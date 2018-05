800 kamiont rendelt a világ egyik legnagyobb sörgyártója a Nikolától

Néhány napja még azzal került be a hírekbe a teherautógyártásban a Tesla konkurenciája, a Nikola, hogy szerintük a Tesla ellopta a kamionjaik dizájnját, ezért beperelték Musk cégét. Most egy jóval kellemesebb hír érkezett a Nikoláról, a vállalat ugyanis bejelentette, hogy akár 800 hidrogén hajtású, üzemanyagcellás kamion leszállításáról egyezett meg a legnagyobb észak-amerikai sörgyártóval, az Anheuser Busch-sal. A Nikola azt állítja, hogy a kamionjai 500-1200 mérföld megtételére alkalmasak egy feltöltéssel, és akár 20 perc alatt is feltölthetők hidrogénnel, így jóval rugalmasabban használhatók, mint azok a teherautók, amelyeknél akkumulátorokban tárolják az elektromos áramot. Az Anheuser Busch egyébként a Teslától is rendelt teherautókat, tavaly 40 darab leszállításáról egyeztek meg.

Fotó: Nikola