Hangvezérléses WC-t építhet az autójába az egyik kínai autógyártó

A délnyugat-kínai Csungkingban székelő cég április 10-én nyújtotta be a szabadalmi dokumentációt. A mérnökök megfogalmazása szerint a megoldás célja, hogy "kielégítse a felhasználók szükségleteit hosszú utazások, kempingezés vagy autóban való tartózkodás során". A Seres egyelőre nem jelentett be egyetlen olyan modellt sem, amelybe ténylegesen beépítenék a toalettet. Emiatt korántsem biztos, hogy a szabadalomból valaha sorozatgyártásba kerülő termék lesz.

A szabadalmi leírás szerint a toalett az utasülés aljából csúszik elő kézi mozdulattal vagy hangvezérléssel.

A rendszerhez egy ventilátor és egy szellőzőcső is tartozik, amelyek a szagokat az utastéren kívülre vezetik. A hulladékot egy kézzel üríthető tartály gyűjti. A berendezés egy forgó fűtőelemmel is rendelkezik, amely elpárologtatja a vizeletet, a szilárd hulladékot pedig kiszárítja. Amikor nincs használatban, a toalett az ülés alá rejtve is elfér, így nem foglal extra helyet az autóban.

A járműbe épített toalett ritkaságnak számít, és leginkább távolsági autóbuszokban fordul elő, de személyautók esetében sem teljesen példátlan. Az 1950-es években például egy Rolls-Royce Silver Wraith különleges változatába televíziót és az utasülés alá rejtett toalettet is beépítettek.

A Seres és leányvállalata, az Aito főként elektromos szabadidő-autók gyártásáról ismert. Modelljeik többségét a kínai piacon értékesítik, de a vállalat már Európában, a Közel-Keleten és Afrikában is terjeszkedik. A szokatlan extra jól illeszkedik a kínai elektromosautó-piac trendjébe. A gyártók itt egyre különlegesebb felszereltségekkel, például masszázsülésekkel, karaoke-rendszerekkel és beépített hűtőszekrénnyel próbálnak kitűnni a rendkívül éles versenyből.

A több tucat szereplővel zsúfolt kínai elektromosautó-piacon jelenleg kíméletlen árháború zajlik, amely számos vállalat profitját felemészti. A Seres egyike azon kevés kínai gyártónak, amely a piacvezető BYD-hoz hasonlóan nyereségesen tud működni. Mindeközben az elemzők egyre többször figyelmeztetnek arra, hogy a kínai elektromosautó-cégek jelentős része a csőd szélén áll.

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images