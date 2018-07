Végre megvan a módszer, amivel előre lehetett volna látni Trump győzelmét

Ezt nem látták jönni

A Nate Silver vezette híres FiveThirtyEight például alig 29 százalékos valószínűséget adott Trump győzelmének, de voltak, akik még ennél is jobban elvetették a sulykot. Ha a tévedések okát nagyon tömören, és nyersen akarjuk megfogalmazni, akkor a következő a helyzet: hulladék adatokból csak hulladék jöhet ki.

Előre láthatták volna Donald Trump győzelmét

Meg kell hagyni, hogy ezzel az idézett módszerrel kifejezetten lenyűgöző eredményeket produkáltak a kutatók: egészen pontosan 51-ből 50 körzetben (50 állam plusz Washington) helyesen jelezték előre a 2016-os elnökválasztás kimenetelét. Egyszóval ezzel valóban előre láthattuk volna Donald Trump győzelmét.

A választási előrejelzések mindig óriási érdeklődésre tartottak számot a történelem során, a dolog tudományos módszere ennek ellenére mégis nagyon lassan fejlődött ki . Sőt, igazából máig tart ez a fejlődés, amit leginkább a kisebb-nagyobb félrelövések motiválnak. Ilyen volt például Donald Trump amerikai elnök váratlan megválasztása, vagy akár a brexit.Annyit azért leszögeznénk, hogy valójában nincs akkora válságban a politikai előrejelzés, mint amire a fenti események visszhangja alapján gondolhatnánk. Mi, magyarok ráadásul különösen bizalmatlanok vagyunk a politikai felmérésekkel szemben, pedig nálunk még csak nem is voltak akkora tévesztések az elmúlt választások során . De térjünk vissza a nemzetközi, nagy port kavaró eseményekre, mint amilyen Trump megválasztása is volt.Az amerikai elnökválasztás kapcsán annyit mindenki jól látott előre, hogy Hillary Clinton az országosan népszerűbb jelölt. Amit viszont nagyon elnéztek, hogy az egyes államokban miként alakul a jelöltek népszerűsége. Az elektori rendszer miatt ugyanis ez utóbbi a döntő kérdés az Egyesült Államokban. Sok előrejelző azon csúszott el, hogy öt kulcsfontosságú államban rosszul becsült, és így tévesen hitte azt, hogy Clinton győzelme valószínűbb.Egy kicsit másként fogalmazva: bármilyen szuper és szofisztikált modellt is épít valaki,. Márpedig az egyes államokban végzett közvéleménykutatások meglehetősen rosszak voltak (az országos egyébként már nem). Így amikor azt modellezték a tudósok, hogy milyen forgatókönyvek lehetségesek, akkor már eleve rossz volt a kiindulási pont.Erre a súlyos problémára pedig két megoldás lehetséges: vagy sokkal jobb minőségű felméréseket kellene végezni az egyes területeken, vagy pedig valami más módszerrel kéne áthidalni az egész akadályt. Ez utóbbit választotta három tudós a témában megjelent tanulmányukban: Chad Kiewiet de Jonge, Gary Langer és Sofi Sinozich azzal álltak elő , hogy ők inkább becslésekkel váltják ki az államszintű felméréseket Amerikában.A használt módszerük igazából egyaltalán nem újkeletű, de a produkált eredményeik mégis magukért beszélnek. Az egész ötlet abból indul ki, hogy a választói viselkedés szempontjából erősebb törésvonalak látszanak a demográfiai különbségek mentén, mint az alapján, hogy ki hol lakik. Vagyis ha jól fel tudjuk mérni, hogy az egyes demográfiai tulajdonságok milyen választói viselkedéssel párosulnak, akkor a népszámlálási adatokból visszabecsülhető, hogy melyik területen hogyan szavaznak majd az emberek.Csak hogy egy szemléletes példát mondjunk erre: felmérjük, hogy a fehérbőrű, egyetemet végzett, jól kereső, fiatal nők kire szavaznak úgy általában, majd pedig a regionális becslésekben arra támaszkodunk, hogy ők éppenséggel hol élnek. Mindezt persze a többi tulajdonságra is el kell végezni, hogy minél teljesebb képet kapjunk. Tudományosan szólva: többváltozós regressziókat kell futtatni, utólagos rétegzéssel - és pontosan ezt tették az idézett tanulmányban is.Ezek a statisztikai megoldások régóta ismertek, de érdekes módon csak most került reflektorfénybe, hogy ezzel egészen jó eredményeket lehet elérni. Az egész feltétele persze, hogy a vonatkozó felmérések jók legyenek, vagyis, hogy jól mutassák a demográfiai különbségek mentén húzódó politikai törésvonalakat. Ezen felül természetesen az is kell még a dologhoz, hogy a népszámlálási adatok is rendben legyenek. Vagyis a felmérések nyűgjétől természetesen ebben a modellezési keretben sem lehet megszabadulni. De hát a politikai előrejelzések világa már csak ilyen.Persze azért jegyezzünk itt meg egy-két dolgot. Egyrészt, hogy előzetesen igazából kevesen tudták, hogy a demográfiai törésvonalak (például az iskolázottság terén) mennyire erősek lesznek ezen a választáson. Másrészt pedig megjegyzendő, hogy a korábbi évek választásain már közel sem szuperál ennyire erősen a modell. Ez pedig arra utal, hogy azért ez a módszer sem mindenható. Végső soron majd az újabb éles teszteken dőlhet el az egész sorsa.