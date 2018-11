34 millió forintnyi fizetséget kapott Boris Johnson azért, hogy két órát beszéljen

A 28 milliárd dollárnyi vagyont kezelő New York-i Golden Tree Asset Management több mint 94500 fontot fizetett ki Boris Johnsonnak, a volt brit külügyminiszternek és London volt polgármesterének egy két órás beszédért. A nagyjából 34 millió forintnak megfelelő díjazás mellé Johnson szállását és utazási költségét is állták.Johnson díjazása még a volt brit pénzügyminiszter, George Osbornét is felülmúlja, aki 2016-ban a Citigrouptól kapott 85000 font fizetséget két előadásért. Boris Johnson nemcsak az előadásokkal keres jól, évente 25 ezer fontot kap a brit The Telegraph újságtól is egy-egy írásért.Akinek esetleg nincs meg, ki az a Boris Johnson, érdemes elolvasnia a lenti cikkünket arról, miképp vallotta be nyíltan a Brexittel való trollkodását. Neki és Nigel Farage-nak nagy szerepük volt a Brexit megszavazásában, később nyíltan elárulták, hogy csak poénból álltak a Brexit-kezdeményezés mögé: