5 millió forintnak megfelelő összeget kereshetsz két hónapnyi fekvéssel - Még lehet jelentkezni

Önkénteseket keres a NASA, a három hónapos németországi "munkára" 16 500 eurót, vagyis mintegy 5,3 millió forintnak megfelelő összeget fizetnek. Nem kell hozzá kiemelkedően jó fizikai állapot, mint az asztronautáknak és nem kell hozzá komoly mérnöki tudás sem, mint a tudósaiknak. Mindössze annyit kell tenni hozzá, hogy két hónapig ágyban kell feküdni.A NASA azt szeretné tanulmányozni, hogy a mesterséges gravitáció hogyan hat az emberi testre, ami jól jön majd a hosszú űrutazásoknál, például az első Mars-expedició előkészületei során. Ehhez a NASA elindította az AGBRESA (Artificial Gravity Bed Rest Study) nevű programot az európai űrkutatási hivatal és a német űrkutatási központ együttműködésével - írja a The Independent. A tudósok 12 női és 12 férfi önkéntest keresnek, 24 és 55 év közöttieket, akik hajlandóak 60 napot ágyban tölteni. Az egyik feltétel, hogy németül jól kell tudni beszélni. A teljes program 89 napos lesz, ebből 5 nap lesz az ismerkedésre, 14-14 napot pedig pihenésre és rehabilitációra szánnak a 60 napos ciklus előtt és után.

Forrás: ESA

A két hónap alatt mindent, még az étkezést is az ágyban fekve kell elvégezni. A mozgás korlátozva lesz, hogy pontosan le tudják mérni, hogy milyen változások következnek be az izomzatban, a csontokban és az inakban. Az ágy kissé meg is lesz döntve, 6 fokkal úgy, hogy a fej lesz lejjebb, hogy szimulálják a testfolyadékok mozgását, amit az asztronauták az űrhajókban tapasztalnak. Az önkéntesek felét időnként egy mesterséges gravitációs kamrába helyezik, ami leginkább egy centrifugához hasonlít, percenként 30-as fordulattal, azzal a céllal, hogy a centrifugális erő a vért a végtagokba küldje. A végén a két csoport eredményeit összevetik, az izomerőre, az egyensúlyérzékre, a kardiovaszkuláris rendszerre és a kognitív képességekre helyezve a hangsúlyt.

Forrás: ESA

A kísérletre a németországi Cologne-ban, a német űrkutatási hivatal orvosi központjában kerül sor. Két turnus lesz, az elsők már március 25-én megérkeztek, a következő pedig szeptember elején indul, amire május 24-ig lehet jelentkezni.