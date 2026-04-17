LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Hangvezérléses WC-t építhet az autójába az egyik kínai autógyártó
Hangvezérléses WC-t építhet az autójába az egyik kínai autógyártó

A kínai Seres autógyártó szabadalmat kapott egy járműbe épített toalettre. A fejlesztés az utasülés alól húzható ki, és hosszú utazások vagy kempingezés során teheti kényelmesebbé az autóban tartózkodást - írta a BBC. A lépés egyben arra is rávilágít, hogy a gyártóknak egyre különlegesebb újításokkal kell kitűnniük az éles verseny jellemezte kínai autópiacon.
A délnyugat-kínai Csungkingban székelő cég április 10-én nyújtotta be a szabadalmi dokumentációt. A mérnökök megfogalmazása szerint a megoldás célja, hogy "kielégítse a felhasználók szükségleteit hosszú utazások, kempingezés vagy autóban való tartózkodás során". A Seres egyelőre nem jelentett be egyetlen olyan modellt sem, amelybe ténylegesen beépítenék a toalettet. Emiatt korántsem biztos, hogy a szabadalomból valaha sorozatgyártásba kerülő termék lesz.

A szabadalmi leírás szerint a toalett az utasülés aljából csúszik elő kézi mozdulattal vagy hangvezérléssel.

A rendszerhez egy ventilátor és egy szellőzőcső is tartozik, amelyek a szagokat az utastéren kívülre vezetik. A hulladékot egy kézzel üríthető tartály gyűjti. A berendezés egy forgó fűtőelemmel is rendelkezik, amely elpárologtatja a vizeletet, a szilárd hulladékot pedig kiszárítja. Amikor nincs használatban, a toalett az ülés alá rejtve is elfér, így nem foglal extra helyet az autóban.

A járműbe épített toalett ritkaságnak számít, és leginkább távolsági autóbuszokban fordul elő, de személyautók esetében sem teljesen példátlan. Az 1950-es években például egy Rolls-Royce Silver Wraith különleges változatába televíziót és az utasülés alá rejtett toalettet is beépítettek.

A Seres és leányvállalata, az Aito főként elektromos szabadidő-autók gyártásáról ismert. Modelljeik többségét a kínai piacon értékesítik, de a vállalat már Európában, a Közel-Keleten és Afrikában is terjeszkedik. A szokatlan extra jól illeszkedik a kínai elektromosautó-piac trendjébe. A gyártók itt egyre különlegesebb felszereltségekkel, például masszázsülésekkel, karaoke-rendszerekkel és beépített hűtőszekrénnyel próbálnak kitűnni a rendkívül éles versenyből.

A több tucat szereplővel zsúfolt kínai elektromosautó-piacon jelenleg kíméletlen árháború zajlik, amely számos vállalat profitját felemészti. A Seres egyike azon kevés kínai gyártónak, amely a piacvezető BYD-hoz hasonlóan nyereségesen tud működni. Mindeközben az elemzők egyre többször figyelmeztetnek arra, hogy a kínai elektromosautó-cégek jelentős része a csőd szélén áll.

