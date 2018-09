Vérfagyasztó igazság: 56 millió gyerek fog meghalni gyógyítható betegségekben

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Persze a történethez azért az is hozzá tartozik, hogy korábban még ennél is sokkal rosszabb volt a helyzet. A világ második legnépesebb országában, Indiában (ma már több mint 1,2 milliárdan vannak) a 70-es években született gyermekek közül 5-ből 1 sosem ünnepelhette meg az 5. születésnapját. Igen, 1000 szülésre nagyjából 200 gyermekhalál jutott.

Az elmúlt évtizedek során rengeteget fejlődött a világ, és ennek köszönhetően a gyermekhalandóság is jelentősen csökkent. De jó ha tudjuk, nagyon messze vagyunk még az ideális állapottól. Már ha egy ilyen kérdésben lehet egyáltalán ilyet mondani. Mindenestre az ENSZ azt szeretné elérni, hogy 2030-ig a világ országai szorítsák 25 alá az 1000 születésre jutó gyermekhalálozást. Sajnos jelenlegország van, akik nem teljesítik ezt, és közülükfeltehetően nem is éri majd el ezt a célt addig.Azóta nagyon komoly fejlődésen ment keresztül India, és felzárkózott a világátlaghoz. De ez a világátlag még most sem annyira megnyugtató: nagyjából 40 körül alakul. Ez tízszer annyi, mint ami Magyarországon van. Az ezer születésre jutó gyermekhalálozások alakulását az alábbi ábrán mutatjuk:

1000 születésre jutó 5 éves kor alatti gyermekhalálozások száma a világ különböző pontjain. Magyarország a világátlag tizedével bír, míg Fekete-Afrika máig nagyon el van maradva. Forrás: World Bank

Persze meg lehet azért ezt a jelenséget fogalmazni úgy is, hogy mekkorát fejlődtünk, és igazából sokkal rosszabb is lehetne minden. A Világbank és az ENSZ egyik jelentésében úgy számoltak, hogy az elmúlt három évtizedben végbement fejlődésnek hála 100 millió gyermekkel több van ma életben. Ez szép szám, de azért még nagyon sok a teendő, hogy az a bevezetőben említett 56 millió gyermek is esélyt kaphasson.

Az egészben talán az a leginkább lesújtó, hogy a magas gyermekhalálozás döntően gyógyítható betegségekhez köthető. Olyanokhoz, mint a tüdőgyulladás, a hasmenés vagy a malária. Sok szegény ország van, akik még az elmaradottságukhoz képest is keveset tesznek ez ellen. Ilyenek például Fekete Afrika országai, akik a legnagyobb arányban (50%-os részarány) érintettek a gyermekhalandóságban. Ott, ha öt évvel ezelőtt született 13 csecsemő, akkor közülük egy gyermek ma már biztosan nincs köztünk.