogy tették ezt a 20. század során bármikor. Ennek pedig az az oka, hogy mára jobban értjük a nemzetgazdasági ágak és a pénzügyi szféra közötti összefüggéseket, és így azonosítani tudjuk egy válság terjedési csatornáit. Sőt, azt is jobban értjük, hogy miként lehet a gazdaságot stimulálni egy olyan lefordulás után, mint amit például 2009-ben láttunk.

Elfogyott a puskapor

A helyzet pedig az, hogy ezeket a tartalékokat máig nem sikerült érdemben visszaépítenünk. A nagy gazdaságok közül egyedül az USA jutott el odáig, hogy rálépjen a normalizálódó monetáris politika útjára, de fiskális téren ők sem nyerték vissza a korábbi mozgásterüket. Eközben az EKB még mindig nagyon messze van attól, hogy hozzányúljon a kamatokhoz, Japán pedig szintén ebben a cipőben jár. Ráadásul Kína nemrég éppen csak rálépett a monetáris lazítás útjára, mert gyengülni látta a gazdaságát.

Ideje lenne felkészülni

Szerencsére a legutóbbi nagy gazdasági válságot követően jóval ellenállóbbá váltak a bankok, szigorodott a szabályozásuk és sokat fejlődött a belső kockázatkezelési gyakorlatuk is. Csakhogy ezek mellett is jöhet egy olyan esemény, ami még ezt az ellenállóbb rendszert is kikezdi. Előre látni nem tudjuk, ezért csak reménykedhetünk benne, hogy még nem most jön az újabb nagy felfordulás.

Szereted a tudományt és a közgázt? Akkor ez a rovat pont neked való.

Sok olyan aggasztó jelet látni ma a világban , amik akár a következő nagy gazdasági válság szikráját is adhatják. Hogy ezt éppen egy Kína-Amerika között eldurvuló kereskedelmi háború indítja majd el, vagy az emelkedő dollárhozamok miatt megrogyó feltörekvő piacok , egyelőre nem lehet tudni. A makroökonómia előrejelzési eszköztára bár nagyon gazdag, a válságokat mégsem lehet velük megbízhatóan előrejelezni.Vannak persze elemzőházak, akik próbálkoznak ilyesmivel, ahogy nemrég például a JP Morgan berkeiből hallhattuk, hogy Amerikában 2 éven belül recesszió lesz szerintük. De ezt azért ne vegyük készpénznek, mert egyáltalán nincs konszenzus ebben sem a piacon, sem pedig akadémiai körökben. Természetesen a dolog azért nem is kizárható, elvégre a történelem azt tanítja nekünk, hogy a gazdaság ciklikusan ingadozik, a bankok pedig időnként csődbe mennek.Tulajdonképpen. A jelenlegi makroökonómiai modellekkel pedig szinte az is biztosra vehető, hogy ezt nem fogjuk évekkel előre látni. Legfeljebb a válság évében vesszük majd észre, hogy az előrejelzési pályák mennyire drámaian lekonyultak az új adatfrissítésekkel. Tíz évvel ezelőtt is pontosan ez történt, noha sokan még csak a recesszióban sem voltak biztosak.Van ugyanakkor ma egy óriási probléma ezen a téren: mégpedig, hogy Amikor tíz évvel ezelőtt beütött a válság , akkor a világ meghatározó jegybankjai nullára vágták az irányadó kamataikat. Sőt, ezen felül mennyiségi lazítást is csináltak, hogy a gazdaságban fellelhető kamatszintet minél szélesebb körben tudják lejjebb szorítani. Eközben sokhelyütt a központi kormányzat az adófizetők pénzéből bankokat mentett meg, hogy visszaállítsa a bizalmat, ami nélkül nem működik a pénzügyi rendszerünk az erős összefonódásai miatt.Mindezek a beavatkozások, az egyéb fiskális intézkedésekkel karöltve, az államadósságok megemelkedéséhez vezetett. Tehát oda juttatott minket a legutóbbi nagy válság, hogy. Egyszóval a válságra adott válasz igencsak megviselte a világot, és nagyon sok puskaport elhasználtunk a leküzdésére.Mi lesz akkor, ha ebben a helyzetben éri a világot egy újabb válság? Az amerikai Fed tipikusan(kumulált) kamatvágással reagált a korábbi nagy felfordulásokra, ma tehát közel sem lesz ennyi mozgástere. A többi nagy jegybank pedig még nála is sokkalta rosszabb helyzetben van. Persze gondolhatjuk, hogy majd egy újabb mennyiségi lazítási programba kezdenek, de valójában annak sem garantált a sikere. Ráadásul az eurózónában az EKB legfeljebb a 33 százalékát veheti meg egy ország adósságának.A fejlett világ fiskális politikáját eközben főleg a magas adósságállomány tartja sakkban, és a nem kevésbé súlyos politikai akadályok. Különösen Európában, ahol a fiskálisan prudens országok (mint például Németország) egyszerűen utálják, ha mások túl sokat költenek, mert attól tartanak, hogy végül nekik kell állni a cechet. Így aztán az öreg kontinensen a fiskális lazítás egy nagyon problémás és nehezen bevethető eszköznek tűnik. Ha válságkezelésre kerülne sor, ez biztos, hogy nagyban megnehezítené a helyzetünket.Ezeken a jól ismert eszközökön túl pedig már tényleg csak a nagyon vad megoldásokat találjuk. Ha sem a jegybankok, sem pedig a költségvetés nem tud ilyen formán lazítani, akkor vagy fájdalmasan mélyre hatol a legközelebbi válság, vagy pedig valami teljesen új dologgal kell előállni. Akadémiai körökben sokat gondolkoznak az ilyen szorult helyzetek megoldásán, és nem vagyunk híján az ötleteknek sem (például annak, hogy egész egyszerűen adjunk pénzt az embereknek, ezáltal is élénkítve a fogyasztást). Csakhogy annak az esélye, hogy egy újabb válság közepette hirtelen befogadja az ilyen kipróbálatlan ötleteket a széthúzó politika, szinte nullának vehető.Azzal a helyzettel állunk tehát szemben, hogy amennyiben hirtelen átfordulna a világgazdaság, akkor bizony óriási bajban lennénk. Nem kizárt, hogy a szűk mozgásterünk miatt még a 2008-asnál is súlyosabb recesszióba kerülne a világ. Ideje lenne tehát a politikának már most kigondolnia, miként is kezelné a következő válságot. Szabad kezet engedne a nem konvencionális jegybanki ötleteknek? Vagy hajlandó lesz elengedni a költségvetést és az államadósságot? Nálunk, az Európai Unióban, különösen nehéz dűlőre jutni ezekben a kérdésekben, ami éppenséggel nem kecsegtet semmi jóval.